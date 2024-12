Champions League 🏆 Juventus vs Manchester City (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Quello di mercoledì 11 dicembre è probabilmente uno dei match più attesi di questa prima fase di UEFA Champions League: Juventus - Manchester City. Una gara che promette spettacolo con i campioni inglesi guidati da Pep Guardiola che faranno visita ai bianconeri con un obiettivo ben chiaro: risalire la classifica. Partita determinante per la squadra di Thiago Motta che in caso di risultato positivo tornerebbe in lotta per un posto nelle prime otto. Il match sarà trasmesso mercoledì 11 dicembre in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. In diretta dall’Allianz Stadium ci saranno Giulia Mizzoni, Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.



A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocati martedì 10 e mercoledì 11 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 11.



Le partite di Prime Video della settima e ottava giornata verranno scelte successivamente in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della nuova League Phase della UEFA Champions League, per garantire agli abbonati Prime i match più interessanti.



Anche per la stagione 2024-25, ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire TV Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

Disponibile su Prime Video FRAGILE - La storia di Nicolò Fagioli, il documentario dedicato al centrocampista della Juventus e prodotto da Juventus Creator Lab, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola a partire dal 26 novembre. Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate, difficili da accettare e da gestire. Quella di Nicolò Fagioli è una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi e diventare un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire sé stesso e la propria carriera.

oltre, torna sul canale YouTube PrimeVideoSportITl’appuntamento con Fenomeni, il format social condotto da Luca Toni, campione del mondo 2006 e ora commentatore di Prime Video per la UEFA Champions League, che intervisterà in esclusiva i grandi campioni del calcio, ripercorrendone la carriera che li ha resi leggendari. Protagonista di questa puntata è Leonardo Bonucci, ex difensore bianconero e attualmente assistente tecnico della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi. Ai microfoni di Prime Video, Bonucci ha ripercorso la sua carriera da calciatore, la sua esperienza alla Juventus e quella oggi da neo allenatore. Parlando del futuro, ha condiviso il sogno di guidare la Juventus in Champions League.

Il format è stato realizzato con il supporto di Hello, agenzia creativa del gruppo Plus Company, che ha assistito Prime Video Sport nell’ideazione e nella realizzazione del concept.