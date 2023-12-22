Serie A 2023 - 2024, anticipi e posticipi dalla 17a alla 27a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

SERIE A TIM 2023/2024 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE
17a GIORNATA
- 22/12/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI − LAZIO ESCLUSIVA DAZN
- 22/12/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 22/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA − FIORENTINA CO−ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 22/12/2023 Venerdì 20.45 SALERNITANA − MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 23/12/2023 Sabato 12.30 FROSINONE − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 23/12/2023 Sabato 15.00 BOLOGNA − ATALANTA CO−ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 23/12/2023 Sabato 15.00 TORINO − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 23/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 23/12/2023 Sabato 18.00 INTER − LECCE CO−ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 23/12/2023 Sabato 20.45 ROMA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
18a GIORNATA
- 29/12/2023 Venerdì 18.30 FIORENTINA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 29/12/2023 Venerdì 18.30 NAPOLI − MONZA ESCLUSIVA DAZN
- 29/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA − INTER ESCLUSIVA DAZN
- 29/12/2023 Venerdì 20.45 LAZIO − FROSINONE CO−ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/12/2023 Sabato 12.30 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 30/12/2023 Sabato 15.00 CAGLIARI − EMPOLI CO−ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/12/2023 Sabato 15.00 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 30/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN
- 30/12/2023 Sabato 18.00 MILAN − SASSUOLO CO−ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/12/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS − ROMA ESCLUSIVA DAZN
19a GIORNATA
- 05/01/2024 Venerdi 20:45 BOLOGNA − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 06/01/2024 Sabato 12:30 INTER − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 06/01/2024 Sabato 15:00 FROSINONE − MONZA ESCLUSIVA DAZN
- 06/01/2024 Sabato 18:00 LECCE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 06/01/2024 Sabato 20:45 SASSUOLO − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 07/01/2024 Domenica 12:30 EMPOLI − MILAN ESCLUSIVA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 07/01/2024 Domenica 15:00 TORINO − NAPOLI ESCLUSIVA ESCLUSIVA DAZN
- 07/01/2024 Domenica 15:00 UDINESE − LAZIO CO− ESCLUSIVA ESCLUSIVA DAZN
- 07/01/2024 Domenica 18:00 SALERNITANA − JUVENTUS ESCLUSIVA ESCLUSIVA DAZN
- 07/01/2024 Domenica 20:45 ROMA − ATALANTA ESCLUSIVA ESCLUSIVA DAZN
20a GIORNATA
- 13/01/2024 Sabato 15.00 GENOA− TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 13/01/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA− EMPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 13/01/2024 Sabato 20.45 MONZA− INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 14/01/2024 Domenica 12.30 LAZIO− LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 14/01/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI− BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 14/01/2024 Domenica 15.00 NAPOLI− SALERNITANA * ESCLUSIVA DAZN
- 14/01/2024 Domenica 18.00 FIORENTINA− UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 14/01/2024 Domenica 20.45 MILAN− ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 15/01/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA− FROSINONE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 16/01/2024 Martedì 20.45 JUVENTUS− SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
21a GIORNATA
- 20/01/2024 Sabato 18.00 ROMA− HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 20/01/2024 Sabato 20.45 UDINESE− MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/01/2024 Domenica 12.30 FROSINONE− CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/01/2024 Domenica 15.00 EMPOLI− MONZA ESCLUSIVA DAZN
- 21/01/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA− GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 21/01/2024 Domenica 20.45 LECCE− JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 14/02/2024 Mercoledì 19.00 BOLOGNA− FIORENTINA ** ESCLUSIVA DAZN
- 22/02/2024 Giovedì 20.45 TORINO− LAZIO ** CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/02/2024 Mercoledì 18.00 SASSUOLO− NAPOLI ** ESCLUSIVA DAZN
- 28/02/2024 Mercoledì 20.45 INTER− ATALANTA ** ESCLUSIVA DAZN
22a GIORNATA
- 26/01/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI− TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 27/01/2024 Sabato 15.00 ATALANTA− UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 27/01/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS− EMPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 27/01/2024 Sabato 20.45 MILAN− BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/01/2024 Domenica 12.30 GENOA− LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/01/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA− FROSINONE ESCLUSIVA DAZN
- 28/01/2024 Domenica 15.00 MONZA− SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 28/01/2024 Domenica 18.00 LAZIO− NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 28/01/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA− INTER ESCLUSIVA DAZN
- 29/01/2024 Lunedì 20.45 SALERNITANA− ROMA ESCLUSIVA DAZN
23a GIORNATA
- 02/02/2024 Venerdì 20.45 LECCE− FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 03/02/2024 Sabato 15.00 EMPOLI− GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 03/02/2024 Sabato 15.00 UDINESE− MONZA ESCLUSIVA DAZN
- 03/02/2024 Sabato 18.00 FROSINONE− MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 03/02/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA− SASSUOLO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 04/02/2024 Domenica 12.30 TORINO− SALERNITANA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 04/02/2024 Domenica 15.00 NAPOLI− HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 04/02/2024 Domenica 18.00 ATALANTA− LAZIO ESCLUSIVA DAZN
- 04/02/2024 Domenica 20.45 INTER− JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 05/02/2024 Lunedì 20.45 ROMA− CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
24a GIORNATA
- 09/02/2024 Venerdì 20.45 SALERNITANA− EMPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 10/02/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI− LAZIO ESCLUSIVA DAZN
- 10/02/2024 Sabato 18.00 ROMA− INTER ESCLUSIVA DAZN
- 10/02/2024 Sabato 20.45 SASSUOLO− TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 11/02/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA− FROSINONE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 11/02/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA− LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 11/02/2024 Domenica 15.00 MONZA− HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 11/02/2024 Domenica 18.00 GENOA− ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
- 11/02/2024 Domenica 20.45 MILAN− NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 12/02/2024 Lunedì 20.45 JUVENTUS− UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
25a GIORNATA
- 16/02/2024 Venerdì 19.00 TORINO− LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 16/02/2024 Venerdì 21.00 INTER− SALERNITANA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 17/02/2024 Sabato 15.00 NAPOLI− GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 17/02/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA− JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 17/02/2024 Sabato 20.45 ATALANTA− SASSUOLO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 18/02/2024 Domenica 12.30 LAZIO− BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 18/02/2024 Domenica 15.00 EMPOLI− FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 18/02/2024 Domenica 15.00 UDINESE− CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 18/02/2024 Domenica 18.00 FROSINONE− ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 18/02/2024 Domenica 20.45 MONZA− MILAN ESCLUSIVA DAZN
26a GIORNATA
- 23/02/2024 Venerdì 20.45 BOLOGNA− HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 24/02/2024 Sabato 15.00 SASSUOLO− EMPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 24/02/2024 Sabato 18.00 SALERNITANA− MONZA ESCLUSIVA DAZN
- 24/02/2024 Sabato 20.45 GENOA− UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 25/02/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS− FROSINONE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 25/02/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI− NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 25/02/2024 Domenica 18.00 LECCE− INTER ESCLUSIVA DAZN
- 25/02/2024 Domenica 20.45 MILAN− ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
- 26/02/2024 Lunedì 18.30 ROMA− TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 26/02/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA− LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
27a GIORNATA
- 01/03/2024 Venerdì 20.45 LAZIO− MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 02/03/2024 Sabato 15.00 UDINESE− SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN
- 02/03/2024 Sabato 18.00 MONZA− ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 02/03/2024 Sabato 20.45 TORINO− FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 03/03/2024 Domenica 12.30 HELLAS VERONA− SASSUOLO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 03/03/2024 Domenica 15.00 EMPOLI− CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 03/03/2024 Domenica 15.00 FROSINONE− LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 03/03/2024 Domenica 18.00 ATALANTA− BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 03/03/2024 Domenica 20.45 NAPOLI− JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 04/03/2024 Lunedì 20.45 INTER− GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
* In caso di mancata qualificazione della Società US Salernitana ai Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, la gara Napoli− Salernitana verrà anticipata a sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15.00.
** Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società ACF Fiorentina, FC Internazionale, SS Lazio e SSC Napoli alla EA Sports FC Supercup 2023/2024.
Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive
Le News più commentate del Mese