Helbiz Live, gratis amichevoli Genoa - Maiorca, Frosinone - Bari e Genoa - Lazio

In attesa dell’inizio del nuovo Campionato di Serie BKT del 12 agosto, che vedrà protagoniste società di primissimo livello, Helbiz Live trasmetterà in diretta tre emozionanti amichevoli, visibili a tutti gratuitamente senza sottoscrizione dell’abbonamento.

Le squadre si sfideranno secondo il seguente calendario:

Venerdì 22 luglio alle 18:00, Genoa – RCD Maiorca

Telecronca: Pietro Scognamiglio Sabato 23 luglio alle 18:00, Frosinone Calcio – SSC Bari

Telecronaca: Pietro Scognamiglio Mercoledì 27 luglio alle 17:00, Genoa CFC – SS Lazio

Le tre partite di precampionato saranno trasmesse in diretta e in HD su tutti i dispositivi quali smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV); sarà sufficiente scaricare la app di Helbiz Live, disponibile nello store di Android e iOS, e registrarsi.

Pioniere sul mercato dell’innovativa offerta commerciale Abbonamento + Cashback, Helbiz Live a fronte di un costo mensile di 5,99€, offre la visione completa del Campionato di Serie BKT; il cliente riceverà un accredito di 4€ sul wallet Helbiz da utilizzare per i servizi di micro-mobilità. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie BKT: con un abbonamento di 49,99€ all’anno è previsto un Cashback 30€. Helbiz Live si presenta al mercato con una formula di abbonamenti estremamente competitiva e conveniente per il cliente, con una proposta unica nel panorama italiano e non solo. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Helbiz Live ha recentemente presentato l’intero Campionato di Serie BKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. La prima partita si giocherà il prossimo 12 agosto alle 20:45 e vedrà sfidarsi il Parma contro il Bari.

Helbiz & Helbiz Media - Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma con oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all'interno della sua app mobile.

Helbiz Media, interamente controllata da Helbiz, nasce con la duplice missione di sviluppare, gestire e offrire ai consumatori contenuti di intrattenimento audiovisivo, fungendo al tempo stesso da hub pubblicitario per l'intero gruppo Helbiz, sfruttando al meglio tutte le risorse promozionali che Helbiz ha da offrire a disposizione degli investitori pubblicitari. Come parte di questa offerta, Helbiz Media annuncia di aver acquisito i diritti OTT del Campionato di Serie B per l'Italia per le prossime 3 stagioni, 2021-2024. Il servizio di offerta di contenuti, Helbiz Live, sarà fruibile attraverso il digitale lanciando un'offerta innovativa, che lega il mondo del calcio e dello spettacolo alla micromobilità grazie ad Abbonamento + Cashback per la mobilità.