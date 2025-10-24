Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 9a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie B 9a Giornata: Modena vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

SABATO 25 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Avellino vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Monza vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Sampdoria vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

Telecronaca: Francesco Nigro



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Suditrol vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Telecronaca: Ivan Fusto



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Virtus Entella vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Telecronaca: Samuele Ragusa



ore 17:15 Serie B 9a Giornata: Carrarese vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo



ore 19:30 Serie B 9a Giornata: Catanzaro vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Telecronaca: Alessandro Rimi

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Padova vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi



ore 17:15 Serie B 9a Giornata: Bari vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

Telecronaca: Riccardo Morelli

____________________________________



