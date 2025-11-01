Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 1 Novembre alle 20:45 | CREMONESE - JUVENTUS



Domenica 2 Novembre alle 18:00 | PARMA - BOLOGNA



Lunedi 3 Novembre alle 20:45 | LAZIO - CAGLIARI



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

DECIMA GIORNATA - Da sabato 1 a lunedì 3 novembre, appuntamento con la decima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Cremonese-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Parma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre lunedì alle 20.45 chiude la giornata Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte alle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Federico Ferrero. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,dalle 14con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci,con Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Paolo Assogna e Paolo Ciarravano.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e, ospite speciale della puntata, il CT della nazionale maschile di volley neocampione del mondo, Fefè De Giorgi. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 31 NOVEMBRE 2025

dalle 20 alle 20:40 e dalle 23 alle 24 Studio - Friday Night

in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta, Davide Pessina Immagini, interviste, commenti sulla partita Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky

SABATO 1 OTTOBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile, Angelo Carotenuto

Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.





ore 15:00 Udinese vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]
diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 18:00 Napoli vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]
diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Stefano Borghi



ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 10a Giornata: Cremonese vs Juventus

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà

Entrambe tornate al successo: Cremonese dopo 6 turni (0-2 sul Genoa); Juve dopo 5 (3-1 sull'Udinese). Imbattuta a Cremona nei 10 precedenti, 4 vittorie e 6 pari.

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Alessandro Biolchi

Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.





ore 12:30 Hellas Verona vs Inter [disponibile con opzione DAZN attiva]
diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 15:00 Fiorentina vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]
diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 15:00 Torino vs Pisa [disponibile con opzione DAZN attiva]
diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Michele Padovano, Marco Bucciantini

Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.



ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 10a Giornata: Parma vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Marina Presello

Gialloblu' con appena 2 punti in 4 giornate. Bologna imbattuto da 6 turni, 3 vittorie e 3 pari.In vantaggio 2 a 1 nelle ultime 6 sfide al Tardini, 3 pareggi.





dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Fabio Capello, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis,

Special Guest: Fefè De Giorgi (ItalVolley)

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.





dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti, Paolo Assogna, Paolo Ciarravano

Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.





ore 20:45 Milan vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]
diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 3 NOVEMBRE 2025

ore 18:30 Sassuolo vs Genoa [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



dalle 20 alle 21:15 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Gianluca Di Marzio

Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A



ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 10a Giornata: Lazio vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

Biancocelesti con 3 pareggi nelle ultime 4 giornate. Sardi con appena 2 punti in 5 turni.Non vincono all'Olimpico laziale dal 2009 (0-1), poi un pari e 12 ko.

TUTTA 10a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 1 Novembre ore 15:00 | Udinese vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato ad Udine per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni



Sabato 1 Novembre ore 18:00 | Napoli vs Como

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagmoni

Inviato a Napoli per collegamenti ed interviste: Francesco Modugno



Sabato 1 Novembre ore 20:45 | Cremonese vs Juventus

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà



Domenica 2 Novembre ore 12:30 | Hellas Verona vs Inter

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zanon

Inviati a Verona per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi



Domenica 2 Novembre ore 15:00 | Fiorentina vs Lecce

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviata a Firenze per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi



Domenica 2 Novembre ore 15:00 | Torino vs Pisa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 215)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli



Domenica 2 Novembre ore 18:00 | Parma vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Marina Presello



Domenica 2 Novembre ore 20:45 | Milan vs Roma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano e Angelo Mangiante



Lunedi 3 Novembre ore 18:30 | Sassuolo vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara

Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti



Lunedi 3 Novembre ore 20:45 | Lazio vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

