6 milioni e 569 mila per esordio canale 20 Mediaset con Juventus - Real Madrid

Ultimo capolavoro curato dallo studio statunitense Laika Entertainment, "Boxtrolls – Le scatole magiche" è considerato un vero e proprio gioiello dell’animazione cinematografica, in grado di soddisfare trasversalmente le aspettative di più generazioni. I protagonisti, piccole creature rinchiuse in scatole di cartone, vivono nei sotterranei di un’elegante cittadina e riemergono nella notte per rovistare nella spazzatura, alla ricerca di oggetti da utilizzare per le loro creazioni. Gli umani non credono nella pacifica indole dei trolls e, accusandoli di rubare e mangiare i loro bambini, cercano un modo per sterminarli. L’intervento di Uovo, un umano cresciuto tra i trolls, sarà indispensabile per mettere fine a questa lotta e cancellare i confini che separano i due mondi. “Boxtrolls – Le scatole magiche" è un film d’animazione diretto da Graham Annable e Anthony Stacchi nel 2014. Candidato agli Oscar 2015 come Miglior film di animazione, viene applaudito tanto per la resa delle immagini quanto per la tessitura narrativa che, pur essendo pensata a misura di bambino, non rinuncia ad una morale di grande spessore.Tra i doppiatori italiani ricordiamo: Andrea Di Maggio (Uovo), Massimo Lopez (Archibald Arraffa), Lucrezia Marricchi (Winnie), Renato Cecchetto (Mr. Trota).

