Lazio Style Channel, canale ufficiale in chiaro del club, in diretta su Sportitalia digitale terrestre
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Novità per i tifosi della Lazio: sono iniziati i test pre palinsesto per la trasmissione in diretta su Sportitalia di Lazio Style Channel, il canale tematico del club biancoceleste. Da oggi, come annunciato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello durante l’ultimo giorno di calciomercato, è possibile accedere a Lazio Style Channel sul digitale terrestre al canale 60, cliccando sul tasto verde ed entrando nella piattaforma dell’emittente.
L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane, ma intanto il club e l’emittente hanno già avviato i test che permetteranno alla Lazio di diventare il primo club di Serie A con il proprio canale tematico ufficiale in chiaro sul digitale terrestre.
La società prosegue nel suo piano strategico per rafforzare la presenza sui media e nel panorama digitale, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire da vicino tutte le novità della squadra: dagli allenamenti alle interviste esclusive, fino a contenuti speciali dedicati ai protagonisti del club. L’accesso libero e gratuito segna un passo importante verso una comunità di tifosi sempre più connessa e coinvolta nell’universo biancoceleste a 360 gradi.