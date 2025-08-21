Rai Sport, con la Serie A si rinnovano Il sabato al 90°, La Nuova DS, Il Processo e Dribbling

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Come da tradizione, con l'inizio del campionato di Serie A tornano in onda, tutti su Rai 2, i programmi storici di Rai Sport, in questa stagione interamente rinnovati. Si comincia sabato 23, alle 23.20, con Il sabato al 90°, condotto da Alberto Rimedio, con la partecipazione di Barbara Pedrotti. Un'ora intensa di calcio e non solo: “Saremo essenziali - sottolineano i due conduttori - tra immagini e voci dei protagonisti, con chiarezza e rigore informativo. Il sabato, del resto, è una giornata chiave, che spesso vedrà in campo le quattro squadre impegnate in Champions League”. Opinionisti fissi Domenico Marocchino e Fulvio Collovati, analisi arbitrali affidate all’ex direttore di gara Massimiliano Saccani e affacci nel mondo dei social media con Valerio Cassetta.

La Nuova DS è invece la vera scommessa della direzione di Rai Sport. Ogni domenica, dalle 22.45, in uno studio rivoluzionato, con realtà aumentata e ologrammi, grafiche dai toni accesi e lavagna tattica, accanto alla confermata Simona Rolandi, al terzo anno consecutivo in conduzione, la new entry Paolo Maggioni. Anche tra i talent due conferme, Adriano Panatta e Lele Adani, e due novità, Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, mentre il Var resta affidato all'ex arbitro Mauro Bergonzi e l'angolo social a Laura Barth. "La Domenica Sportiva è storia, tradizione, un rito collettivo che ha 72 anni ma che si adatta allo scorrere del tempo", dicono i conduttori, aggiungendo che l'edizione 2025-26 sarà “un talk all’insegna della competenza ma farcito di grande ironia”.

Il lunedì, poi, torna il rito del processo, in onda intorno alle 23.30. In questa stagione si chiama Il Processo al 90° e sarà condotto da due storici volti di Rai Sport, Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. Con loro una squadra affiatata e rinnovata, sia nelle analisi dei numeri che in quella dei social, da Massimo Tecca a Marco Tardelli, da Mauro Bergonzi per il Var al Sofia Oranges. Gli argomenti saranno quelli tipici del Processo: arbitraggi, tifoserie scalmanate, società contro, panchine bollenti, il tutto con la partecipazione in studio di un pubblico caldissimo. “Essere alla guida di una trasmissione che ha fatto la storia della Tv italiana è un immenso onore” - dicono in coro Ferrari e Mazzocchi - “e proveremo ad essere la voce dei tifosi, una voce che da troppo tempo in molti non ascoltano più”.

Infine, Dribbling. Un marchio indelebile di Rai Sport, in onda, dal 6 settembre, ogni sabato dalle 18 alle 19. Sarà una trasmissione interamente nuova, tra memoria e futuro, condotta da Paolo Paganini, con in studio Bruno Giordano e Agata Isabella Centasso, l'angolo social curato da Simona Cantoni e tante, tante storie da raccontare. A cominciare dalla maglia più amata dagli italiani, quella azzurra della Nazionale di calcio, che tra il 5 e l'8 settembre affronterà Estonia e Israele in due delicati match di qualificazione al Mondiale 2026.

