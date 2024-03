Warner Bros. Discovery: Febbraio da Record con Incremento dell'8,2% di share nelle 24 Ore

Miglior Febbraio di sempre per il gruppo Warner Bros. Discovery con l’8,2% di share nelle 24 ore e una crescita a doppia cifra del +15% rispetto allo scorso anno, con cui si conferma saldamente 3° editore nazionale sul totale individui. WBD cresce anche nella fascia di prime time con l’8,1% di share e un +37% rispetto al 2023.

Molto bene il portfolio anche sul target commerciale 25-54 anni: 10,2% di share nelle 24 ore e 9,4% in prima serata e in entrambe le fasce WBD cresce rispettivamente con il +8% e il +31% rispetto allo scorso anno.

Il successo WBD fa leva sulla performance del Nove, che segna un febbraio record sia nelle 24 ore, con il 2,2% di share (+34% rispetto al 2023), che in prime time, dove sale al 3,3% di share (+91% rispetto allo scorso anno), attestandosi in entrambe le fasce come 8° canale nazionale sul totale individui. I contenuti che hanno trainato i dati del mese sono stati “Che tempo che fa” (con una media di 2,1 milioni di spettatori e il 10,3% di share), “Fratelli di Crozza” (con una media di 1,2 milioni di spettatori e il 6,1% di share), “Cash or trash” (con una media di 620.000 spettatori e il 2,8% di share), “Only fun – Comico Show” (con una media di 589.000 spettatori e il 3% di share) e “Little Big Italy” (con una media di 527.000 spettatori e il 2,8% di share).

Real Time registra il miglior febbraio dal 2017 segnando l’1,4% di share nelle 24 ore (+27% rispetto al 2023), che sale al 2,6% sulle donne 15-54 anni (8° canale nazionale sul target con una crescita del +43%). Il prime time, dove Real Time si attesta 10° canale nazionale con l’1,6% di share (+69% rispetto al 2023) è la chiave del successo del canale, con la performance record di “Casa a prima vista” (con una media di 688.000 spettatori e il 3,2% di share, e un record assoluto per un access prime time sul canale pari a 783.000 spettatori e il 3,8% di share). Ottimi risultati anche per “Primo appuntamento Hotel” (339.000 spettatori e l’1,7% di share).

Durante il mese di Febbraio 2024 crescono nelle 24 ore anche gli altri canali del portfolio, in particolare: Dmax sfiora l’1% di share, con una crescita del +13% rispetto allo scorso anno; Food Network segna il miglior febbraio di sempre con lo 0,6% di share e una crescita del +9%; Warner TV chiude il mese con un +50% rispetto allo scorso anno registrando nelle 24 ore lo 0,4% di share;tra i canali kids spiccano K2 e Frisbee al +17% sul 2023 con il 12% di share sui bambini 4-10.