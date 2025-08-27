Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day
Immagine di Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day - Scopri di più su Sport

Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sport
mercoledì, 27 agosto 2025 | Ore: 17:35

Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei diritti internazionali attraverso una serie di accordi che affiancheranno la Lega B nello sviluppo dei mercati.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) ha ufficialmente pubblicato l'Offerta al Mercato per l'assegnazione in licenza di pacchetti non esclusivi di immagini salienti ("Highlights") e gol ("GoalDay") del Campionato di Serie BKT per le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027. L'offerta si rivolge agli Operatori della Comunicazione interessati alla trasmissione di questi contenuti in differita, sia in chiaro che a pagamento, esclusivamente per il territorio italiano e nel rispetto degli embarghi specifici di ciascun pacchetto.

Questa iniziativa segue altre importanti mosse della LNPB nel mercato dei diritti audiovisivi. L'8 agosto 2024, la Lega aveva già pubblicato un'offerta per il "Pacchetto Global" relativo alla trasmissione in diretta e a pagamento delle partite del Campionato di Serie B per le stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Successivamente, a dicembre 2024, ha avviato la distribuzione di "LaB Channel" sulla piattaforma Amazon Prime Video, offrendo trasmissioni in diretta e a pagamento delle gare. Inoltre, il 18 marzo 2025, è stata pubblicata un'offerta simile per la parte residua della stagione 2024/2025. L'attuale Offerta è stata formulata in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e alle Linee Guida approvate da AGCOM e AGCM.

I Pacchetti Offerti e le Loro Specificità

L'Offerta comprende tre pacchetti non esclusivi, dettagliatamente descritti nella Sezione 2 del documento:

  • Pacchetto Flash Highlights: Questo pacchetto consente la trasmissione di immagini salienti di massimo 90 secondi per ciascun evento. I contenuti possono essere trasmessi solo in differita e diventano disponibili due ore dopo la conclusione di ogni gara, evitando sovrapposizioni con altre partite del Campionato di Serie BKT giocate in orari diversi.
  • Pacchetto Highlights: Questo pacchetto offre una durata maggiore, con trasmissioni di immagini salienti che vanno da un minimo di 2 minuti a un massimo di 4 minuti per ciascun evento. Anche in questo caso, la trasmissione è esclusivamente in differita e i contenuti sono disponibili due ore dopo la conclusione di ogni gara, senza sovrapporsi ad altri eventi.
  • Pacchetto Goal Day: Questo pacchetto è dedicato esclusivamente all'insieme delle immagini salienti relative a tutti i gol realizzati in ogni singola gara disputata in ogni Giornata del Campionato. I contenuti sono disponibili due ore dopo la conclusione dell'ultima gara della giornata, senza sovrapposizioni.

Tutti e tre i pacchetti coprono tutti gli eventi del Campionato di Serie BKT, incluse le gare di Play Off e Play Out, per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027. Le piattaforme abilitate per la trasmissione includono Digitale terrestre, Satellite, Streaming Via Internet (OTT) e dispositivi mobili. I Licenziatari hanno anche la possibilità di ritrasmettere i contenuti sulle proprie piattaforme IPTV, Web e di Telefonia Mobile, purché in forma completa e simultanea alla trasmissione principale e contrassegnate esclusivamente dal proprio marchio, senza costituire un'offerta commerciale autonoma e separata. Il territorio di licenza è limitato a Italia, San Marino e Città del Vaticano.

La LNPB fornirà il Prodotto Audiovisivo in modalità "clean feed" (privo di grafiche e commento), con solo audio internazionale e un piccolo watermark LNPB non invasivo. I Licenziatari avranno la facoltà di montare i contenuti, aggiungendo grafiche e un commento audio originale, purché tali interventi non alterino la natura dell'evento e ne assicurino un'adeguata valorizzazione. L'accesso ai contenuti avverrà tramite un portale dedicato o server FTP protetto da autenticazione.

Condizioni Economiche e Procedurali

Il costo di licenza per ciascun pacchetto è variabile e dipende dal numero di operatori aderenti, con un meccanismo di riduzione del corrispettivo all'aumentare dei Licenziatari:

  • Pacchetto Flash Highlights (per Stagione Sportiva, IVA esclusa):
    1 Licenziatario: Euro 450.000,00
    2 Licenziatari: Euro 360.000,00
    Da 3 Licenziatari: Euro 315.000,00

  • Pacchetto Highlights (per Stagione Sportiva, IVA esclusa):
    1 Licenziatario: Euro 600.000,00
    2 Licenziatari: Euro 480.000,00
    Da 3 Licenziatari: Euro 420.000,00

  • Pacchetto Goal Day (per Stagione Sportiva, IVA esclusa):
    1 Licenziatario: Euro 300.000,00
    2 Licenziatari: Euro 240.000,00
    Da 3 Licenziatari: Euro 210.000,00

Oltre al corrispettivo di licenza, ogni Licenziatario dovrà corrispondere un prezzo forfettario per l'accesso al Segnale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, pari a Euro 50.000,00 + IVA per Flash Highlights, Euro 45.000,00 + IVA per Highlights, e Euro 40.000,00 + IVA per Goal Day. I pagamenti avverranno in due rate di pari importo per ogni Stagione Sportiva: la prima entro 8 giorni dall'accettazione della LNPB e la seconda entro il 31 gennaio.

L'adesione è aperta a tutti gli Operatori della Comunicazione che rispettano i requisiti delle Linee Guida approvate da AGCOM e AGCM. Gli operatori OTT (Over The Top) devono includere una relazione tecnica di un terzo qualificato che attesti la loro capacità tecnica e distributiva. È fondamentale che gli aderenti non siano sottoposti a procedure di crisi, insolvenza o liquidazione. L'adesione deve essere incondizionata, e le proposte con corrispettivi inferiori a quelli indicati o con modifiche alle clausole del Contratto di Licenza non saranno considerate efficaci.

Diritti e Obblighi dei Licenziatari

La licenza è non esclusiva, il che significa che la LNPB e altri operatori possono esercitare gli stessi Diritti Audiovisivi senza che il Licenziatario possa avanzare pretese. La LNPB si riserva la facoltà di utilizzare le immagini salienti e correlate per fini commerciali sul proprio sito, App, canali digitali e pagine social. In particolare, per le trasmissioni su "LaB Channel", la LNPB non ha limiti di embargo, potendo esercitare i diritti dal termine di ciascuna gara. Qualora i pacchetti Flash Highlights o Highlights fossero assegnati, la LNPB e le Società associate si impegneranno a un embargo di 2 ore dalla fine di ogni gara per le trasmissioni sui propri canali, salvo "LaB Channel".

I Licenziatari si impegnano a garantire che le trasmissioni siano circoscritte al Territorio (Italia, San Marino, Città del Vaticano) utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili come DRM (Digital Rights Management) e "geoblocking". Devono inoltre implementare misure anti-pirateria avanzate, tra cui sistemi di watermarking, fingerprinting, codici identificativi univoci per utenza, strumenti di Machine Learning per il riconoscimento delle immagini e sistemi per impedire la registrazione tramite "screen recording". I Licenziatari dovranno collaborare attivamente con la LNPB in azioni legali anti-pirateria.

È fatto divieto ai Licenziatari di sublicenziare o consentire a terzi di sfruttare i Diritti Audiovisivi o i Prodotti Audiovisivi realizzati. Ogni Licenziatario dovrà fornire alla LNPB, con cadenza mensile, dati sull'audience, numero di abbonati, share, date, orari e modalità di trasmissione, nonché dati sulle interazioni sui social media. È importante notare che tutti i diritti d'autore e altri diritti relativi agli eventi, alle immagini e alle registrazioni rimangono di esclusiva proprietà della LNPB o delle Società Sportive, con l'unica eccezione del commento audio giornalistico, che resta di proprietà del Licenziatario ma può essere utilizzato dalla LNPB per fini non commerciali.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

    Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

    DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione...
    D
    DAZN
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Benfica-Fenerbache, play-off Champions: diretta esclusiva Prime Video con Piccinini e Ambrosini

    Tutto pronto per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, che vedrà Benfica e Fenerbahce affrontarsi nuovamente in una sfida decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre. L’andata a Istanbul si era conclusa 0-0, con la squadra di José Mourinho incapace di prevalere, lasciando la qualificazione apertissima: tutte e due le squadre dovranno dare il massimo per assicurarsi il passaggio del turno, con i portoghesi determinati a conquistare la vittoria...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • FIBA EuroBasket 2025 su Sky Sport Basket 205 e streaming NOW: Italia con Tranquillo e Pessina

    Le stelle più luminose del basket europeo si sfidano da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre sui parquet di FIBA EuroBasket 2025, in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’edizione 2025 dei Campionati Europei regalerà emozioni, equilibrio e spettacolo e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontarla minuto per minuto. Con una novità: il canale Sky Sport Basket, la nuova “casa” per tutti gli...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209

    Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213). L'offerta dei canali Sky Sport è disponibile anche in streaming su NOW. Il viaggio nel "più grande spettacolo del mondo"...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Ascolti 1a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, Juventus, Inter e Napoli dominano, le altre inseguono

    La prima giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusa ieri ha registrato 4,2 milioni di audience (4.208.482). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria  diventando la prima giornata più vista degli ultimi 3 anni.  La giornata si è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie...
    D
    DAZN
    martedì, 26 agosto 2025

  • Rai Italia rilancia La Giostra del Gol con highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa

    E' un accordo a suo modo storico, quello sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consente a Rai Italia la trasmissione in tutto il mondo - Italia ovviamente esclusa - degli HL del campionato di Serie A, della Coppa Italia dai quarti di finale in poi, e della Supercoppa Italiana. "Sono estremamente felice per questo accordo - ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Maria Rita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 26 agosto 2025

  • Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

    Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 26 e mercoledì 27 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea. Martedì saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: alle 18:45 Kairt Almaty-Celtic (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW),...
    S
    Sky Italia
    martedì, 26 agosto 2025

  • Calciomercato – L’Originale, ultima settimana on tour a Siracusa con Bonan, Di Marzio e Fayna

    Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

    Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 25 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono ancora qui, Mercoledi 27 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con “Io sono ancora qui”, intenso dramma con Fernanda Torres che veste i panni di Eunice. Ambientato nel 1971, il film racconta la lotta interiore e la resilienza di una donna che, dopo il seq...
     mercoledì, 27 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek Beyond, Martedi 26 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Star Trek Beyond, terzo capitolo della saga reboot diretta da Justin Lin e prodotta da J.J. Abrams. L’equipaggio dell’Enterprise si spinge ai confini dello spazio conosciuto, dove un nemico misterioso mette alla prova la loro forza,...
     martedì, 26 agosto 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Agosto: Harry Potter, The Brutalist, Detective Cormoran Strike

    GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 AGOSTO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!  Domenica prende vita il pop-up dedicato a ...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Gioco Pericoloso, Lunedi 25 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Gioco pericoloso, un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La relazione tra Giada e Carlo viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista carismatico, che mette a dura prova il loro equilibrio sentimentale e l...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Domenica 24 Agosto 2025: diretta Mondiali Canoa, Ginnastica Ritmica, Pallavolo Femminile

    In vista del weekend, Domenica 24 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 24 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨