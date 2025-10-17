Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Questo weekend, il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. Per la Serie A, Serie B e LaLiga, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti, sale l’attesa per il big match Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45.

Ma non solo calcio: su DAZN torna protagonista anche il grande volley italiano, con un weekend che promette emozioni sui campi dei massimi campionati. Per la Serie A1 Tigotà, domenica 19 ottobre alle 16:00 Bergamo affronta Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 17:00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia sfida Omag-Mt San Giovanni in Marignano; due gare che si preannunciano combattute fino all’ultimo scambio. Ma in piattaforma si riaccende anche la Superlega Credem Banca: lunedì 20 ottobre alle 20:30 Rana Verona ospita Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre martedì 21 ottobre, sempre alle 20:30, riflettori puntati su Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia, per un debutto di stagione che promette spettacolo e intensità sotto rete.

E poi c’è la NFL, pronta a far battere il cuore degli appassionati. Touchdown, placcaggi spettacolari e colpi di scena si susseguono senza tregua, per una dose di adrenalina pura: in particolare, domenica 19 ottobre dalle 19:00 partono sei kick-off in contemporanea, tra cui Raiders @ Chiefs, Eagles @ Vikings e Patriots @ Titans.

ZONA DAZN, PALINSESTO 17 - 23 OTTOBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 17 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Como

ore 09:50 Calcio ABB Stadi Torino

ore 10:08 Calcio My Skills Lobotka

ore 10:30 Calcio ABB Stadi Roma

ore 10:50 Calcio Serie A Napoli - Torino

ore 12:39 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 12:56 Calcio ABB Stadi Udine

ore 13:13 Calcio ABB Stadi Como

ore 13:31 Calcio Bordocam Napoli 2025

ore 13:55 Calcio Serie A Como - Inter

ore 15:46 Calcio Serie A Monza - Atalanta

ore 17:27 Calcio Familia: Vita di un Imperatore

ore 17:47 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 18:01 Calcio Serie A Como - Cagliari

ore 19:50 Calcio Campioni: Road to victory

ore 20:16 Calcio Serie A Napoli - Genoa

ore 22:01 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 22:42 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

SABATO 18 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Atalanta

ore 09:45 Calcio Palermo Sunrise

ore 10:21 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 11:02 Calcio Serie A Milan - Lazio

ore 12:25 Calcio Serie A F Sassuolo - Como (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:22 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 15:00 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Pisa - Verona (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:11 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 17:26 Calcio Fedi Milano

ore 18:00 Calcio Serie A Torino - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:11 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 20:29 Calcio Mario Balotelli

ore 20:55 Calcio Liga Atletico Madrid - Osasuna (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:57 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

ore 23:15 Calcio Intervista a Moncada

ore 23:38 Calcio Intervista a Kalulu

ore 23:51 Calcio My Skills Dodo

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma

ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 10:16 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 10:34 Calcio Serie A Inter - Cremonese

ore 12:17 Calcio ABB Stadi Torino

ore 12:30 Calcio Serie A Como - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Cagliari - Bologna (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Genoa - Parma (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 16:50 Volley Serie A1 F Vallefoglia - S. G. Marignano (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 19:05 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 19:26 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 19:45 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 20:02 Calcio Missione Clasico

ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:56 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 23:30 Calcio Missione Siviglia

LUNEDI 20 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Cremonese

ore 09:44 Calcio My Skills Lobotka

ore 10:06 Calcio ABB Stadi Roma

ore 10:27 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 10:44 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 11:01 Calcio Serie A Lecce - Torino

ore 12:53 Calcio Bordocam Napoli 2025

ore 13:17 Calcio Familia: Vita di un Imperatore

ore 13:38 Calcio Campioni: Road to victory

ore 14:04 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 14:18 Calcio Serie A Juventus - Milan

ore 16:00 Calcio My Skills Dodo

ore 16:21 Calcio Serie A Bologna - Pisa

ore 17:56 Calcio My Skills Dimarco

ore 18:15 Calcio Serie A Udinese - Cagliari

ore 19:54 Calcio BordoCam Milan - Inter 2024/25

ore 20:20 Volley Superlega Verona - Piacenza (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:35 Calcio La carica di Rabiot

ore 22:47 Calcio Juventus, una parte di me

ore 23:08 Calcio Roma: Soule'

ore 23:22 Calcio Lazio: Pedro

ore 23:33 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

MARTEDI 21 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma

ore 09:47 Calcio Decido io

ore 10:12 Calcio Mario Balotelli

ore 10:33 Calcio My Skills Vlahovic

ore 10:51 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo

ore 12:37 Calcio Claudio Lotito

ore 13:02 Calcio Palermo Sunrise

ore 13:38 Calcio Intervista a Moncada

ore 14:00 Calcio Serie A Torino - Napoli

ore 15:47 Calcio Serie A Como - Juventus

ore 17:50 Basket Champions League Igokea - Trieste (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:20 Volley Superlega Vero Monza - Perugia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:35 Calcio Fedi Roma

ore 23:09 Calcio Fedi Milano

ore 23:42 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

MERCOLEDI 22 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo

ore 09:47 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 10:28 Calcio My Skills Dimarco

ore 10:47 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 10:59 Calcio Serie A Torino - Napoli

ore 12:45 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 13:00 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 13:17 Calcio ABB Stadi Milano

ore 13:35 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 13:54 Calcio My Skills Ricci

ore 14:07 Calcio Serie A Como - Juventus

ore 15:54 Calcio Serie A Pisa - Verona

ore 17:40 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 18:08 Calcio Serie A Cagliari - Bologna

ore 19:55 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 20:28 Calcio Serie A Genoa - Parma

ore 22:15 Calcio Missione Siviglia

ore 22:36 Calcio Missione Bilbao

ore 23:01 Calcio Top 30 Gol El Clasico

GIOVEDI 23 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Parma

ore 09:47 Calcio ABB Stadi Torino

ore 10:05 Calcio My Skills Lobotka

ore 10:27 Calcio ABB Stadi Roma

ore 10:48 Calcio Serie A Milan - Fiorentina

ore 12:34 Calcio Serie A Como - Juventus

ore 14:20 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 14:37 Calcio Bordocam Napoli 2025

ore 15:01 Calcio Familia: Vita di un Imperatore

ore 15:22 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 15:36 Calcio Serie A Pisa - Verona

ore 17:22 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 17:43 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo

ore 19:29 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 20:10 Calcio Serie A Cagliari - Bologna

ore 21:56 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 22:33 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 22:52 Calcio Linea Diletta con Ordas



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***