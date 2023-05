Il grande sport arriva tra i binari delle Grandi Stazioni Retail nella GOTV Plus

Un palinsesto sportivo sempre più ricco è in arrivo sugli schermi della GOTV Plus, il nuovo prodotto di Grandi Stazioni Retail installato nelle stazioni del network. Grazie alla partnership con Eurosport, tanti sono gli appuntamenti che saranno protagonisti sugli schermi delle stazioni nelle prossime settimane. Oltre al Giro d’Italia, al finale di stagione di Serie A e Champions League (di cui già on-air la Top 11 delle semifinali) e alle prove dei GP di F1 di Montecarlo e Spagna, che saranno seguite con statiche curiosità e numeri, da domenica 28 maggio anche il Roland Garros sarà protagonista degli appuntamenti quotidiani.

Il 10 giugno, inoltre, grande spazio sarà dedicato alla 24h di Le Mans, appuntamento del campionato WEC ed evento imperdibile per i grandi appassionati di motori che potranno godersi pillole, highlights e curiosità sugli schermi.

Con la fine del campionato, infine, si partirà con un filo diretto con il calciomercato, con un video a settimana sulle cinque principali trattative.

«Il nuovo palinsesto sportivo – sottolinea Alessandro Tavallini, Media Sales Director nella business Unit guidata da Cesare Salvini - oltre ad aumentare il valore dell’asset, intrattiene sempre di più i visitatori delle stazioni grazie ai contenuti esclusivi e di alto livello, ed è la soluzione ottimale per i brand per il recupero delle audience televisive che possono pianificare in tabellare o per contenuto anche in Programmatic DOOH con Pladway o Hivestack»