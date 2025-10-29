Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
A 100 GIORNI DAI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026,

WARNER BROS. DISCOVERY SVELA LA SUA OFFERTA INTEGRALE

E I SUOI STUDI PAN-EUROPEI NEL CUORE DELLE DOLOMITI

TUTTI GLI EVENTI DI MILANO CORTINA 2026 SARANNO DISPONIBILI SUI

CANALI EUROSPORT E IN STREAMING SU HBO MAX E DISCOVERY+

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE PER I 100 DAYS TO GO, EUROSPORT PRESENTA LA SUA

SERATA OLIMPICA DALLE 20:30 CON ATHLETES TO WATCH E MONUMENTS

OLTRE 1400 ORE LIVE PER UN TOTALE DI 131 GIORNI DI GARE IN DIRETTA:

SU EUROSPORT L’INVERNO SPORTIVO È WINTER WONDERLAND

A 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe presenta in anteprima i suoi studi televisivi, sede a febbraio di dirette e collegamenti per milioni di appassionati in tutta Europa.

Immersi nel magnifico scenario delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, gli studi Warner Bros. Discovery sorgeranno nel Nations Village di Cortina d’Ampezzo in una nuova area su due piani per la produzione pan-europea di Eurosport fra le più avanzate tecnologie immersive: finestre in diretta da studi virtuali e analisi approfondite con la presenza costante di atleti, campioni olimpici, medagliati e ospiti speciali.

Winter Wonderland: un primo sguardo agli studi WBD a Cortina d’Ampezzo

VERSO MILANO-CORTINA 2026: I NUOVI CONTENUTI OLIMPICI DI EUROSPORT

Mentre il mondo si prepara alla Cerimonia d’apertura allo Stadio San Siro di Milano, Warner Bros. Discovery celebra i 100 Days To Go con una serata speciale di programmazione olimpica su Eurosport 1, mercoledì 29 ottobre dalle 20:30, e discovery+:

  • Athletes to Watch, una serie di brevi ritratti dedicati ai protagonisti più attesi, tra cui la bicampionessa olimpica di snowboard Eileen Gu e il mito dello sci alpino Marcel Hirscher.
  • Monuments, la nuova docuserie originale di Eurosport che racconta la tradizione e la spettacolarità degli sport invernali, con la prima puntata ambientata a Cortina d’Ampezzo.

Inoltre, da lunedì 3 novembre su Eurosport 2 e discovery+, Eurosport Italia presenta Radici, una produzione originale di 5 puntate dedicate ai nostri protagonisti più attesi e astri nascenti degli sport invernali: la campionessa mondiale di biathlon Lisa Vittozzi, il pattinatore iridato Davide Ghiotto, i fratelli dello sci freestyle Miro e Flora Tabanelli, l’hockeista Carola Saletta e il biatleta Thomas Bormolini.

LOONEY TUNES E LA MAGIA DEGLI SPORT INVERNALI

Per avvicinare un pubblico sempre più giovane al fascino degli sport invernali, Warner Bros. Discovery rilancia la sua collaborazione olimpica con i personaggi più amati del mondo Looney Tunes. Dopo il successo di Parigi 2024, Bugs Bunny e i suoi compagni tornano protagonisti di Looney Tunes Presents: Sports Made Simple, una nuova serie di brevi episodi (disponibili gratuitamente dall’inizio del 2026 su discovery+ e il canale Youtube di Eurosport Italia) che spiegano con ironia e semplicità le principali discipline olimpiche invernali, dallo snowboard al pattinaggio di figura, fino al bob e al salto con gli sci.

L’INVERNO PIÙ LUNGO: UNA STAGIONE INFINITA DI WINTER SPORT

Dopo la classica ouverture di Coppa del Mondo di sci alpino a Sölden, Warner Bros. Discovery trasmetterà oltre 1400 ore di sport invernali in diretta per 131 giorni di programmazione: una copertura che comprende tutti gli eventi di Coppa del Mondo FIS e FISG - salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle, slittino; pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, short track, hockey, curling - e della Coppa del Mondo di biathlon

WBD HOME OF THE OLYMPICS

Per la prima volta, tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 saranno disponibili in streaming su HBO Max e discovery+. Gli abbonati potranno seguire in diretta le 116 gare da medaglia e tutti i 2.900 atleti grazie anche a nuove funzionalità interattive, come le notifiche alert dei momenti medaglia e la possibilità di scegliere tra oltre 20 lingue di commento.

Per tutta la stagione invernale, Warner Bros. Discovery s’affiderà all’esperienza e alla competenza di un team di ex campioni del mondo e olimpionici, oggi commentatori internazionali di Eurosport:

  • Tina Maze (Italia), pluricampionessa olimpica e mondiale di sci alpino
  • Francesca Marsaglia, ex sciatrice alpina sul podio di Coppa del mondo
  • Viktoria Rebensburg (Germania), campionessa olimpica di sci alpino
  • Gauthier de Tessières (Francia), medagliato mondiale di sci alpino
  • Johan Clarey (Francia), medagliato olimpico e mondiale di sci alpino
  • Martin Schmitt (Germania), quattro volte campione del mondo di salto con gli sci
  • Tiffany Zahorski (Regno Unito), pattinatrice olimpica di figura

WINTER WONDERLAND: L’INNOVAZIONE INCONTRA LA PASSIONE

Con la nuova campagna Winter Wonderland, Warner Bros. Discovery Home of the Olympics celebra le scelte coraggiose e la determinazione degli atleti che si preparano a vivere il sogno olimpico. Il nuovo spot da 45 secondi, trasmesso durante la settimana sui canali Eurosport, racconta l’attesa, la tensione e l’energia che precedono Milano-Cortina 2026 in un viaggio che unisce tecnologia, emozione e sport.

UNA STAGIONE DA RECORD INVERNALI

Nella scorsa stagione, WBD Sports Europe ha raggiunto oltre 109 milioni di appassionati di sport invernali su tutte le piattaforme, registrando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. L’interesse crescente per i contenuti digitali ha portato anche a un aumento del 16% delle visualizzazioni video, pari a 31 milioni, e dello stesso incremento nei minuti di streaming fruiti dal pubblico

Grazie a una copertura equilibrata tra eventi maschili e femminili, WBD ha inoltre registrato una crescita significativa dell’audience femminile rispetto alla media dei propri canali. Lo sci alpino si è confermato lo sport più seguito in tutti i mercati, mentre lo snowboard ha conquistato il pubblico più giovane, con la quota più alta di spettatori under-24 rispetto a qualsiasi altra disciplina invernale.

  • 2025: 25-26/10 Alpine World Cup Opening - Sölden (AUT); 21-23/11 Ski Jumping World Cup Opening - Lillehammer (NOR); 28-30/11 Cross Country Nordic Opening - Ruka (FIN); 29/11-07/12 Biathlon World Cup Opening - Östersund (SWE); 04-07/12 Ski Jumping Polish World Cup - Wisla (POL); 06/12 Olympic Torch Relay Begins - Rome (ITA); 18-22/12 Alpine Men's Dolomites Tour - Gardena/Alta Badia (ITA); 28/12/24-06/01/25 Ski Jumping 4 Hills Tournament - GER/AUT.

  • 2026: 03-04/01 Cross Country Tour de Ski / Pre Olympic - Val di Fiemme (ITA); 14-18/01 Figure Skating European Championship - Sheffield (UK); 14-18/01 Biathlon Classic, The Monuments Series - Ruhpolding (GER); 23-25/01 Alpine Downhill World Cup - Kitzbühel (AUT); 30/01-01/02 Alpine World Championship Survey 2027 - Crans Montana (SUI); 06-22/02 Olympic Winter Games Milano Cortina (ITA); 21-25/03 Alpine World Cup Finals - Lillehammer (NOR); 25-29/03 Figure Skating World Championships - Praha (CZE); 26-29/03 Ski Jumping World Cup Finals - Planica (SLO).

Disponibilità dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 in tutta Europa sui canali e sulle piattaforme di WBD

  • Eurosport: copertura televisiva premium paneuropea, esclusi Regno Unito e Irlanda

  • TNT Sports: copertura televisiva premium nel Regno Unito e in Irlanda.

  • HBO Max: streaming di tutti gli eventi in tutti i piani in Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

  • discovery+: streaming di tutti gli eventi in Austria, Germania e Regno Unito in tutti i piani e in Norvegia, Svezia e Italia tramite piani selezionati.

  • Player.pl: streaming di Eurosport 1 e 2 in Polonia nel piano Live TV.

