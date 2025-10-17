Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiDAZN › Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025

Logo DAZN - Palinsesti e Programmi TV
D
Programmi DAZN
Logo del canale DAZN - Programmazione completa
D
Palinsesti DAZN

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 13:34

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

su DAZN le emozioni non si fermano mai: calcio, volley, football americano, e tanto altro ancora, accendono un weekend ricchissimo, pronto a regalare spettacolo e adrenalina a ogni tifoso.

Questo weekend, il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. Per la Serie A, Serie B e LaLiga, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti, sale l’attesa per il big match Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45.

Ma non solo calcio: su DAZN torna protagonista anche il grande volley italiano, con un weekend che promette emozioni sui campi dei massimi campionati. Per la Serie A1 Tigotà, domenica 19 ottobre alle 16:00 Bergamo affronta Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 17:00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia sfida Omag-Mt San Giovanni in Marignano; due gare che si preannunciano combattute fino all’ultimo scambio. Ma in piattaforma si riaccende anche la Superlega Credem Banca: lunedì 20 ottobre alle 20:30 Rana Verona ospita Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre martedì 21 ottobre, sempre alle 20:30, riflettori puntati su Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia, per un debutto di stagione che promette spettacolo e intensità sotto rete.

E poi c’è la NFL, pronta a far battere il cuore degli appassionati. Touchdown, placcaggi spettacolari e colpi di scena si susseguono senza tregua, per una dose di adrenalina pura: in particolare, domenica 19 ottobre dalle 19:00 partono sei kick-off in contemporanea, tra cui Raiders @ Chiefs, Eagles @ Vikings e Patriots @ Titans.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

ZONA DAZN, PALINSESTO 17 - 23 OTTOBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 17 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Como
  • ore 09:50 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 10:08 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 10:30 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 10:50 Calcio Serie A Napoli - Torino
  • ore 12:39 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 12:56 Calcio ABB Stadi Udine
  • ore 13:13 Calcio ABB Stadi Como
  • ore 13:31 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 13:55 Calcio Serie A Como - Inter
  • ore 15:46 Calcio Serie A Monza - Atalanta
  • ore 17:27 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 17:47 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 18:01 Calcio Serie A Como - Cagliari
  • ore 19:50 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 20:16 Calcio Serie A Napoli - Genoa
  • ore 22:01 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 22:42 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

SABATO 18 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Atalanta
  • ore 09:45 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 10:21 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 11:02 Calcio Serie A Milan - Lazio
  • ore 12:25 Calcio Serie A F Sassuolo - Como (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:22 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 15:00 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Pisa - Verona (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 17:26 Calcio Fedi Milano
  • ore 18:00 Calcio Serie A Torino - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:11 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 20:29 Calcio Mario Balotelli
  • ore 20:55 Calcio Liga Atletico Madrid - Osasuna (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:57 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu
  • ore 23:15 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 23:38 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 23:51 Calcio My Skills Dodo

DOMENICA 19 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma
  • ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 10:16 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 10:34 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 12:17 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 12:30 Calcio Serie A Como - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Cagliari - Bologna (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Genoa - Parma (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 16:50 Volley Serie A1 F Vallefoglia - S. G. Marignano (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 19:05 Calcio Joaquin saluta il calcio
  • ore 19:26 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 19:45 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 20:02 Calcio Missione Clasico
  • ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 23:30 Calcio Missione Siviglia

LUNEDI 20 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 09:44 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 10:06 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 10:27 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 10:44 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
  • ore 11:01 Calcio Serie A Lecce - Torino
  • ore 12:53 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 13:17 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 13:38 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 14:04 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 14:18 Calcio Serie A Juventus - Milan
  • ore 16:00 Calcio My Skills Dodo
  • ore 16:21 Calcio Serie A Bologna - Pisa
  • ore 17:56 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 18:15 Calcio Serie A Udinese - Cagliari
  • ore 19:54 Calcio BordoCam Milan - Inter 2024/25
  • ore 20:20 Volley Superlega Verona - Piacenza (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:35 Calcio La carica di Rabiot
  • ore 22:47 Calcio Juventus, una parte di me
  • ore 23:08 Calcio Roma: Soule'
  • ore 23:22 Calcio Lazio: Pedro
  • ore 23:33 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

MARTEDI 21 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma
  • ore 09:47 Calcio Decido io
  • ore 10:12 Calcio Mario Balotelli
  • ore 10:33 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 10:51 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo
  • ore 12:37 Calcio Claudio Lotito
  • ore 13:02 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 13:38 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 14:00 Calcio Serie A Torino - Napoli
  • ore 15:47 Calcio Serie A Como - Juventus
  • ore 17:50 Basket Champions League Igokea - Trieste (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:20 Volley Superlega Vero Monza - Perugia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:35 Calcio Fedi Roma
  • ore 23:09 Calcio Fedi Milano
  • ore 23:42 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol  

MERCOLEDI 22 OTTOBRE 

  • ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo
  • ore 09:47 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 10:28 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 10:47 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol
  • ore 10:59 Calcio Serie A Torino - Napoli
  • ore 12:45 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
  • ore 13:00 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol
  • ore 13:17 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 13:35 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 13:54 Calcio My Skills Ricci
  • ore 14:07 Calcio Serie A Como - Juventus
  • ore 15:54 Calcio Serie A Pisa - Verona
  • ore 17:40 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 18:08 Calcio Serie A Cagliari - Bologna
  • ore 19:55 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 20:28 Calcio Serie A Genoa - Parma
  • ore 22:15 Calcio Missione Siviglia
  • ore 22:36 Calcio Missione Bilbao
  • ore 23:01 Calcio Top 30 Gol El Clasico

GIOVEDI 23 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Genoa - Parma
  • ore 09:47 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 10:05 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 10:27 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 10:48 Calcio Serie A Milan - Fiorentina
  • ore 12:34 Calcio Serie A Como - Juventus
  • ore 14:20 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 14:37 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 15:01 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 15:22 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 15:36 Calcio Serie A Pisa - Verona
  • ore 17:22 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 17:43 Calcio Serie A Lecce - Sassuolo
  • ore 19:29 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 20:10 Calcio Serie A Cagliari - Bologna
  • ore 21:56 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 22:33 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 22:52 Calcio Linea Diletta con Ordas
     

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Sky TG24 presenta “738 Giorni”: il documentario che racconta due anni di guerra tra Israele e Palestina

    A due anni dallo scoppio del conflitto tra Israele e Palestina, Sky TG24 propone “738 GIORNI –I DUE ANNI DI GUERRA CHE HANNO CAMBIATO IL MEDIORIENTE”, In onda venerdì 17 ottobre alle 21.00, in replica sabato 18 alle 18.30 e domenica 19 alle 15 e sempre disponibile anche on demand. Un documentario che ripercorre gli eventi più significativi del conflitto — dal 7 ottobre 2023 fino alla firma della Dichiarazione di Sharm El Sheik, il 13...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • X Factor 2025: record di ascolti per le Last Call e ufficiale il cast dei Live Show su Sky e NOW

    Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle ascolti record: ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, Total Audience media di 849mila spettatori con il 3,9% di share tv e quasi 1 milione e 262 mila contatti...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky Up The Edit 2025: studenti protagonisti con progetti sul rispetto e inclusione digitale

    Parte oggi la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che quest’anno darà la possibilità a studentesse e studenti tra gli 8 e 18 anni di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione digitale nelle scuole e nei primi tre anni sono stati oltre 22.200 ragazze e ragazzi e più di 1.200 classi in tutta Italia ad...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport

    Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere su scala paneuropea gli highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Grazie a questo nuovo accordo, le Paralimpiadi raggiungeranno milioni di spettatori in 49 mercati continentali e in Italia verranno trasmesse sui canali Eurosport di discovery+ e grazie ai partner distributivi su Dazn, TimVision e Prime Video Channels. I...
    S
    Sport
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky lancia la Content Factory: debuttano nuove newsletter di Sky TG24 Insider

    La Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l'obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l'evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e fruizione....
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia

    Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma,Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • TIMVISION si adegua agli standard AGCOM: nuova Carta dei Servizi Eventi Live

    TIMVISION annuncia l'adeguamento ai rigorosi standard di servizio e qualità stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Questa mossa, che coinvolge la piattaforma streaming di TIM, disponibile anche per i clienti Kena tramite le offerte Kena TIMVISION, è stata ufficializzata attraverso la pubblicazione di una specifica informativa e della nuova Carta dei Servizi TIMVISION Eventi Live. Primo appuntamento il 23 ottobre con uno...
    I
    Internet e Tv
    giovedì, 16 ottobre 2025

  • Petra 3 conquista Sky e NOW: oltre 1 milione di spettatori per il miglior titolo del 2025

    PETRA – TERZA STAGIONE è il miglior titolo del 2025 su Sky Cinema fino ad oggi: la prima (anche su NOW) delle due nuove storie, Il silenzio dei chiostri, ha totalizzato oltre 1 milione di spettatori medi nella prima settimana di programmazione (1.007.435), confermando il grande successo dell’ispettrice interpretata da Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi. Tra titoli più amati del catalogo Sky Original, PETRA conquista con la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 16 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW)

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC. F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la Sprint da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 16 ottobre 2025

  • Andrea Marinozzi entra nella squadra dei telecronisti di DAZN

    Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi. Giornalista sportivo tra i più apprezzati in Italia, da questa stagione Marinozzi entra a tutti gli effetti nella squadra di telecronisti della piattaforma. Marinozzi è uno dei volti più riconoscibili e stimati delle telecronache calcistiche italiane, che in oltre sedici anni di carriera, ha raccontato momenti iconici del calcio europeo e azzurro, su tutti il trionfo...
    D
    DAZN
    giovedì, 16 ottobre 2025

  • NOW arriva a Napoli: esperienza immersiva in Piazza Mercato tra serie, sport e caramelle

    Dopo il successo della prima tappa di Milano, il viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, fa tappa a Napoli, dove da venerdì 17 a domenica 19 ottobre animerà Piazza Mercato con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta. Al centro dell’iniziativa, un imponente pop-up store a forma di distributore di caramelle alto...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 16 ottobre 2025

  • X Factor 2025: ultime sfide alle Last Call su Sky e NOW prima dei Live Show

    Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arriva l’attesissima puntata delle Last Call. È l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live dello...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 16 ottobre 2025

  • Diritti TV Coppa del Mondo FIFA 2026™: aperta la vendita in Italia. Offerte entro il 25 Novembre

    La FIFA ha indetto una gara d'appalto in Italia per la vendita dei diritti mediatici della Coppa del Mondo FIFA 26™. La procedura di gara consentirà alla FIFA di selezionare il soggetto o i soggetti in Italia più idonei a garantire gli impegni richiesti in materia di trasmissione e programmazione, al fine di raggiungere il suo obiettivo di raggiungere il pubblico più ampio possibile e offrire un'esperienza di visione di alta...
    S
    Sport
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Tennis, Coppa Davis 2025 se Italia in semifinale e finale in diretta anche su Rai 1

    La Rai e SuperTennis, il canale tv della Federazione italiana tennis e padel, annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell'Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l'Austria nel turno precedente. L'Italia, vincitrice delle ultime due edizioni della Davis, debutterà il 19 novembre nei quarti di finale...
    S
    Sport
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Stop Piracy, convegno a Napoli - AGCOM traccia la strategia europea contro la pirateria digitale

    La Villa Doria D’Angri, sede monumentale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha ospitato un convegno di cruciale importanza per il futuro dell'industria creativa e digitale europea: “STOP PIRACY – La cooperazione europea per il contrasto alla pirateria”. L’evento, organizzato in sinergia tra l’Università e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha...
    E
    Economia
    mercoledì, 15 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Va in scena questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del Mondiale di Formula 1, su un circuito che è ormai un classico moderno, molto amato dai piloti, il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, la città nota anche come “capitale della musica”. Quello texano sarà il quarto weekend Sprint dell’anno, e metterà quindi in palio 58 punti in totale. La pista. Il tracciato del COTA misura...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Wolf Man, Venerdi 17 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Wolf Man, nuovo horror targato Blumhouse con Christopher Abbott e Julia Garner. Un padre ritorna nella casa d'infanzia con la famiglia, ma la pace è minacciata da una creatura misteriosa che mette in pericolo tutti, evocando tensione e pau...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Australia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole dall'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: ...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Jack Reacher - Punto di non ritorno, l'action ad alta tensione con Tom Cruise tratto dai romanzi di Lee Child. L'ex maggiore dell'esercito americano si ritrova coinvolto in un complotto che mette a rischio la vita di una sua collega, mentre ...
     giovedì, 16 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨