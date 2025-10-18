Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su Netflix

Dopo due giornate di tennis spettacolare all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam 2025 arriva al suo atto conclusivo. Questa sera, in diretta esclusiva su Netflix, Jannik Sinner (ITA) e Carlos Alcaraz (ESP) si sfideranno per il titolo di campione del torneo.

La giornata si aprirà alle 18:30 (ora italiana) con la finale per il 3°/4° posto, che vedrà protagonisti Novak Djokovic (SRB) e Taylor Fritz (USA). A seguire, non prima delle 20:00, l’attesissima finalissima, che metterà di fronte due dei più grandi talenti del tennis mondiale: Sinner contro Alcaraz.

Sarà la sesta finale che i due si contendono nel corso di quest’anno, con Alcaraz in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti del 2025 per 4-1, incluse le finali del Roland Garros e degli US Open. Tuttavia, Sinner è il campione in carica del Six Kings Slam, e nella scorsa stagione ha battuto proprio Alcaraz nella finale di Wimbledon.

In vista della finale, entrambi i giocatori hanno condiviso le loro impressioni:

Jannik Sinner ha dichiarato: “È una grande opportunità e una bella sfida per mostrare del buon tennis e godersi questi momenti. Sono molto felice di dividere ancora una volta il campo con lui, e tutti noi speriamo in una grande partita.” Su cosa renda speciale la rivalità tra Sinner e Alcaraz: “Penso che siamo due giocatori diversi, due persone diverse anche dentro e fuori dal campo. Ma ci spingiamo sempre al limite, e ogni volta cerchiamo di cambiare qualcosa, tatticamente parlando. Speriamo davvero che sia la miglior partita possibile, poi vedremo come andrà.” Sulla finale del Six Kings Slam dello scorso anno: “È stato un match di altissimo livello, come sempre. Si è deciso su pochissimi punti. Chi riesce a vincere quei punti chiave, di solito porta a casa il set o la partita. Sarà quindi molto importante partire bene da entrambe le parti. Allo stesso tempo, sono sicuro che lui giocherà ancora a un livello altissimo e speriamo che ne esca una grande partita. È passato un anno, lui è un giocatore diverso e lo sono anch’io. Vedremo cosa succederà.”

Carlos Alcaraz ha dichiarato: “Credo che entrambi siamo in ottima forma, quindi sarà bellissimo per il pubblico guardare questa partita. Penso che la gente si aspetti di vedere questa sfida in ogni torneo: la desiderano davvero. Sarà un match molto duro da giocare, divertente da guardare, e spero che sia di altissimo livello.” Sulla forma di Jannik Sinner: “Battere Novak è sempre una sfida difficilissima, quindi significa che Jannik sta giocando un tennis straordinario. Conosco bene il suo stile, conosco il suo gioco: so che sta cambiando qualcosa, facendo piccoli aggiustamenti, quindi cercherò di restare concentrato su questo. Ma ormai lo conosco davvero molto bene.” Sulla sfida unica di giocare contro Jannik Sinner: “Il modo in cui si muove in campo, in cui arriva su ogni palla, in cui colpisce ogni colpo… è come una macchina. Colpisce sempre nello stesso punto, con molto ritmo, molta velocità, e pochissimi errori. Fa bene praticamente tutto, in ogni aspetto del gioco: questo rende davvero difficilissimo affrontarlo.” Sulla finale del Six Kings Slam dello scorso anno: “Ho avuto le mie occasioni, è stata una partita molto equilibrata. Ho avuto delle chance, ma incontri come questo si decidono proprio su quelle opportunità: un punto che prendi o non prendi. Ricordo che è stata una partita molto tirata e di altissimo livello.”