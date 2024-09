Calcio Coppe Europee 2024/25, calendario prima fase Sky Sport e Prime Video

La stagione europea 2024-2025 si preannuncia come un'avventura epica per il calcio italiano. Con otto squadre distribuite tra Champions League, Europa League e Conference League, i tifosi si preparano a un'annata ricca di emozioni, sfide e, si spera, trionfi continentali. Seguiteci in questo viaggio attraverso i mesi, le competizioni e le partite che definiranno il destino delle nostre rappresentanti in Europa.

Un breve ripasso per ricordare in breve il passaggio dalla fase a gironi alla fase a campionato: col passaggio da 32 a 36 partecipanti, infatti, non ci saranno più i gruppi a cui eravamo abituati ma un unico grande girone da 36 squadre la cui classifica finale determinerà le qualificate alla fase a eliminazione diretta che, invece, resterà con lo stesso modello. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia: le prime 8 della classifica generale andranno direttamente agli ottavi come teste di serie, mentre chi si piazzerà tra il 9° e 24° posto disputerà i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno le squadre tra il 17° e il 24°). Le squadre classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate da ogni competizione Uefa. La posizione del seeding determina il percorso di ogni club nella fase a eliminazione diretta, dai play-off fino alla finale. Più in alto finiscono le squadre in classifica e più alta sarà la loro posizione del seeding.

Le otto giornate della fase di campionato si svolgeranno nell'arco di dieci settimane di partite europee, distribuite tra settembre e gennaio. Inoltre, la Champions League avrà una settimana dedicata esclusivamente a essa, con le partite distribuite tra martedì, mercoledì e giovedì, senza sovrapposizione con altre competizioni. Questa settimana esclusiva sarà quella del 17, 18 e 19 settembre.

Per quanto riguarda gli orari, sono stati confermati gli slot delle 18:45 e delle 21:00 (ora italiana), con l'aggiunta della possibilità di programmare partite alle 16:30 per le gare di Europa League e Conference League che si giocano in regioni con un significativo fuso orario (almeno 2 ore in più rispetto all'Europa Centrale). Tra le novità sugli orari, spicca quella relativa all'ultima giornata della prima fase, in cui tutte le partite si disputeranno contemporaneamente. Nella fase a eliminazione diretta, invece, alcune partite degli ottavi di Champions League potranno essere giocate alle 18:45, mentre dai quarti di finale in poi tutte le partite, comprese quelle delle semifinali di Europa League e Conference League, si svolgeranno alle 21:00.

Settembre: L'Inizio del Sogno Europeo - Il sipario si alza il 17 settembre con un doppio appuntamento di Champions League che farà battere il cuore dei tifosi italiani. Alle 18:45, la Juventus ospita il PSV Eindhoven, cercando di partire con il piede giusto. La serata raggiunge l'apice alle 21:00 con il big match Milan-Liverpool, una sfida che evoca ricordi di finali leggendarie. Il giorno successivo, il 18 settembre, il Bologna fa il suo debutto nella massima competizione europea affrontando lo Shakhtar Donetsk alle 18:45, mentre l'Inter, finalista della scorsa edizione, si trova di fronte alla montagna da scalare del Manchester City alle 21:00. Il tris di Champions si completa il 19 con l'Atalanta che accoglie l'Arsenal in quello che promette di essere uno spettacolo di calcio offensivo. L'Europa League entra in scena il 25 settembre con la Lazio che vola a Kiev, seguita il 26 dalla Roma che ospita l'Athletic Bilbao. Due sfide che metteranno subito alla prova le ambizioni europee delle squadre della capitale.

Ottobre: Il Ritmo si Intensifica - Ottobre si apre con un turbine di partite. L'1 e il 2 vedono tutte le italiane in Champions impegnate in sfide cruciali. Il Milan visita il temibile Bayer Leverkusen, l'Inter cerca gloria contro la Crvena Zvezda, mentre Atalanta, Bologna e Juventus affrontano rispettivamente Shakhtar Donetsk, Liverpool e Leipzig. Il 3 ottobre segna l'ingresso della Fiorentina in Conference League contro The New Saints, mentre Lazio e Roma proseguono il loro cammino in Europa League. La seconda metà del mese offre un altro round entusiasmante, con il Milan che ospita il Club Brugge il 22, seguito da Bologna-Aston Villa e Juventus-Stuttgart. L'Atalanta si misura con il Celtic, mentre l'Inter fa visita agli Young Boys. Roma e Lazio chiudono il mese con impegni contro Dynamo Kiev e Twente.

Novembre: Scontri al Vertice e Prove di Forza - Novembre si apre con partite che potrebbero definire il cammino europeo delle nostre squadre. Il 5 e 6 novembre sono date da cerchiare in rosso: Bologna-Monaco, Lille-Juventus e il classico Real Madrid-Milan infiammano la Champions, seguite da Inter-Arsenal e Stuttgart-Atalanta. L'Europa League vede la Roma in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise e la Lazio che ospita il Porto il 7 novembre, giorno in cui la Fiorentina vola a Cipro per affrontare l'APOEL in Conference League. Il mese si chiude con un altro turno cruciale: dal 26 al 28 novembre, tutte le italiane sono impegnate in partite che potrebbero decidere le sorti della classifica, culminando con il big match Tottenham-Roma in Europa League.

Dicembre: L'Inverno Caldo del Calcio Europeo - Dicembre porta con sé sfide di altissimo livello. Il 10 e l'11 la Champions League regala spettacolo con Atalanta-Real Madrid, Bayer Leverkusen-Inter, Milan-Crvena Zvezda, Juventus-Manchester City e Benfica-Bologna. Partite che potrebbero decidere il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Il 12 dicembre, Roma e Lazio impegnate in Europa League rispettivamente contro Braga e Ajax, mentre la Fiorentina affronta il LASK in Conference League. La Viola conclude il suo 2024 europeo il 19 dicembre in Portogallo contro il Vitória SC.

Gennaio 2025: Il Nuovo Anno e le Sfide Decisive - Il 2025 europeo si apre dal 21 al 23 gennaio, con le italiane in Champions che affrontano match dal sapore decisivo: Atalanta-Sturm Graz, Bologna-Borussia Dortmund, Club Brugge-Juventus, Milan-Girona e Sparta Praga-Inter promettono emozioni e tensione. In Europa League, Roma e Lazio hanno impegni rispettivamente contro AZ Alkmaar e Real Sociedad il 23 gennaio. Il mese si conclude in grande stile il 29 e 30 gennaio, prima la Champions che offre un menù ricchissimo con le gare tutte in contemporanea Barcellona-Atalanta, Inter-Monaco, Dinamo Zagabria-Milan, Juventus-Benfica e Sporting-Bologna. L'Europa League non è da meno, con Roma-Eintracht Francoforte e Braga-Lazio a chiudere il sipario anche in questo caso tutte in simultanea.

Ecco l'elenco delle 62 partite delle squadre italiane nella fase campionato della UEFA Champions League, Europa League e Conference League per la stagione 2024/2025.

Martedì 17 settembre JUVENTUS vs PSV Eindhoven (ore 18:45) Uefa Champions League

vs PSV Eindhoven (ore 18:45) Uefa Champions League Martedì 17 settembre AC MILAN vs Liverpool (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Liverpool (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 18 settembre BOLOGNA vs Shakhtar Donetsk (ore 18:45) Uefa Champions League

vs Shakhtar Donetsk (ore 18:45) Uefa Champions League Mercoledì 18 settembre Manchester City vs INTER (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 19 settembre ATALANTA vs Arsenal (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Arsenal (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 25 settembre Dynamo Kyiv vs LAZIO (ore 21:00) Uefa Europa League

(ore 21:00) Uefa Europa League Giovedì 26 settembre ROMA vs Athletic Club (ore 21:00) Uefa Europa League

vs Athletic Club (ore 21:00) Uefa Europa League Martedì 1 ottobre Bayer Leverkusen vs AC MILAN (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 1 ottobre INTER vs Crvena Zvezda (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Crvena Zvezda (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 2 ottobre Shakhtar Donetsk vs ATALANTA (ore 18:45) Uefa Champions League

(ore 18:45) Uefa Champions League Mercoledì 2 ottobre Liverpool vs BOLOGNA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 2 ottobre Leipzig vs JUVENTUS (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 3 ottobre LAZIO vs Nice (ore 18:45) Uefa Europa League

vs Nice (ore 18:45) Uefa Europa League Giovedì 3 ottobre Elfsborg vs ROMA (ore 21:00) Uefa Europa League

(ore 21:00) Uefa Europa League Martedì 22 ottobre AC MILAN vs Club Brugge (ore 18:45) Uefa Champions League

vs Club Brugge (ore 18:45) Uefa Champions League Martedì 22 ottobre Aston Villa vs BOLOGNA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 22 ottobre JUVENTUS vs Stuttgart (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Stuttgart (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 23 ottobre ATALANTA vs Celtic (ore 18:45) Uefa Champions League

vs Celtic (ore 18:45) Uefa Champions League Mercoledì 23 ottobre Young Boys vs INTER (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 24 ottobre ROMA vs Dynamo Kyiv (ore 18:45) Uefa Europa League

vs Dynamo Kyiv (ore 18:45) Uefa Europa League Giovedì 24 ottobre Twente vs LAZIO (ore 21:00) Uefa Europa League

(ore 21:00) Uefa Europa League Giovedì 24 ottobre St. Gallen vs FIORENTINA (ore 18:45) Uefa Conference League

(ore 18:45) Uefa Conference League Martedì 5 novembre BOLOGNA vs Monaco (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Monaco (ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 5 novembre LOSC Lille vs JUVENTUS (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 5 novembre Real Madrid vs AC MILAN (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 6 novembre INTER vs Arsenal (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Arsenal (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 6 novembre Stuttgart vs ATALANTA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 7 novembre Union SG vs ROMA (ore 18:45) Uefa Europa League

(ore 18:45) Uefa Europa League Giovedì 7 novembre LAZIO vs Porto (ore 21:00) Uefa Europa League

vs Porto (ore 21:00) Uefa Europa League Giovedì 7 novembre APOEL vs FIORENTINA (ore 21:00) Uefa Conference League

(ore 21:00) Uefa Conference League Martedì 26 novembre Slovan Bratislava vs AC MILAN (ore 18:45) Uefa Champions League

(ore 18:45) Uefa Champions League Martedì 26 novembre Young Boys vs ATALANTA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 26 novembre INTER vs Leipzig (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Leipzig (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 27 novembre Aston Villa vs JUVENTUS (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 27 novembre BOLOGNA vs LOSC Lille (ore 21:00) Uefa Champions League

vs LOSC Lille (ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 28 novembre LAZIO vs Ludogorets (ore 18:45) Uefa Europa League

vs Ludogorets (ore 18:45) Uefa Europa League Giovedì 28 novembre Tottenham Hotspur vs ROMA (ore 21:00) Uefa Europa League

(ore 21:00) Uefa Europa League Giovedì 28 novembre FIORENTINA vs Pafos (ore 21:00) Uefa Conference League

vs Pafos (ore 21:00) Uefa Conference League Giovedì 3 ottobre FIORENTINA vs The New Saints (ore 21:00) Uefa Conference League

vs The New Saints (ore 21:00) Uefa Conference League Martedì 10 dicembre ATALANTA vs Real Madrid (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Real Madrid (ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 10 dicembre Bayer Leverkusen vs INTER (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 11 dicembre AC MILAN vs Crvena Zvezda (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Crvena Zvezda (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 11 dicembre JUVENTUS vs Manchester City (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Manchester City (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 11 dicembre Benfica vs BOLOGNA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 12 dicembre ROMA vs Braga (ore 18:45) Uefa Europa League

vs Braga (ore 18:45) Uefa Europa League Giovedì 12 dicembre FIORENTINA vs LASK (ore 18:45) Uefa Conference League

vs LASK (ore 18:45) Uefa Conference League Giovedì 12 dicembre Ajax vs LAZIO (ore 21:00) Uefa Europa League

(ore 21:00) Uefa Europa League Giovedì 19 dicembre Vitória SC vs FIORENTINA (ore 21:00) Uefa Conference League

(ore 21:00) Uefa Conference League Martedì 21 gennaio ATALANTA vs Sturm Graz (ore 18:45) Uefa Champions League

vs Sturm Graz (ore 18:45) Uefa Champions League Martedì 21 gennaio BOLOGNA vs Borussia Dortmund (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Borussia Dortmund (ore 21:00) Uefa Champions League Martedì 21 gennaio Club Brugge vs JUVENTUS (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 22 gennaio AC MILAN vs Girona (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Girona (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 22 gennaio Sparta Praha vs INTER (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 23 gennaio AZ Alkmaar vs ROMA (ore 18:45) Uefa Europa League

(ore 18:45) Uefa Europa League Giovedì 23 gennaio LAZIO vs Real Sociedad (ore 21:00) Uefa Europa League

vs Real Sociedad (ore 21:00) Uefa Europa League Mercoledì 29 gennaio Barcelona vs ATALANTA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 29 gennaio INTER vs Monaco (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Monaco (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 29 gennaio GNK Dinamo vs AC MILAN (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 29 gennaio JUVENTUS vs Benfica (ore 21:00) Uefa Champions League

vs Benfica (ore 21:00) Uefa Champions League Mercoledì 29 gennaio Sporting CP vs BOLOGNA (ore 21:00) Uefa Champions League

(ore 21:00) Uefa Champions League Giovedì 30 gennaio ROMA vs Eintracht Frankfurt (ore 21:00) Uefa Europa League

vs Eintracht Frankfurt (ore 21:00) Uefa Europa League Giovedì 30 gennaio Braga vs LAZIO (ore 21:00) Uefa Europa League

LA STAGIONE DELLE COPPE EUROPEE SU SKY SPORT

Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto,, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.

Apre la settimana l’appuntamento con la UEFA Champions League. La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky Federica Masolin, alla conduzione del suo Champions League Show il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live. Le notizie da tutti i campi saranno affidate a Mario Giunta, insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguono il giovedì con gli studi di UEFA Europa League (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di UEFA Conference League a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator Lisa Offside.

Sulla rete in chiaro del gruppo Sky TV8 HD (alla posizione 8 digitale terrestre, TivùSat e 125 Sky) torna il calcio con la Uefa Europa League, e novità assoluta di questa stagione, la Uefa Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. Uno studio pre partita per entrare nel vivo della gara, e nel post partita di Champions League, i commenti a caldo e gli highlights di tutte le partite del torneo.

Tutto questo con un dream team che racconterà passo dopo passo l’intera stagione, la squadra del commento di Sky Sport, la più forte di sempre, con tante conferme e cinque nuovi “convocati”: il grande ritorno su Sky Sport di uno dei commentatori più esperti, interessanti, pungenti del panorama televisivo, Zvonimir Boban, gli arrivi di due tra le migliori “seconde voci” del commento calcistico, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi, e il debutto in Italia del talentuoso Blerim Dzemaili. Per la prima volta in tv, su Sky Sport arriva anche l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano, che sarà anche protagonista di un nuovo documentario autobiografico sulla sua storia sportiva e sulla drammatica vicenda umana del calvario giudiziario di cui è stato vittima, prima della completa assoluzione dopo 17 anni. Nuovo ingresso anche nella grande squadra dei telecronisti di Sky Sport: arriva Stefano Borghi. Tra i talent, tornano anche i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino. E ancora, il top della tecnologia e della qualità di visione,anchegrazie al canale Sky Sport 4K, interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream, oltre alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360 gradi e per arricchire il racconto editoriale negli studi. Sempre disponibili anche Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.

«Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027” - commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile».

Più squadre, più calcio, più spettacolo. È il claim che introduce la grande campagna Sky dedicata alla nuova UEFA Champions League su Sky Sport, “Il più grande spettacolo del mondo”. Ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e piattaforme digitali, la campagna rappresenta il sequel dei precedenti episodi con protagonista Federica Masolin nei panni di primo ufficiale, in un brillante gioco di metafore tra il mondo del calcio e quello del mare. Il filo conduttore è una missione che si palesa a poco a poco, una fantastica avventuraalla conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio: il nuovo format della massima competizione europea, ancora più avvincente e ricca di top match, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW dopo i play off dei preliminari di fine agosto. In scena le 5 squadre italiane qualificate per la prima volta tutte insieme, con la partecipazione straordinaria dei rispettivi “comandanti” e un guest d’eccezione: in ordine di apparizione, Lautaro Martinez (attaccante, capitano dell'Inter e capocannoniere della scorsa stagione di Serie A), Dusan Vlahovic (attaccante della Juventus), Riccardo Orsolini (attaccante del Bologna), Erling Braut Haaland (attaccante del Manchester City e capocannoniere della Premier League inglese 2023-2024), Gianluca Scamacca (attaccante dell'Atalanta) e Mike Maignan (portiere del Milan). La campagna ricorda l’offerta Sky per il prossimo triennio: ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League saranno in esclusiva su Sky in streaming su NOW , oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

SCENOGRAFIA MOZZAFIATO – “Sta succedendo di tutto e lo vedremo insieme”. È la promessa di Federica Masolin e Alessandro Costacurta: la Signora del calcio europeo su Sky, che interpreta eccezionalmente il ruolo di comandante dei mari accanto all’ “ufficiale” Alessandro Costacurta. Cannocchiale alla mano, il volto della Champions su Sky guarda insieme a Federica l’avvicinarsi di decine di galeoni all’orizzonte, che per l’occasione troviamo rappresentati, in un set d’eccezione, a bordo della meravigliosa Nave Palinuro della Marina Militare. I “migliori equipaggi d’Europa” rappresentano le squadre in campo da settembre per la massima competizione europea, impegnate fin dal primo giorno in una lunga serie di top match. E tra gli equipaggi spiccano i velieri delle cinque italiane, con ufficiali, forzieri, grandi protagonisti del calcio all’arrembaggio e palloni “sparati” da un galeone all’altro come fossero colpi di cannone. La metafora è immediata: lo spettacolo della UEFA Champions League quest’anno è assicurato. La campagna segue i precedenti episodi, che hanno visto anche la partecipazione del volto della Premier League su Sky Paolo Di Canio, vestito da ufficiale per ricordare insieme a Federica tutta l’offerta della nuova Stagione Calcio di Sky: oltre alle Coppe Europee, tre match su 10 a turno della Serie A Enilive, con almeno 30 delle migliori 76 partite, la Serie C NOW e le esclusive della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca.

LA MIGLIOR PARTITA DEL MERCOLEDI IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO

Dopo il sorteggio di giovedì scorso, al via su Prime Video le sfide della fase a girone unico della nuova UEFA Champions League.

Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25 e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana al mercoledì, fin quando presenti, dalla fase a gironi alle semifinali.

Si parte mercoledì 18 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà in trasferta il Manchester City di Pep Guardiola, nella rivincita della finale di Champions del 2023 ad Istanbul. Si prosegue poi mercoledì 2 ottobre alle 21:00 con Lipsia vs Juventus (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00), prima trasferta di Champions per i bianconeri che tornano nella competizione più importante dopo un anno di assenza. La terza giornata vedrà nuovamente protagonista il club nerazzurro mercoledì 23 ottobre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) contro la squadra svizzera dei Young Boys.

Mercoledì 6 novembre, invece, l’Inter sfiderà in casa gli inglesi dell’Arsenal. La diretta della partita in esclusiva su Prime Video è in programma dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. La quinta giornata di UEFA Champions League vedrà scendere in campo l’Aston Villa che affronterà in casa la Juventus di Thiago Motta (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). Si prosegue poi con l’ultima giornata della fase a girone unico con il big match Juventus-Manchester City, in programma mercoledì 11 dicembre su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00.



Le partite di Prime Video della settima e ottava giornata verranno scelte successivamente in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della nuova League Phase della UEFA Champions League, per garantire agli abbonati Prime i match più interessanti.



Anche per la stagione 2024-25, ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

I clienti Prime in Italia potranno vedere la partita attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung and LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

