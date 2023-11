De Siervo: «Lega Serie A verso il futuro con Valori, Innovazione e Passione»

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, a margine della manifestazione Social Football Summit in programma oggi e domani allo stadio Olimpico di Roma è intervenuto in diretta a Radio TV Serie A con RDS durante la trasmissione "Massimo Campionato" condotta da Gianluca Teodori e Claudia Icardi.



Vorrei iniziare proprio parlando della presenza della Radio TV Serie A con RDS, che per la prima volta è presente in un evento così significativo. È un passo importante, considerando che siamo ancora agli inizi, come diciamo sempre. Abbiamo solo tre mesi di vita, compiuti proprio domenica scorsa. Nonostante il breve periodo, siamo già qui a partecipare a un evento di questa portata, e vorrei partire da questo.

«È davvero straordinario il cammino che avete percorso, e desidero esprimere ancora una volta le mie congratulazioni a tutti voi, anche se potrei sembrare ripetitivo. Nessuno avrebbe potuto prevedere, nemmeno lontanamente, che avreste raggiunto così rapidamente questo punto, qui oggi, protagonisti in uno studio così magnifico, in un evento così significativo, con la presenza di tutti i personaggi più importanti della nostra industria. Quindi, un caloroso benvenuto a tutti. Grazie per l'impegno dimostrato, ma soprattutto grazie per ciò che state realizzando in queste settimane e mesi, compresa la recente aggiunta di Bobo Vieri con la Bobo TV. Ciò che avete ottenuto insieme, il costante miglioramento della qualità dei programmi e, soprattutto, il riconoscimento che giustamente vi spetta. Direi che, in quanto Lega Serie A, siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto e credo che questo rappresenti un autentico servizio alla vasta comunità di tifosi che vi segue quotidianamente.»



Luigi, una domanda relativamente proprio all'evento che stiamo vivendo dall'interno della pancia dell'Olimpico. Qual è il tema che ricorre nel calcio del futuro, del presente, ma anche rivolto soprattutto al futuro? Perché qui ci sono attori di ogni comparto e molto importanti, naturalmente, che hanno voce in capitolo su questo splendido mondo che evolve.

«Le riflessioni più intriganti di questa mattina sono incentrate su tre aspetti che considero tutti fondamentali. Innanzitutto, desidero sottolineare l'aspetto più valoriale. Abbiamo avuto il privilegio di ascoltare Michele Uva, rappresentante della UEFA per le tematiche sociali, che ha saputo delineare in modo eloquente la direzione e il significato etico del nostro impegno. Questo ci ha offerto l'opportunità di ricordare l'iniziativa che intraprenderemo questo fine settimana, con la ripresa del campionato, sottolineando il nostro impegno contro la violenza con il simbolo del colore rosso. Purtroppo, gli eventi recenti ci hanno ribadito, ancora una volta, quanto sia preziosa ogni iniziativa di questo genere. Anzi, abbiamo ritenuto, seguendo l'approccio del Presidente Casini, di ampliare ulteriormente la portata di questa iniziativa. Abbiamo pensato a una poesia che i capitani saranno chiamati a leggere prima di ogni gara, con l'obiettivo di ricordare, nel caso ce ne fosse bisogno (e purtroppo ce n'è ancora bisogno), l'importanza del rispetto reciproco. Un richiamo ai nostri figli, ai nostri amici, ai nostri conoscenti su quanto sia fondamentale il rispetto degli altri, in particolare delle donne che amiamo. Quindi, questo costituisce il punto di partenza, il nucleo fondamentale su cui basare il nostro percorso.

Successivamente, abbiamo affrontato il tema della lotta alla pirateria, un argomento di grande rilevanza per noi, poiché la competizione con gli altri richiede un contesto in cui le risorse non vengano dissipate. La Serie A perde ogni giorno un milione di euro, una somma che potrebbe essere investita negli stadi, nelle squadre giovanili e nell'acquisizione di nuovi talenti per il futuro. Invece, questi fondi finiscono nelle mani della criminalità organizzata. Su questo fronte, abbiamo discusso con l'autorità AGCom e la dottoressa Liberatore. Ci aspettiamo l'entrata in vigore, nelle prossime settimane, di una piattaforma tecnologica che consentirà di interrompere in tempo reale, entro 30 minuti dalla segnalazione, le trasmissioni pirata. Questo rappresenta un elemento fondamentale anche per lo sviluppo economico, come evidenziato nel nuovo accordo sui diritti televisivi. Un elemento cruciale è il revenue sharing, ottenuto con impegno, che corrisponde al 50% del fatturato di DAZN sopra una certa cifra. Ciò significa che se riusciamo a recuperare un milione di euro dalla pirateria, 500 mila finiranno comunque nelle casse della Serie A. Questo obiettivo deve coinvolgere e responsabilizzare tutti, a cominciare dai presidenti, che affrontano direttamente l'impatto economico di questa situazione, ma anche i calciatori, i quali devono comprendere più che mai quanto siano simboli non solo per le loro prestazioni in campo, ma anche per i comportamenti esemplari fuori dal campo.

L'ultimo aspetto, ma di rilevanza per tutti, riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale, la nuova frontiera che sta emergendo. Il calcio non diventerà mai un gioco gestito interamente da un computer, ma l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per prendere decisioni importanti in tempo reale, supportato da una serie di elementi evidenziati attraverso alert, offre agli allenatori la possibilità di prendere decisioni più consapevoli. Oggi, sono lieto di annunciare che stiamo lavorando su un nuovo progetto che vedrà la nascita del "fratello minore" della radio TV Serie A. Con l'inizio del prossimo campionato, lancieremo un canale dedicato a tutti gli appassionati e a coloro che credono nella tecnologia. Riteniamo opportuno creare la possibilità di avere un "second screen" con commenti che forniscono ulteriori informazioni per comprendere meglio, al di là del piacere di assistere a una partita, quale tipo di partita a scacchi si sta svolgendo sul terreno di gioco degli allenatori. In questo senso, non ci fermiamo ad elogiare ciò che avete costruito fino ad oggi, ma cerchiamo di rilanciare con progetti sempre più innovativi.»

Radio TV serie A con RDS, la Lega serie A quindi è in continua evoluzione anche nel contesto internazionale, questo dimostra comunque come il calcio italiano sia un calcio vivo e sempre più verso lo sviluppo.

«Certamente, siamo attivamente coinvolti in questo processo. Abbiamo avviato ieri la vendita dei diritti internazionali, segnando un momento significativo poiché, per la prima volta, la Lega è in grado di vendere direttamente, senza intermediari di agenzie. Questo risultato è merito di una dirigente altamente competente, Anna Guarnerio, che ha concluso i primi sette contratti con paesi europei, registrando un miglioramento del 38% dal punto di vista economico. È importante sottolineare, soprattutto qui per voi, che con la vostra nascita e i risultati che avete ottenuto, abbiamo in qualche modo superato il traguardo di creare una media company in grado di trasmettere ogni giorno, a tutte le ore. L'obiettivo futuro è trasformarci in una società di intrattenimento a tutti gli effetti. In questo contesto, il confronto con il mercato americano ci spinge a considerare la creazione di una vera e propria serie televisiva di finzione, ispirata al modello di Ted Lasso o Welcome to Braxton. Vogliamo raccontare la passione che circonda il mondo del calcio, mostrare al mondo cos'è l'Italia, e continuare a comunicare il DNA del nostro paese. Questa passione, che è parte integrante di ogni famiglia, intreccia la profonda conoscenza del gioco e la capacità di esportare allenatori di successo in tutto il mondo. Dobbiamo essere in grado di raccontare questa capacità non solo attraverso i risultati in tempo reale delle nostre squadre, che eccellono e continueranno a farlo in Europa, ma anche attraverso una narrazione diversa, attraverso ciò che potremmo definire prodotti sceneggiati, guardando al mercato distributivo delle grandi piattaforme internazionali.»

Quindi Luigi, quale miglior modo e luogo per raccontare tutto questo dall'interno dello stadio olimpico? Anche in riferimento, siamo in un impianto storico, ma anche in riferimento agli stadi che è uno degli argomenti più importanti e più caldi ancora.

«Sì, è un'esperienza davvero sorprendente tornare allo stadio. L'ultima volta eravamo qui per la finale di Coppa Italia, e torneremo anche quest'anno per la stessa competizione, quindi possiamo considerare questo luogo come la nostra seconda casa. Oggi siamo qui come ospiti di un importante summit internazionale, ma attraverso la radio vogliamo continuare a sollecitare il nostro governo affinché sostenga le azioni delle singole squadre che, in ogni realtà cittadina, stanno impegnandosi e investendo capitali per rimodernare o costruire da zero i nostri stadi. È fondamentale affrontare la questione a livello amministrativo, e per farlo abbiamo individuato la figura di un commissario ad acta che il governo, a nostro avviso, dovrebbe istituire. Questo rappresenterebbe l'elemento chiave per superare la burocrazia che ha reso impossibile la modernizzazione dei nostri stadi, i quali, nonostante tutto, sono considerati tra i meno attraenti esteticamente e anche dal punto di vista della fruizione televisiva, rispetto alle leghe a nostro livello. Dobbiamo metterci al lavoro senza riserve. La Lega è pronta a collaborare, e auspichiamo che il governo faccia altrettanto, considerando questa questione come una priorità. Non solo perché rischiamo di perdere l'opportunità straordinaria di ospitare l'evento di cui abbiamo parlato, ma anche perché durante alcune partite dell'Europeo del 32 è emersa una problematica che richiede un'analisi approfondita entro ottobre del 26. Se non raggiungiamo determinati standard, l'Europeo potrebbe prendere una direzione diversa. Pertanto, dobbiamo prepararci per quell'appuntamento. Anche se mancano tre anni, il tempo è estremamente limitato, e dobbiamo fare tutto il possibile.»