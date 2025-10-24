Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 24 - 30 Ottobre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Sale l’adrenalina in vista della 60ª edizione della Coppa del Mondo di sci alpino che sabato 25 e domenica 26 ottobre riparte dalla suggestiva cornice di Sölden, dando così il via alla stagione invernale con i tradizionali slalom giganti sul Rettenbach. Tutti gli appassionati della neve potranno vivere, anche quest’anno, le gare su DAZN, attraverso i canali Eurosport.

L’Italia si presenta al via con una delegazione di 15 atleti – 9 donne e 6 uomini – un concentrato di talento e ambizione, ma dovrà fare i conti con assenze pesanti: fuori la campionessa del mondo in carica Federica Brignone, Marta Rossetti e in ultimo, Marta Bassino, vincitrice sul Rettenbach nel 2020 e caduta in allenamento a pochi giorni dal via.

Nella gara femminile, i riflettori saranno su Sofia Goggia, leader del gruppo azzurro, affiancata da Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Sophie Mathiou, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmar – queste ultime due hanno superato la selezione in Val Senales. Sul fronte maschile, Luca De Aliprandini guiderà la squadra composta da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

Il programma del fine settimana su DAZN preannuncia emozioni intense: sabato la prima manche del gigante femminile è in programma alle 10:00, con la seconda alle 13:00. Domenica sarà invece la volta del gigante maschile, con prima manche alle 10:00 e seconda alle 13:00.

ZONA DAZN, PALINSESTO 24 - 30 OTTOBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 24 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Como - Juventus

ore 09:47 Calcio Palermo Sunrise

ore 10:23 Calcio Intervista a Moncada

ore 10:46 Calcio Intervista a Kalulu

ore 10:59 Calcio Serie A Cagliari - Bologna

ore 12:45 Calcio My Skills Dodo

ore 13:07 Calcio My Skills Nico Paz

ore 13:23 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 13:40 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 14:21 Calcio Serie A Pisa - Verona

ore 14:55 Motori Ferrari Challenge Europe Mugello - Trofeo Pirelli Gara 2 (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 16:07 Calcio Serie A Genoa - Parma

ore 16:45 Motori Ferrari Challenge Europe Mugello - Coppa Shell Gara 2 (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:53 Calcio My Skills Dimarco

ore 18:12 Calcio Serie A Milan - Fiorentina

ore 19:58 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 20:16 Calcio Missione Bilbao

ore 20:55 Calcio Liga Real Sociedad - Siviglia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:57 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 23:18 Calcio Missione Siviglia

SABATO 25 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Como - Juventus

ore 09:47 Calcio Fedi Roma

ore 10:21 Calcio Fedi Milano

ore 10:54 Calcio Serie A Pisa - Verona

ore 12:40 Calcio Mario Balotelli

ore 13:01 Calcio My Skills Vlahovic

ore 13:19 Calcio Claudio Lotito

ore 13:44 Calcio My Skills Bernabe'

ore 14:00 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol

ore 14:13 Calcio ABB Stadi Milano

ore 14:31 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 15:00 Calcio Serie A Udinese - Lecce (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Parma - Como (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:11 Calcio Decido io

ore 17:36 Calcio ABB Stadi Roma

ore 18:00 Calcio Serie A Napoli - Inter (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:11 Calcio Interstellar

ore 20:55 Calcio Liga Valencia - Villarreal (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:57 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

DOMENICA 26 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Inter

ore 09:47 Calcio ABB Stadi Udine

ore 10:05 Calcio ABB Stadi Como

ore 10:23 Calcio Serie A Udinese - Lecce

ore 12:30 Calcio Serie A Torino - Genoa (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Sassuolo - Roma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Verona - Cagliari (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:11 Calcio Serie A Como - Juventus

ore 18:57 Calcio Bordocam Napoli 2025

ore 19:21 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia

ore 19:58 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 20:15 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 20:45 Calcio Serie A Lazio - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:56 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

ore 23:38 Calcio My Skills Lobotka

LUNEDI 27 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Lecce

ore 09:50 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 11:00 Calcio Serie A Napoli - Inter

ore 12:55 Calcio Missione Siviglia

ore 13:15 Calcio Serie A Torino - Genoa

ore 15:10 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 15:55 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 16:15 Calcio Serie A Sassuolo - Roma

ore 18:10 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 18:30 Calcio Serie A Lazio - Juventus

ore 20:30 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream

ore 21:00 Calcio Liga Real Betis - Atletico Madrid (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 23:15 Calcio Lazio: Pedro

ore 23:25 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 23:40 Calcio ABB Stadi Milano

MARTEDI 28 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Inter

ore 09:50 Calcio Decido io

ore 10:15 Calcio Mario Balotelli

ore 10:40 Calcio My Skills Vlahovic

ore 11:00 Calcio Serie A Udinese - Lecce

ore 12:50 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 13:05 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol

ore 13:20 Calcio Serie A Sassuolo - Roma

ore 15:10 Calcio Claudio Lotito

ore 15:35 Calcio Discovering VAR

ore 16:00 Calcio Serie A Torino - Genoa

ore 17:50 Calcio Palermo Sunrise

ore 18:30 Calcio Serie A Lecce - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 18:30 Calcio Serie A Como - Verona (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 20:45 Calcio Serie A Atalanta - Milan (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:45 Calcio Serie A Genoa - Cremonese (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 22:55 Calcio Intervista a Moncada

ore 23:20 Calcio Intervista a Kalulu

ore 23:35 Calcio My Skills Dodo

MERCOLEDI 29 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Como

ore 09:50 Calcio ABB Stadi Milano

ore 10:10 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 10:30 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 11:00 Calcio Serie A Napoli - Inter

ore 12:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 13:30 Calcio Serie A Atalanta - Milan

ore 15:20 Calcio Palermo Sunrise

ore 15:55 Calcio My Skills Bernabe'

ore 16:15 Calcio Serie A Torino - Genoa

ore 18:05 Calcio Claudio Lotito

ore 18:30 Calcio Serie A Juventus - Udinese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:45 Calcio Serie A Bologna - Torino (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 23:00 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 5a g.

GIOVEDI 30 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Inter

ore 09:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 3a g.

ore 10:45 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 1a g.

ore 11:00 Calcio Serie A Parma - Como

ore 12:50 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 2a g.

ore 13:10 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 4a g.

ore 13:30 Calcio Serie A Lecce - Napoli

ore 15:20 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 4a g.

ore 16:15 Calcio Serie A Atalanta - Milan

ore 18:30 Calcio Serie A Cagliari - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 21:00 Calcio Serie A Juventus - Udinese

ore 22:55 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 6a g.

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***