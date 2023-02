Coppa Italia Frecciarossa 2022-23, calendario e programmazione tv delle semifinali

Quattro squadre ancora in lizza per la vittoria finale, quattro partite per decidere chi giocherà la finalissima di mercoledì 24 maggio a Roma. Le semifinali, infatti, si giocheranno in gara di andata e ritorno, per la prima volta senza la regola dei gol che valgono doppio in trasferta, nella prima e nell`ultima settimana di aprile con Inter e Fiorentina impegnate nella gara di ritorno in casa.



Dopo la vittoria ai supplementari contro il Parma nei quarti, i detentori della Coppa Italia Frecciarossa hanno eliminato l`Atalanta e ora se la vedranno contro la Juventus, capace di estromettere Monza e Lazio. Sarà la rivincita della finalissima della scorsa edizione vinta 4-2 ai supplementari dall`Inter dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. L`anno scorso i neroazzurri ebbero la meglio nel doppio confronto nel derby col Milan, mentre i bianconeri eliminarono la Fiorentina: per l`Inter si tratterà della quarta semifinale consecutiva dopo essere stata sempre eliminata ai quarti nelle tre edizioni precedenti, mentre la Juventus andrà a caccia dell`ottava finale in nove anni.



Dall`altra parte del tabellone la sfida tra Fiorentina e Cremonese: i viola, che hanno eliminato la Sampdoria negli ottavi e il Torino nei quarti, si sono qualificati alle semifinali per la seconda stagione consecutiva (l'anno scorso furono eliminati dalla Juventus), come nel biennio 2013/14-2014/15. La Fiorentina cercherà di raggiungere la finale, che manca dall`edizione 2013/14 quando fu sconfitta dal Napoli e non vince dal 2000/01. La Cremonese, invece, che non ha mai vinto la Coppa Italia Frecciarossa, tornerà a giocare una semifinale a 36 dalla prima e ultima volta: nell`edizione 1986/87 i grigiorossi vennero eliminati dall’Atalanta, dopo aver superato l’Inter nel turno precedente. Veri outsider del torneo, dopo aver fatto fuori Ternana (3-2), Modena (4-2 dopo i supplementari) e Napoli (4-5 ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi supplementari) i grigiorossi sono andati a vincere a Roma eliminando la squadra di Josè Mourinho: l'idea è quella di non smettere di sognare...

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da martedì 4 Aprile fino a mercoledi 26 Aprile torna la competizione nazionale con le semifinali: quattro match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter che si appena disputata a Riyad.



Ecco il programma delle semifinali la programmazione televisiva: