Largo Winch – Il Prezzo del Denaro: James Franco e Tomer Sisley in prima TV su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV LARGO WINCH – IL PREZZO DEL DENARO, il terzo capitolo della saga action tratta dall’omonimo fumetto, in arrivo lunedì 3 novembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Interpretato da Tomer Sisley nel ruolo di Largo Winch e da James Franco in quello dell’antagonista Ezio Burntwood, il film trasporta gli spettatori in un mondo di intrighi finanziari, azione e tensione. Il protagonista si trova a fronteggiare avversari spietati e dilemmi morali complessi, lottando per difendere sia il suo patrimonio sia il proprio onore. La pellicola esplora una nuova dimensione psicologica di Largo Winch, affrontando temi attuali e di grande rilevanza come l’eredità familiare, la crisi ambientale, il capitalismo digitale e il confronto tra generazioni.

Largo Winch è un miliardario che, nonostante la sua immensa ricchezza, scopre quanto fragile possa essere ciò che conta davvero. La sua vita viene stravolta dal rapimento del figlio quindicenne, Noom (Narayan David Hecter), orchestrato dal misterioso ed enigmatico Ezio Burntwood. Inizia così un viaggio che lo conduce dal Canada alla Birmania, fino a Bangkok. Per salvare Noom, Largo dovrà svelare una cospirazione radicata nel passato della sua famiglia e nei meccanismi più oscuri del potere economico globale.

SINOSSI - Devastato dal recente rapimento del figlio quindicenne, Largo Winch assiste impotente al suicidio del suo socio in affari durante una conferenza stampa in diretta. Mentre tutto gli si rivolta contro, e il suo impero inizia a sgretolarsi, scopre che i due eventi potrebbero essere collegati: se troverà i responsabili del suicidio del suo socio, potrà anche ritrovare suo figlio.

LARGO WINCH - IL PREZZO DEL DENARO | lunedì 3 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.