Sky e NOW omaggiano Ornella Vanoni: una serata speciale tra documentari, ricordi e musica

'Essere Ornella' su Sky Arte

e lo speciale con Gabbani su Sky Uno

ricostruiscono l’energia, la fragilità e l’eredità artistica

di una delle ultime grandi dive italiane.

Sky propone due appuntamenti speciali nella giornata di oggi, sabato 22 novembre, per ricordare Ornella Vanoni, scomparsa nella notte a Milano.

Alle 20:30 su Sky Arte e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand) c’è Essere Ornella, documentario – diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu – che accompagna gli spettatori dietro le quinte del cinquantesimo album di Ornella Vanoni, Unica, prodotto nel 2021 da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua per BMG Italia. Il doc racconta il lato più umano di Ornella, una delle ultime grandi dive del panorama musicale italiano, sempre caratterizzata da un’energia senza eguali.

A emergere è un’artista che metteva a nudo con semplicità le sue emozioni, come la paura, che non mancava mai agli inizi della sua carriera, e la necessità di essere sempre al passo coi tempi, che la spingeva a confrontarsi costantemente con i giovani: così, in Essere Ornella la si vede mettersi in gioco durante un servizio fotografico o battibeccare affettuosamente con la sua imitatrice e amica Virginia Raffaele.

Nel pomeriggio invece, alle 18.25 su Sky Uno e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand), verrà riproposto Gabbani, Vanoni, la musica, lo speciale che, alla vigilia della partenza di X Factor 2025, raccontava la carriera del nuovo ingresso in giuria Francesco Gabbani in cui Ornella aveva fatto una apparizione davvero speciale. I due avevano collaborato per la creazione del brano Un sorriso dentro al pianto, scritto proprio da Francesco e cantato da Ornella, e quindi nello speciale avevano ricordato il loro primo incontro e gli aneddoti della loro amicizia, tenendo sempre al centro la loro idea di musica e la bellezza del talento tra i giovani: un argomento che, come stanno ricordando tutti in queste ore, Ornella aveva fortemente nel cuore, tanto da riempire Francesco di consigli e suggerimenti alla vigilia del suo esordio come giudice di un talent show.

