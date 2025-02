Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Venerdì 7 febbraio 2025, alle 20:30, si apre la 25a giornata di Serie B con la sfida tra Brescia e Salernitana. I padroni di casa cercheranno di conquistare una vittoria fondamentale per mantenere vive le speranze playoff, mentre la Salernitana, in lotta per la salvezza, cercherà punti pesanti per allontanarsi dalla zona rossa. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Morelli. La partita si preannuncia particolarmente tesa, con la Salernitana che ha dimostrato di saper essere pericolosa nei minuti finali: sono infatti otto i punti conquistati dai granata grazie a reti negli ultimi 15 minuti, un record assoluto nella Serie BKT in corso.

Sabato 8 febbraio 2025, alle 15:00, sono previste altre quattro sfide di grande interesse. Cosenza ospita la Carrarese, con i calabresi che cercano di superare il loro tabù stagionale contro le neopromosse. In diretta con la telecronaca di Alessandro Rimi, il Cosenza proverà a riscattarsi da un inizio di stagione difficile contro le formazioni provenienti dalla Serie C. Nella stessa fascia oraria, il Frosinone ospita il Catanzaro con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I ciociari vogliono mantenere il passo delle prime, ma dovranno fare i conti con la squadra di Iemmello, capocannoniere del torneo con 12 gol e in grande forma.

Sempre alle 15:00, il Mantova affronta il Sassuolo con la telecronaca di Antonio Torretti. La squadra emiliana cerca il riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti in trasferta, mentre il Sassuolo punta a tornare ai livelli di inizio stagione. Un giocatore da tenere d’occhio è Leonardo Mancuso, autore di quattro gol consecutivi e alla ricerca di un record personale. La stessa ora segnerà anche l’incontro tra Pisa e Cittadella con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. Il Pisa, imbattuto in casa da nove partite, tenterà di mantenere l’imbattibilità casalinga, un risultato che manca dai tempi della stagione 1993/94.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:15, la Sampdoria ospita il Modena con la telecronaca di Samuele Ragusa. I blucerchiati, reduci da una vittoria importante contro il Cosenza, cercheranno di allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza.

Domenica 9 febbraio 2025, si prosegue con altre cinque sfide alle 15:00. La Cremonese affronta il Sudtirol, con gli altoatesini alla ricerca di una terza vittoria consecutiva che sarebbe un traguardo storico. La telecronaca sarà di Cristiano Tognoli. Altra sfida interessante sarà quella tra Reggiana e Cesena, un derby emiliano che promette emozioni, con Fernardo Siani alla telecronaca. Sempre alle 15:00, lo Spezia ospita il Palermo, con la sfida tra Francesco Pio Esposito e Joel Pohjanpalo, rispettivamente il giovane talento dello Spezia e l’esperto centravanti finlandese del Palermo. La telecronaca sarà affidata a Federico Marconi.

Infine, alle 17:15, la giornata si chiuderà con Juve Stabia contro Bari, dove Andrea Adorante cercherà di entrare nell’élite dei bomber storici della squadra campana. La telecronaca sarà di Ivan Fusto.

VENERDI 7 FEBBRAIO 2025

ore 20:30 Serie B 25a Giornata: Brescia vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

Sarà la sfida di questa sera tra Brescia e Salernitana a dare il via alla 25a giornata della Serie BKT: i padroni di casa che andranno alla ricerca di una vittoria per rimanere a ridosso della zona playoff, mentre i campani proveranno a conquistare punti preziosi per la lotta salvezza. In un match che si preannuncia molto teso, i granata potrebbero provare a colpire ancora una volta nei minuti finali: i dati "powered by Opta" dicono che sono stati otto i punti conquistati finora dai ragazzi di Breda grazie alle reti messe a segno nell’ultimo quarto d’ora di gioco, record assuluto nel torneo cadetto in corso.

SABATO 8 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Cosenza vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

La Carrarese andrà a far visita al Cosenza. I calabresi che cercheranno di sfatare un tabù che li accompagna da tutta la stagione: ancora nessuna vittoria per i rossoblù contro formazioni neopromosse in questa Serie BKT, a causa di due pareggi e tre sconfitte nel parziale, tra cui il ko subito proprio contro i giallazzurri nella gara di andata dello scorso 21 dicembre (1-0 firmato Manuel Cicconi).



ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Frosinone vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Sempre alle 15, il Frosinone ospiterà il Catanzaro di un ispiratissimo Pietro Iemmello – capocannoniere del torneo con 12 reti all’attivo e a segno in ciascuna delle ultime due partite giocate



ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Mantova vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Antonio Torretti

Il Sassuolo sarà invece di scena a Mantova, dove cercherà di ritrovare le certezze che l’hanno accompagnato anche in trasferta per tutta la prima parte di campionato, dopo aver perso due delle ultime tre gare esterne giocate nel torneo (1V). Il pericolo numero uno per la retroguardia neroverde sarà Leonardo Mancuso, che sta vivendo un grande momento di forma ed è andato a segno in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato. Il classe 1992 cercherà di stabilire un nuovo primato personale, timbrando il cartellino per cinque match consecutivi per la prima volta in carriera nella serie cadetta.



ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Pisa vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Nel primo pomeriggio di sabato i riflettori saranno senza dubbio puntati sulla sfida a distanza tra le prime due della classe. Il Pisa ospiterà il Cittadella, forte del sostegno del proprio pubblico che gli ha permesso di essere una delle sole due squadre ancora imbattute in casa in questo campionato – assieme allo Spezia – con nove vittorie e tre pareggi in 12 partite. Con un risultato positivo, i toscani potrebbero rimanere imbattuti nelle prime 13 gare interne stagionali della Serie BKT per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (l’ultimo precedente risale infatti al 1993/94).



ore 17:15 Serie B 25a Giornata: Sampdoria vs Modena (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Nell’ultimo match di sabato, invece, contro il Modena la Sampdoria proverà ad allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica, bissando l’importante successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Cosenza (1-0), sempre al Ferraris: i blucerchiati non vincono due match consecutivi in casa nella Serie BKT dal periodo tra marzo e aprile scorsi (contro Ascoli e Ternana in quel caso, con Andrea Pirlo in panchina).

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Cremonese vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

La sfida tra Cremonese e Südtirol, con gli altoatesini che potrebbero ottenere tre successi consecutivi per la prima volta nel torneo cadetto dal periodo tra gennaio e febbraio 2023, dando continuità ai recenti risultati positivi e facendo un passo importante verso la salvezza.



ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Reggiana vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Fernardo Siani

Nel primo pomeriggio domenicale andrà il 20° derby dell’Emilia-Romagna tra Reggiana e Cesena



ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Spezia vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Grande attesa per il match tra Spezia e Palermo alle 15 di domenica, con la sfida nella sfida tra il bomber rivelazione di questo campionato, Francesco Pio Esposito, e il grande colpo del mercato rosanero, Joel Pohjanpalo. Da un lato, il classe 2005 bianconero è il più giovane giocatore con più di 10 reti all’attivo (11) nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso; dall’altro, il centravanti finlandese tornerà a giocare un match della Serie BKT a distanza di 275 giorni esatti dalla sua ultima presenza nel torneo: il 10 maggio 2024 proprio contro lo Spezia, quando indossava ancora la maglia del Venezia che, con le sue 22 reti, ha condotto alla promozione in A al termine della scorsa stagione.



ore 17:15 Serie B 25a Giornata: Juve Stabia vs Bari (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Alle 17.15, il sipario della 25a giornata della Serie BKT si chiuderà sulla sfida tra Juve Stabia e Bari, nella quale Andrea Adorante cercherà di raggiungere Francesco Forte (17 gol nel 2019/20) e Marco Sau (21 nel 2011/12) nell’élite dei bomber gialloblù, diventando solo il terzo giocatore nella storia del club campano a raggiungere la doppia cifra di reti in un singolo torneo cadetto.

