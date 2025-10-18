Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su Netflix
Immagine di Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su Netflix - Scopri di più su Sport

Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su Netflix

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sport
sabato, 18 ottobre 2025 | Ore: 13:28

Immagine di Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su NetflixDopo due giornate di tennis spettacolare all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam 2025 arriva al suo atto conclusivo. Questa sera, in diretta esclusiva su Netflix, Jannik Sinner (ITA) e Carlos Alcaraz (ESP) si sfideranno per il titolo di campione del torneo.

La giornata si aprirà alle 18:30 (ora italiana) con la finale per il 3°/4° posto, che vedrà protagonisti Novak Djokovic (SRB) e Taylor Fritz (USA). A seguire, non prima delle 20:00, l’attesissima finalissima, che metterà di fronte due dei più grandi talenti del tennis mondiale: Sinner contro Alcaraz.

Sarà la sesta finale che i due si contendono nel corso di quest’anno, con Alcaraz in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti del 2025 per 4-1, incluse le finali del Roland Garros e degli US Open. Tuttavia, Sinner è il campione in carica del Six Kings Slam, e nella scorsa stagione ha battuto proprio Alcaraz nella finale di Wimbledon.

In vista della finale, entrambi i giocatori hanno condiviso le loro impressioni:

Jannik Sinner ha dichiarato: È una grande opportunità e una bella sfida per mostrare del buon tennis e godersi questi momenti. Sono molto felice di dividere ancora una volta il campo con lui, e tutti noi speriamo in una grande partita.” Su cosa renda speciale la rivalità tra Sinner e Alcaraz:Penso che siamo due giocatori diversi, due persone diverse anche dentro e fuori dal campo. Ma ci spingiamo sempre al limite, e ogni volta cerchiamo di cambiare qualcosa, tatticamente parlando. Speriamo davvero che sia la miglior partita possibile, poi vedremo come andrà.” Sulla finale del Six Kings Slam dello scorso anno: “È stato un match di altissimo livello, come sempre. Si è deciso su pochissimi punti. Chi riesce a vincere quei punti chiave, di solito porta a casa il set o la partita. Sarà quindi molto importante partire bene da entrambe le parti. Allo stesso tempo, sono sicuro che lui giocherà ancora a un livello altissimo e speriamo che ne esca una grande partita. È passato un anno, lui è un giocatore diverso e lo sono anch’io. Vedremo cosa succederà.

Carlos Alcaraz ha dichiarato: Credo che entrambi siamo in ottima forma, quindi sarà bellissimo per il pubblico guardare questa partita. Penso che la gente si aspetti di vedere questa sfida in ogni torneo: la desiderano davvero. Sarà un match molto duro da giocare, divertente da guardare, e spero che sia di altissimo livello.” Sulla forma di Jannik Sinner: “Battere Novak è sempre una sfida difficilissima, quindi significa che Jannik sta giocando un tennis straordinario. Conosco bene il suo stile, conosco il suo gioco: so che sta cambiando qualcosa, facendo piccoli aggiustamenti, quindi cercherò di restare concentrato su questo. Ma ormai lo conosco davvero molto bene.” Sulla sfida unica di giocare contro Jannik Sinner: “Il modo in cui si muove in campo, in cui arriva su ogni palla, in cui colpisce ogni colpo… è come una macchina. Colpisce sempre nello stesso punto, con molto ritmo, molta velocità, e pochissimi errori. Fa bene praticamente tutto, in ogni aspetto del gioco: questo rende davvero difficilissimo affrontarlo.” Sulla finale del Six Kings Slam dello scorso anno: “Ho avuto le mie occasioni, è stata una partita molto equilibrata. Ho avuto delle chance, ma incontri come questo si decidono proprio su quelle opportunità: un punto che prendi o non prendi. Ricordo che è stata una partita molto tirata e di altissimo livello.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su Netflix

    Dopo due giornate di tennis spettacolare all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam 2025 arriva al suo atto conclusivo. Questa sera, in diretta esclusiva su Netflix, Jannik Sinner (ITA) e Carlos Alcaraz (ESP) si sfideranno per il titolo di campione del torneo. La giornata si aprirà alle 18:30 (ora italiana) con la finale per il 3°/4° posto, che vedrà protagonisti Novak Djokovic (SRB) e Taylor Fritz (USA). A seguire, non prima delle 20:00,...
    S
    Sport
    sabato, 18 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Da ora disponibile in app su DAZN l’intervista esclusiva all’attaccante della squadra granata: Giovanni Simeone. Tra l’emozione di rincontrare i vecchi compagni e la determinazione di vincere con la nuova maglia, il “Cholito” si prepara a scendere in campo per Torino-Napoli, il match in programma sabato 18 ottobre alle 18:00, trasmesso in esclusiva su DAZN. Per l’occasione, il numero 18 del Toro si apre col pubblico di...
    D
    DAZN
    sabato, 18 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 7a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 18 Ottobre alle 20:45 | ROMA - INTER Domenica 19 Ottobre alle 18:00 | ATALANTA - LAZIO Lunedi 20 Ottobre alle 20:45 |  CREMONESE - UDINESEPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue...
    S
    Sky Italia
    sabato, 18 ottobre 2025

  • Super Weekend diretta Sky Sport NOW | MotoGP, F1, Calcio Serie A Roma-Inter, Tennis e tanto altro

    Non ci sarà tempo di alzarsi dal divano, dall'alba al tramonto una 48 ore di sport live su Sky Sport. Dalle prove libere della MotoGP in Australia sabato mattina alla gara di F1 negli Stati Uniti la domenica sera, passando per Roma-Inter, Der Klassiker, Liverpool-Man United. Senza dimenticare cinque finali di tennis, la Serie A di basket, il golf, rugby e molto altro. Guida completa al weekend della Casa dello Sport da seguire su Sky e in streaming su NOW MotoGP,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 18 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In Roma: verità scomode tra geopolitica, economia e il dramma sociale italiano

    Si è conclusa la giornata di incontri Sky TG24 Live In Roma, un appuntamento che, fedele al suo format itinerante, ha trasformato la suggestiva cornice capitolina del teatro di Villa Torlonia in un epicentro di analisi e confronto sulle sfide più pressanti del nostro tempo. Come sottolineato dal Direttore di SkyTG24 Fabio Vitale, durante il saluto iniziale la scelta di Roma quale palcoscenico di questa maratona non è casuale: "Roma...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Volley Maschile, Serie A2 Credem Banca sbarca su DAZN. Prima giornata gratis sul canale Youtube

    La Serie A2 Credem Banca sbarca ufficialmente su DAZN. Eccezionalmente, la 1a giornata di Regular Season sarà visibile sul canale YouTube di DAZN Italia: le sfide di domenica e lunedì, quindi, saranno fruibili su YouTube. Una grande vetrina per un grande spettacolo: la trasmissione in maniera integrale delle sfide della Serie A2 si aggiunge così alle due gare per turno di SuperLega Credem Banca trasmesse sulla piattaforma,...
    D
    DAZN
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • I Delitti del BarLume 13: i protagonisti svelano a Sky TG24 Live In Roma i segreti del successo

    La Riviera Apuana di Pineta, provincia immaginaria eppure incredibilmente familiare, si prepara a ospitare nuovamente il caos investigativo più amato della televisione italiana. Con l'annuncio del debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW previsto per il 2026  la collezione de I Delitti del BarLume raggiunge l'incredibile traguardo della tredicesima stagione, consolidando il suo status di produzione Sky Original...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia

    Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW dal 17 ottobre, THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro l’acclamato Luther, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in 8 episodi, vede...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Si riprende dopo la pausa: derby inedito V. Entella-Sampdoria, big match Palermo-Modena, il Frosinone ospita il Monza, il Venezia va al CastellaniQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 8a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a...
    S
    Sport
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi. Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo...
    D
    DAZN
    venerdì, 17 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (17 - 20 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’8ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester City-Everton (Sky Sport Uno), Brighton-Newcastle (Sky Sport ...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 18 Ottobre 2025 Pallavolo Femminile Supercoppa, Pattinaggio, Rugby

    In vista del weekend, Sabato 18 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Petra - Stagione 3: Gli onori di casa, nuovo episodio del crime con Paola Cortellesi. Quando un imprenditore viene trovato morto accanto a una giovane prostituta, Petra e Antonio devono indagare fuori città, affrontando una missione pericolosa ch...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 17 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨