Diritti TV Coppa del Mondo FIFA 2026™: aperta la vendita in Italia. Offerte entro il 25 Novembre
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
La FIFA ha indetto una gara d'appalto in Italia per la vendita dei diritti mediatici della Coppa del Mondo FIFA 26™. La procedura di gara consentirà alla FIFA di selezionare il soggetto o i soggetti in Italia più idonei a garantire gli impegni richiesti in materia di trasmissione e programmazione, al fine di raggiungere il suo obiettivo di raggiungere il pubblico più ampio possibile e offrire un'esperienza di visione di alta qualità ai tifosi.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:00 (CET) di martedì 25 novembre 2025. Attraverso la vendita dei diritti mediatici per i suoi tornei di calcio, la FIFA genera entrate essenziali per sostenere e sviluppare il gioco in tutto il mondo, anche attraverso il programma FIFA Forward.