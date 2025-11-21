Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 21 - 27 Novembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

DAZN 1, PALINSESTO 21 - 27 NOVEMBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 21 NOVEMBRE  

  • ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Sassuolo
  • ore 09:49 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 8a g.
  • ore 10:38 Calcio Serie A Juventus - Inter
  • ore 12:22 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 9a g.
  • ore 13:11 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 14:54 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 15:30 Calcio Serie A Bologna - Pisa
  • ore 17:04 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 10a g.
  • ore 17:53 Calcio Serie A Atalanta - Lecce
  • ore 19:34 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 20:02 Calcio Missione Siviglia
  • ore 20:24 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 20:58 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

SABATO 22 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma
  • ore 09:47 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 10:23 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 12:06 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 12:25 Calcio Serie A F Genoa - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:22 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 15:00 Calcio Serie A Udinese - Bologna (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Cagliari - Genoa (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 18:00 Calcio Serie A Fiorentina - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:11 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 20:31 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 20:50 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
  • ore 20:55 Calcio Liga Villarreal - Maiorca (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:57 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 23:17 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 23:33 Calcio Missione Bilbao

DOMENICA 23 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
  • ore 09:46 Calcio Bordocam Napoli - Inter 2025/26
  • ore 10:06 Calcio My Skills Orsolini
  • ore 10:34 Calcio Serie A Juventus - Parma
  • ore 12:17 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 12:30 Calcio Serie A Verona - Parma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:41 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 15:00 Calcio Serie A Cremonese - Roma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:50 Volley Serie A1 F Bergamo - Cuneo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 19:05 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 19:42 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 20:23 Calcio Modric: Voglio vincere trofei
  • ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Milan (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 23:17 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 23:34 Calcio Bordocam Napoli 2025

LUNEDI 24 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Bologna
  • ore 09:50 Calcio My Skills Orsolini
  • ore 10:15 Calcio Bordocam Napoli - Inter 2025/26
  • ore 10:40 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 11:00 Calcio Serie A Fiorentina - Juventus
  • ore 12:50 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 13:30 Calcio Serie A Cremonese - Roma
  • ore 15:20 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 16:00 Calcio Serie A Juventus - Parma
  • ore 17:45 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 18:10 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 18:30 Calcio Serie A Inter - Milan
  • ore 20:25 Calcio ABB Stadi Udine
  • ore 20:45 Calcio Serie A Sassuolo - Pisa (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:55 Calcio ABB Stadi Como
  • ore 23:15 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 23:40 Calcio Bordocam Napoli 2025

MARTEDI 25 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Juventus
  • ore 09:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 7a g.
  • ore 10:35 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 9a g.
  • ore 11:00 Calcio Serie A Udinese - Bologna
  • ore 12:50 Calcio Nicolo' Zaniolo: Rivincita
  • ore 13:30 Calcio Serie A Inter - Milan
  • ore 15:20 Calcio Inter: Vi racconto Mkhi
  • ore 15:40 Calcio Giovanni Simeone: la mia ispirazione
  • ore 16:00 Calcio Serie A Cremonese - Roma
  • ore 18:00 Volley CEV Champions League F Lodz - Novara Live
  • ore 20:15 Calcio Roma: Svilar
  • ore 20:30 Volley CEV Champions League F Conegliano - Ankara (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:50 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream
  • ore 23:20 Calcio Lazio: Pedro
  • ore 23:30 Calcio Roma: Soule'
  • ore 23:45 Calcio La carica di Rabiot

MERCOLEDI 26 NOVEMBRE 

  • ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Milan
  • ore 09:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 8a g.
  • ore 10:40 Calcio ABB Stadi Udine
  • ore 11:00 Calcio Serie A Cagliari - Genoa
  • ore 12:50 Calcio ABB Stadi Como
  • ore 13:05 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 13:30 Calcio Serie A Udinese - Bologna
  • ore 15:30 Calcio My Skills Orsolini
  • ore 16:00 Calcio Serie A Fiorentina - Juventus
  • ore 18:00 Calcio Serie A Cremonese - Roma
  • ore 20:00 Volley CEV Champions League F Milano (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:15 Calcio Bordocam Napoli - Inter 2025/26
  • ore 22:35 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
  • ore 23:15 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto

GIOVEDI 27 NOVEMBRE

  • programmazione da definire

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

