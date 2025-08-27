Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei diritti internazionali attraverso una serie di accordi che affiancheranno la Lega B nello sviluppo dei mercati.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) ha ufficialmente pubblicato l'Offerta al Mercato per l'assegnazione in licenza di pacchetti non esclusivi di immagini salienti ("Highlights") e gol ("GoalDay") del Campionato di Serie BKT per le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027. L'offerta si rivolge agli Operatori della Comunicazione interessati alla trasmissione di questi contenuti in differita, sia in chiaro che a pagamento, esclusivamente per il territorio italiano e nel rispetto degli embarghi specifici di ciascun pacchetto.

Questa iniziativa segue altre importanti mosse della LNPB nel mercato dei diritti audiovisivi. L'8 agosto 2024, la Lega aveva già pubblicato un'offerta per il "Pacchetto Global" relativo alla trasmissione in diretta e a pagamento delle partite del Campionato di Serie B per le stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Successivamente, a dicembre 2024, ha avviato la distribuzione di "LaB Channel" sulla piattaforma Amazon Prime Video, offrendo trasmissioni in diretta e a pagamento delle gare. Inoltre, il 18 marzo 2025, è stata pubblicata un'offerta simile per la parte residua della stagione 2024/2025. L'attuale Offerta è stata formulata in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e alle Linee Guida approvate da AGCOM e AGCM.

I Pacchetti Offerti e le Loro Specificità

L'Offerta comprende tre pacchetti non esclusivi, dettagliatamente descritti nella Sezione 2 del documento:

Pacchetto Flash Highlights : Questo pacchetto consente la trasmissione di immagini salienti di massimo 90 secondi per ciascun evento. I contenuti possono essere trasmessi solo in differita e diventano disponibili due ore dopo la conclusione di ogni gara, evitando sovrapposizioni con altre partite del Campionato di Serie BKT giocate in orari diversi.

: Questo pacchetto consente la di di massimo per ciascun evento. I contenuti possono essere trasmessi solo in e diventano disponibili dopo la conclusione di ogni gara, evitando sovrapposizioni con altre partite del giocate in orari diversi. Pacchetto Highlights : Questo pacchetto offre una durata maggiore , con trasmissioni di immagini salienti che vanno da un minimo di 2 minuti a un massimo di 4 minuti per ciascun evento. Anche in questo caso, la trasmissione è esclusivamente in differita e i contenuti sono disponibili due ore dopo la conclusione di ogni gara, senza sovrapporsi ad altri eventi.

: Questo pacchetto offre una , con di che vanno da un minimo di a un massimo di per ciascun evento. Anche in questo caso, la è esclusivamente in e i contenuti sono disponibili dopo la conclusione di ogni gara, senza sovrapporsi ad altri eventi. Pacchetto Goal Day: Questo pacchetto è dedicato esclusivamente all'insieme delle immagini salienti relative a tutti i gol realizzati in ogni singola gara disputata in ogni Giornata del Campionato. I contenuti sono disponibili due ore dopo la conclusione dell'ultima gara della giornata, senza sovrapposizioni.

Tutti e tre i pacchetti coprono tutti gli eventi del Campionato di Serie BKT, incluse le gare di Play Off e Play Out, per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027. Le piattaforme abilitate per la trasmissione includono Digitale terrestre, Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili. I Licenziatari hanno anche la possibilità di ritrasmettere i contenuti sulle proprie piattaforme IPTV, Web e di Telefonia Mobile, purché in forma completa e simultanea alla trasmissione principale e contrassegnate esclusivamente dal proprio marchio, senza costituire un'offerta commerciale autonoma e separata. Il territorio di licenza è limitato a Italia, San Marino e Città del Vaticano.

La LNPB fornirà il Prodotto Audiovisivo in modalità "clean feed" (privo di grafiche e commento), con solo audio internazionale e un piccolo watermark LNPB non invasivo. I Licenziatari avranno la facoltà di montare i contenuti, aggiungendo grafiche e un commento audio originale, purché tali interventi non alterino la natura dell'evento e ne assicurino un'adeguata valorizzazione. L'accesso ai contenuti avverrà tramite un portale dedicato o server FTP protetto da autenticazione.

Condizioni Economiche e Procedurali

Il costo di licenza per ciascun pacchetto è variabile e dipende dal numero di operatori aderenti, con un meccanismo di riduzione del corrispettivo all'aumentare dei Licenziatari:

Pacchetto Flash Highlights (per Stagione Sportiva , IVA esclusa ):

◦ 1 Licenziatario : Euro 450.000,00

◦ 2 Licenziatari : Euro 360.000,00

◦ Da 3 Licenziatari : Euro 315.000,00





(per , ): ◦ : Euro ◦ : Euro ◦ : Euro Pacchetto Highlights (per Stagione Sportiva , IVA esclusa ):

◦ 1 Licenziatario : Euro 600.000,00

◦ 2 Licenziatari : Euro 480.000,00

◦ Da 3 Licenziatari : Euro 420.000,00





(per , ): ◦ : Euro ◦ : Euro ◦ : Euro Pacchetto Goal Day (per Stagione Sportiva, IVA esclusa):

◦ 1 Licenziatario: Euro 300.000,00

◦ 2 Licenziatari: Euro 240.000,00

◦ Da 3 Licenziatari: Euro 210.000,00

Oltre al corrispettivo di licenza, ogni Licenziatario dovrà corrispondere un prezzo forfettario per l'accesso al Segnale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, pari a Euro 50.000,00 + IVA per Flash Highlights, Euro 45.000,00 + IVA per Highlights, e Euro 40.000,00 + IVA per Goal Day. I pagamenti avverranno in due rate di pari importo per ogni Stagione Sportiva: la prima entro 8 giorni dall'accettazione della LNPB e la seconda entro il 31 gennaio.

L'adesione è aperta a tutti gli Operatori della Comunicazione che rispettano i requisiti delle Linee Guida approvate da AGCOM e AGCM. Gli operatori OTT (Over The Top) devono includere una relazione tecnica di un terzo qualificato che attesti la loro capacità tecnica e distributiva. È fondamentale che gli aderenti non siano sottoposti a procedure di crisi, insolvenza o liquidazione. L'adesione deve essere incondizionata, e le proposte con corrispettivi inferiori a quelli indicati o con modifiche alle clausole del Contratto di Licenza non saranno considerate efficaci.

Diritti e Obblighi dei Licenziatari

La licenza è non esclusiva, il che significa che la LNPB e altri operatori possono esercitare gli stessi Diritti Audiovisivi senza che il Licenziatario possa avanzare pretese. La LNPB si riserva la facoltà di utilizzare le immagini salienti e correlate per fini commerciali sul proprio sito, App, canali digitali e pagine social. In particolare, per le trasmissioni su "LaB Channel", la LNPB non ha limiti di embargo, potendo esercitare i diritti dal termine di ciascuna gara. Qualora i pacchetti Flash Highlights o Highlights fossero assegnati, la LNPB e le Società associate si impegneranno a un embargo di 2 ore dalla fine di ogni gara per le trasmissioni sui propri canali, salvo "LaB Channel".

I Licenziatari si impegnano a garantire che le trasmissioni siano circoscritte al Territorio (Italia, San Marino, Città del Vaticano) utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili come DRM (Digital Rights Management) e "geoblocking". Devono inoltre implementare misure anti-pirateria avanzate, tra cui sistemi di watermarking, fingerprinting, codici identificativi univoci per utenza, strumenti di Machine Learning per il riconoscimento delle immagini e sistemi per impedire la registrazione tramite "screen recording". I Licenziatari dovranno collaborare attivamente con la LNPB in azioni legali anti-pirateria.

È fatto divieto ai Licenziatari di sublicenziare o consentire a terzi di sfruttare i Diritti Audiovisivi o i Prodotti Audiovisivi realizzati. Ogni Licenziatario dovrà fornire alla LNPB, con cadenza mensile, dati sull'audience, numero di abbonati, share, date, orari e modalità di trasmissione, nonché dati sulle interazioni sui social media. È importante notare che tutti i diritti d'autore e altri diritti relativi agli eventi, alle immagini e alle registrazioni rimangono di esclusiva proprietà della LNPB o delle Società Sportive, con l'unica eccezione del commento audio giornalistico, che resta di proprietà del Licenziatario ma può essere utilizzato dalla LNPB per fini non commerciali.