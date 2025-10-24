Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)
Questi sono solo alcuni temi che introducono la 9a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel
Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.
SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.
Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".
LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI
VENERDI 24 OTTOBRE 2025
- ore 20:30 Serie B 9a Giornata: Modena vs Empoli (diretta)
Telecronaca: Matteo Gandini
SABATO 25 OTTOBRE 2025
- ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Avellino vs Spezia (diretta)
Telecronaca: Andrea Di Staso
- ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Monza vs Reggiana (diretta)
Telecronaca: Pietro Scognamiglio
- ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Sampdoria vs Frosinone (diretta)
Telecronaca: Francesco Nigro
- ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Suditrol vs Cesena (diretta)
Telecronaca: Ivan Fusto
- ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Virtus Entella vs Pescara (diretta)
Telecronaca: Samuele Ragusa
- ore 17:15 Serie B 9a Giornata: Carrarese vs Venezia (diretta)
Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo
- ore 19:30 Serie B 9a Giornata: Catanzaro vs Palermo (diretta)
Telecronaca: Alessandro Rimi
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Padova vs Juve Stabia (diretta)
Telecronaca: Federico Marconi
- ore 17:15 Serie B 9a Giornata: Bari vs Mantova (diretta)
Telecronaca: Riccardo Morelli
