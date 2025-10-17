Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News.it

Sport
venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 16:48

Si riprende dopo la pausa: derby inedito V. Entella-Sampdoria, big match Palermo-Modena, il Frosinone ospita il Monza, il Venezia va al Castellani
Questi sono solo alcuni temi che introducono la 8a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.  

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv.  Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B  DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

L’ottava giornata di Serie B si apre venerdì 17 ottobre 2025 alle 20:30 con un derby ligure inedito tra Virtus Entella e Sampdoria, in diretta dallo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, con telecronaca di Federico Casna. Dopo la sosta per le nazionali, le due formazioni tornano in campo per la prima volta l’una contro l’altra nei campionati professionistici nell’era dei tre punti a vittoria. L’Entella, ancora imbattuta in casa in questo avvio di stagione, sogna di replicare il record del 2016/17 con quattro risultati utili consecutivi al proprio stadio, mentre la Sampdoria punta a confermare le buone sensazioni dopo il netto 4-1 rifilato al Pescara e a ritrovare un successo esterno che manca in campionato da quasi un anno.

Sabato 18 ottobre, alle 15:00, il pomeriggio di Serie B propone quattro sfide in contemporanea. Allo Stirpe il Frosinone ospita il Monza, con Fernando Siani alla telecronaca, in una sfida che riporta di fronte due squadre abituate a battaglie d’alta classifica. I ciociari, imbattuti in casa da dieci gare, vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta di Venezia, mentre i brianzoli, reduci dal successo sul Catanzaro, sognano l’aggancio in classifica. Al Martelli, il Mantova affronta il Südtirol con Federico Marconi alla voce: i virgiliani cercano una vittoria che manca da inizio stagione, ma di fronte trovano un avversario ostico, capace di collezionare quattro pareggi consecutivi in trasferta, striscia record per il club altoatesino in cadetteria. All’Adriatico di Pescara, Andrea Di Staso racconta la sfida tra gli abruzzesi e la Carrarese, un confronto inedito in Serie B dopo i tre pareggi registrati negli scontri diretti in Serie C. Il Pescara, che ha segnato tutti i propri gol con giocatori italiani, vuole risollevarsi davanti al proprio pubblico, mentre la squadra toscana punta a confermare il suo sorprendente avvio. A Reggio Emilia, infine, Pietro Scognamiglio sarà la voce di Reggiana-Bari: i pugliesi cercano la prima vittoria esterna nella storia dei confronti in cadetteria con i granata, contro cui non hanno mai vinto in quindici trasferte.

Alle 17:15, allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, va in scena il derby campano tra Juve Stabia e Avellino, con Antonio Torretti alla telecronaca. Le vespe, guidate da Ignazio Abate, puntano al sorpasso in classifica sui biancoverdi e confidano nel ritorno di Leonardo Candellone, miglior marcatore gialloblù e già in gol nelle ultime due gare. L’Avellino, solido e in fiducia, arriva forte degli undici punti raccolti nelle ultime cinque giornate e cerca continuità per restare in scia alle prime. A chiudere il sabato, alle 19:30, lo Spezia ospita il Cesena al Picco, con Alessandro Rimi alla telecronaca. Gli Aquilotti, ancora senza vittorie dopo sette turni, devono invertire la rotta dopo un avvio disastroso, ma la squadra di D’Angelo è determinata a ripartire davanti al pubblico di casa per non replicare i precedenti storici del 1940/41 e del 1946/47, quando il primo successo arrivò solo all’ottava giornata.

Domenica 19 ottobre, alle 15:00, il big match della giornata va in scena al Renzo Barbera, dove il Palermo affronta il Modena, capolista imbattuta, con Francesco Nigro alla telecronaca. È la sfida tra le prime due in classifica e tra due bomber d’eccezione: da un lato Joel Pohjanpalo, autore di quattro gol e punto di riferimento dell’attacco rosanero, dall’altro Ettore Gliozzi, capocannoniere del torneo con cinque reti in sette partite. Alle 17:15 l’attenzione si sposta al Castellani, dove l’Empoli di Alessio Dionisi ospita il Venezia in una sfida dal sapore particolare per il tecnico toscano, che torna sulla panchina azzurra in Serie B dopo la storica promozione del 2021. La telecronaca sarà di Riccardo Morelli. Il weekend si chiude alle 19:30 con Catanzaro-Padova, affidata alla voce di Ivan Fusto. I giallorossi cercano la prima vittoria stagionale, trascinati dal talento di Alphadjo Cissè, classe 2006, autore di tre reti tutte in trasferta. Dall’altra parte, il Padova vuole confermare il suo ottimo rendimento da neopromossa in una sfida che promette equilibrio, giovani protagonisti e alta intensità fino all’ultimo minuto.

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV    

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 8a Giornata: Virtus Entella vs Sampdoria (diretta)
    Telecronaca: Federico Casna
    Finita la sosta per le nazionali, la Serie BKT torna subito con un derby ligure: l’8ª giornata di questo campionato si aprirà questa sera con la sfida tra Entella e Sampdoria. Quello che andrà in scena allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, sarà un confronto inedito tra le due formazioni in campionati professionistici nell’era dei tre punti a vittoria. I padroni di casa non hanno ancora perso davanti al proprio pubblico in questo campionato (1V, 2N) e potrebbero restare imbattuti in ciascuna delle prime quattro gare casalinghe stagionali in cadetteria per la seconda volta nella loro storia (3V, 1N nel 2016/17). Dall’altra parte, i blucerchiati cercheranno di dar seguito alla bella prestazione con cui hanno battuto 4-1 il Pescara nell’ultimo turno, per vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta da febbraio e per ritrovare un successo in trasferta che manca nel torneo da un anno quasi esatto (5-3 a Cesena il 20 ottobre 2024).

SABATO 18 OTTOBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Frosinone vs Monza (diretta)
    Telecronaca: Fernando Siani
    Saranno quattro, invece, i match che si giocheranno nel primo pomeriggio di sabato. Frosinone e Monza si ritroveranno di fronte nel torneo cadetto per la prima volta dal 2022, dopo una parentesi nella Serie A 2023/24 in cui vinsero un match ciascuna tra andata e ritorno (ad avere la meglio, in entrambi i casi, fu la squadra ospite). I ciociari sono imbattuti in casa da ben 10 incontri di fila (4V, 6N), ma prima della sosta hanno subito la loro prima battuta d’arresto in campionato sul campo del Venezia (3-0 per gli arancioneroverdi) e potrebbero perdere due match di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi. I brianzoli, invece, hanno battuto 2-1 il Catanzaro nell’ultimo turno e con un successo aggancerebbero in classifica proprio i giallazzurri a quota 14 punti.
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Mantova vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Federico Marconi
    I lombardi del Mantova ospiteranno un Südtirol reduce da quattro pari di fila in trasferta, già record per gli altoatesini in cadetteria. Soltanto il Novara conta una striscia aperta più lunga di pareggi esterni consecutivi nel torneo (cinque, tra aprile e maggio 2018) rispetto a quella dei biancorossi.
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Pescara vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: Andrea Di Staso
    All’Adriatico, il Pescara ospiterà la Carrarese per la prima volta nel campionato cadetto: vedremo se, dopo il salto di categoria, le due formazioni riusciranno a spezzare l’equilibrio assoluto verificatosi in casa degli abruzzesi in Serie C nell’era dei tre punti a vittoria, dove i tre confronti tra le due formazioni sono terminati tutti in parità. I padroni di casa detengono un particolare record in questa Serie BKT, essendo soltanto una delle due squadre che hanno segnato tutti i propri gol nel torneo con giocatori di nazionalità italiana (11 per gli abruzzesi), assieme al Mantova.
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Reggiana vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
    A Reggio-Emilia la Reggiana ospiterà il Bari, con i Galletti che proveranno a sfatare un tabù: i pugliesi, infatti, non hanno mai vinto alcuna delle 15 trasferte giocate contro la Reggiana in Serie BKT (7N, 8P) e solo contro il Taranto hanno disputato più gare esterne (16 – 9N, 7P) nel torneo senza mai vincere.
     
  • ore 17:15 Serie B 8a Giornata: Juve Stabia vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Antonio Torretti
    Alle 17.15 sarà la volta di un altro derby regionale, quello campano tra Juve Stabia e Avellino. In caso di successo i padroni di casa scavalcherebbero proprio i biancoverdi, portandosi a 13 punti in classifica, a +1 dai rivali. Al centro dell’attacco gialloblù potrebbe tornare Leonardo Candellone, miglior marcatore in campionato per il club di Castellammare dall’inizio della passata stagione – tra i giocatori attualmente in rosa – e che potrebbe andare a bersaglio per tre presenze di fila nel torneo cadetto per la seconda volta in carriera (la prima a fine 2024), dopo i centri nelle vittorie contro Mantova e Spezia.
     
  • ore 19:30 Serie B 8a Giornata: Spezia vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Rimi
    Saranno proprio i liguri a chiudere il sabato di Serie BKT, ospitando il Cesena alle 19.30 in un match tutto a tinte bianconere, cercando di ripartire con nuova verve dopo la sosta. Dopo aver chiuso la scorsa regular season sull’ultimo gradino del podio, infatti, gli Aquilotti non sono riusciti ad iniziare questo campionato con lo stesso piglio messo in mostra in quello scorso. Solo tre i punti conquistati finora nelle prime sette giornate e ancora nessun successo: prima di questa edizione del torneo, i liguri non avevano vinto nelle prime sette gare stagionali soltanto nel 1940/41 e nel 1946/47, ma in entrambi i casi trovarono il successo all'ottava partita.

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Palermo vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Francesco Nigro
    Il big match di questa 8ª giornata sarà quello che aprirà la domenica di Serie BKT e che vedrà di fronte le due prime in classifica: Palermo-Modena promette gol e spettacolo. Sfida nella sfida, quella a distanza tra due dei migliori bomber di questo avvio di campionato: da un lato Joel Pohjanpalo – quattro gol, come Bohdan Popov e Nicolás Schiavi – senza il quale i rosanero avrebbero sei punti in meno in classifica (nessun altro giocatore ha generato più punti per la propria squadra fin qui); dall’altro Ettore Gliozzi, capocannoniere del torneo in corso con cinque reti in sette presenze (lo stesso numero di marcature realizzate nelle 46 partite giocate tra il 2023/24 e il 2024/25).
     
  • ore 17:15 Serie B 8a Giornata: Empoli vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Morelli
    A seguire, l’Empoli del nuovo corso targato Alessio Dionisi farà visita al Venezia, con il tecnico toscano che tornerà a guidare gli azzurri in Serie BKT dopo la cavalcata che portò alla promozione nel 2020/21.
     
  • ore 19:30 Serie B 8a Giornata: Catanzaro vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Ivan Fusto
    L’ultimo match di giornata, infine, sarà quello tra Catanzaro e Padova. Occhi puntati su uno dei talenti emergenti di questa Serie BKT: Alphadjo Cissè, che però fino ad ora ha segnato tutti i suoi tre gol in campionato in trasferta. In generale, tra i giocatori con almeno tre reti nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, solo Bohdan Popov (classe 2007, attualmente a quattro marcature e che scenderà in campo un paio d’ore prima al Castellani) è più giovane del classe 2006 giallorosso.

