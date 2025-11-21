Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
X Factor 2025 Sky e NOW esplode nella notte degli inediti e traccia la strada verso la semifinale

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
venerdì, 21 novembre 2025 | Ore: 11:35

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOW

Un Live carico di tensione e colpi di scena trascina
ascolti, voti e conversazioni social oltre ogni aspettativa.

La magia degli inediti spinge lo show al centro
della conversazione nazionale e ridisegna la corsa verso Napoli.

Una serata cruciale e ad altissima tensione quella del quinto Live Show di X Factor 2025. Un vero banco di prova per i concorrenti ad un passo dalla semifinale, segnato dall’attesa presentazione degli inediti, il primo – ed emozionantissimo – traguardo di stagione: sette brani che segnano il loro battesimo discografico, l’approdo nel mondo che hanno sempre desiderato e di fatto una vittoria, indipendentemente dall’esito della gara. Che è proseguita, tra performance mai così cariche di emozione e confronti accesi al Tavolo dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: e a fine serata un colpo di scena, con un ballottaggio assolutamente imprevedibile, quello tra VISCARDI e DELIA, con la successiva eliminazione del primo.

Per il quinto appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri, su Sky Uno/+1, Total Audience di 734mila spettatori con il 4% di share (con 1 milione e 331 mila contatti unici), un dato perfettamente in linea con quello dell’omologo episodio della scorsa stagione. Nei sette giorni, il Live Show numero 4 è arrivato, tra free e pay, a una Total Audience che quasi triplica il dato del giovedì: 2 milioni 21mila spettatori, in crescita del +10% rispetto a un anno fa.

Ancora una volta una vera e propria valanga di voti ha supportato gli inediti e gli artisti in gara: nel complesso, durante le due manche di ieri, sono arrivate dal pubblico oltre 3,2 milioni di preferenze, dato in crescita del +18% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione.

Benissimo ancora una volta anche i social, in netta crescita rispetto all’anno scorso: grazie alle 483mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 541mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +50% e +55% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), il quinto Live di #XF2025 è stato ancora una volta lo show in assoluto più commentato della prima serata ma anche dell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

La serata di ieri, come detto, era incentrata sulla manche più attesa della stagione, quella con la presentazione degli inediti che da oggi è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali. I sette concorrenti rimasti in gara si sono confrontati per la prima volta con i loro brani originali: PierC, della squadra di Gabbani, ha proposto “Neve sporca”, quindi VISCARDI (del team di Paola) ha presentato “Scinneme ’a cuollo”, TOMASI (di Jake) ha eseguito per la prima volta “Tatuaggi”, eroCaddeo (di Achille Lauro) ha reso pubblica la sua “punto”, rob (di Paola) ha cantato “Cento ragazze”, tellynonpiangere (seguito da Francesco) ha eseguito la sua “barche di carta”, infine è arrivata DELIA (squadra di Jake) con la sua “Sicilia Bedda”.

A seguire, la seconda manche di cover con una sequenza di esibizioni capaci di attraversare registri emotivi e sonori profondamente diversi: Tomasi ha riaperto la corsa portando sul palco l’energia malinconica di “The Loneliest” dei Måneskin, seguito da tellynonpiangere che con la sua sensibilità ha portato l'Arena in una dimensione più intima grazie a “Nei treni la notte” di Frah Quintale; da Delia che ha regalato uno dei momenti più teatrali della serata grazie all’audace e potente mash-up tra “La Llorona” di Chavela Vargas e “Barrio” di Mahmood; da eroCaddeo che ha riletto con la sua emotività “Ancora”, il classico senza tempo di Eduardo De Crescenzo; da PierC seduto al pianoforte per l’iconico universo di David Bowie con “Life On Mars?”; e infine da rob, che si è misurata con la leggendaria “Un’emozione da poco” di Anna Oxa.

Al ballottaggio i due meno votati delle manche, rispettivamente VISCARDI e DELIA: al momento dell’annuncio dell’esito decisamente imprevisto di questo voto, il pubblico in Arena non ha risparmiato commenti rumorosi. La parola è passata al Tavolo dei giudici, che con 3 voti ha decretato l’eliminazione del concorrente di Paola, che ha chiuso la serata sul palco con una evidente commozione in volto.

L’ospite di puntata è stata Levante, apparsa sul palco in due occasioni: in apertura di puntata, per un momento potente dedicato alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne in cui ha proposto una emozionante performance di “Gesù Cristo sono io”, brano che affronta il tema della violenza – psicologica, emotiva e culturale – e della capacità delle donne di trasformare il dolore in rinascita, creando così uno opening (powered by Sephora) speciale e dedicato a un tema sempre necessario; e poi a metà puntata, quando ha svelato i primi dettagli del suo nuovo progetto che vedrà la luce nel 2026 e del tour “Dell’amore - Club tour 2026”, presentando il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento” – in uscita proprio oggi, venerdì 21 – in un medley di grande eleganza insieme all’altro singolo “Niente da dire”. 

Dopo questa serata cruciale, la gara arriva alla semifinale: vi approdano con un solo concorrente Achille e Paola, mentre sono in due nelle squadre di Jake e Francesco. Ma nella finalissima di giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, il grande evento co-organizzato con il Comune di Napoli, ci arriveranno solo in quattro: la prossima settimana, giovedì 27 su Sky e in streaming su NOW, la semifinale sarà caldissima e – con ogni probabilità – carica di tensione per via di una doppia eliminazione. Siamo al rush finale di questa edizione: chi andrà in finale?

 

  • Sito ufficiale xfactor.sky.it
  • Hashtag ufficiale#XF2025
  • Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
  • Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
  • X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
  • TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit
  • Youtube xfactoritalia | Sky

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

