Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 18a Giornata, Basket Serie A + altri eventi

A dicembre, in concomitanza con lo stop della Serie A e di tutte le competizioni ufficiali europee di calcio, Eleven Sports e Lega Pro saranno protagoniste di una grande iniziativa di sistema per coinvolgere tutti gli appassionati di calcio e di sport in generale.

La campagna dal titolo “LA SERIE C NON SI FERMA” prevede infatti specifiche e concrete iniziative di comunicazione e di marketing rivolte non tanto e non solo al pubblico più fedele ma soprattutto a quello allargato con l’obiettivo di trasmettere lo spettacolo e i valori del campionato, raccontare le eccellenze dei territori di appartenenza delle squadre e dei giocatori, facilitare la partecipazione di tifosi e famiglie alle partite sia dal vivo allo stadio che attraverso la piattaforma streaming Eleven, così da diffondere sempre più il prodotto allargando la sua potenziale fan base attraverso una sinergica collaborazione dei club e dei suoi protagonisti.

Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia, ha dichiarato:

"A nome di tutta Eleven ci tengo a ringraziare il Presidente Ghirelli, tutto il team Lega Pro e tutti i 60 club per questa importante collaborazione; come broadcaster ufficiale siamo orgogliosi di poter dare al campionato di Serie C tutta l'attenzione che merita specialmente in un mese che si prospetta ricchissimo di contenuti con i quarti di finale di Coppa Italia, e la volata finale del Girone di Andata. Oltre ai match live abbiamo in programma numerose iniziative da veicolare attraverso tutti i canali e i touch point con i tifosi per massimizzare la visibilità di questo Campionato avvincente e competitivo: cavalcando il claim #LASERIECNONSIFERMA abbiamo l’obbiettivo di avvicinare ed accogliere tutti i fan, tanto allo stadio quanto sulla nostra app’’

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



SABATO 10 DICEMBRE 2022

ore 14:30 Serie C 18a Giornata Girone B: Alessandria vs Montevarchi (diretta)

Telecronaca: Samuele Anastasio

Alessandria e Montevarchi non arrivano da un buon momento di forma. Entrambe hanno perso l'ultima di campionato ed entrambe si trovano attualmente in zona play out. Tornare a fare punti è fondamentale per continuare ad inseguire il sogno salvezza. L'Alessandria non vince da ben 5 giornate consecutive e sarebbe importante tornare a farlo proprio al Moccagatta. Montevarchi che invece è reduce dalla sconfitta nel derby toscano contro il Pontedera e cerca un risultato positivo per provare a rialzare la testa dopo questi ultimi 3 impegni senza successi. Vedremo se, al fischio finale, una delle due squadre sarà riuscita ad avere la meglio sulla rivale.



Telecronaca: Matteo Migliori

La capolista torna in campo in questo nuovo impegno di campionato. L'avversario da battere questa volta è l'Olbia. I sardi sono reduci da due pareggi consecutivi contro due dirette rivali e hanno bisogno di fare risultato per provare a centrare l'obbiettivo salvezza. Per la Reggiana invece è vietato commettere errori, le inseguitrici sono ad un passo ed ogni punto è fondamentale per restare in vetta alla classifica. Gli ultimi due testa a testa sorridono ai padroni di casa, ma l'Olbia non può più sbagliare e, allo stadio Città del Tricolore, la squadra sarda farà di tutto per conquistare la vittoria.



Telecronaca: Fabio Frabetti

Dopo la sconfitta con il Cesena, il San Donato torna in campo, questa volta contro un avversaria sulla carta più alla sua portata. La squadra da battere è l'Imolese, che sta attraversando un momento molto complicato, con una vittoria che non arriva da ben 6 giornate consecutive. La classifica al momento vede i padroni di casa ultimi con 12 punti e gli avversari sedicesimi, a 15 punti e ad un passo dalla zona salvezza. Per entrambe le squadre è dunque fondamentale vincere questa partita. Il San Donato ha l'occasione di agganciare gli avversari, tentando così di uscire dalla zona retrocessione. L'Imolese può invece allungare sulle dirette rivali e provare a scappare dalle ultime 5 posizioni della classifica. Vedremo quale sarà il verdetto di questa gara al fischio finale.



Telecronaca: Marcello Scano

La Torres è reduce dall'importante vittoria in casa della Carrarese. In questa giornata, la squadra di Sassari è pronta ad ospitare i secondi in classifica. Il Gubbio sta attraversando un ottimo momento di forma, con quattro vittorie nelle ultime quattro partite giocate. Al Vanni Sanna, la squadra ospite ha l'occasione di centrare il quinto successo consecutivo e provare a conquistare la vetta della classifica, attualmente occupata dalla Reggiana ad un solo punto di vantaggio. Vedremo se i padroni di casa riusciranno ad interrompere il filotto di successi degli avversari o se invece, al termine della gara, assisteremo ad un cambiamento ai vertici della classifica del Girone B



Telecronaca: Daniele Monacelli

Dopo il pareggio nello scontro diretto contro l'Imolese, la Vis Pesaro torna in campo. L'avversario di questa giornata è il Cesena, reduce dalla vittoria contro il San Donato. I bianconeri, attualmente terzi, devono assolutamente vincere, per provare a rilanciarsi nella lotta alla vetta. Per i padroni di casa, invece, un successo conterebbe moltissimo in ottica salvezza. Al momento infatti, la Vis Pesaro si trova al quindicesimo posto, appena fuori dalla zona play out e ad un solo punto di vantaggio dall'Imolese sedicesima. Battere un avversaria sulla carta molto più forte vorrebbe dire conquistare punti fondamentali per allungare sulle dirette rivali. Vedremo se il Cesena riuscirà ad espugnare il Tonino Benelli, o se invece i padroni di casa avranno successo nel compiere l'impresa di vincere davanti ai propri tifosi



Telecronaca: Gabriele Noli

Dopo il pareggio contro la Virtus Entella, i padroni di casa sono pronti ad affrontare la Carrarese in questo nuovo impegno stagionale. Gli avversari hanno perso l'ultima partita contro la Torres e sono in cerca di riscatto, per consolidare il loro posto nella zona play off della classifica. La Lucchese, attualmente decima, è chiamata a vincere, per non rischiare di essere superata dalle inseguitrici sempre più vicine. L'ultimo incrocio tra le due sorride agli avversari, che sono pronti ad espugnare il Porta Elisa. Vedremo se, questa volta, a trionfare saranno invece i padroni di casa



Telecronaca: Maicol Cottini

Il Pontedera ha vinto il derby toscano contro il Montevarchi, trovando così il suo quarto successo consecutivo. L'incredibile stagione dei padroni di casa continua e, questa volta, l'avversaria da battere è la Fermana. La squadra ospite è reduce dalla sconfitta contro la Reggiana e sa di dover tornare subito a vincere, per rimanere fuori dalla zona play out. Nell'ultimo incrocio, a vincere fu proprio la Fermana. Vedremo se, questa volta, i padroni di casa riusciranno a prendersi la loro rivincita, centrando così il quinto successo consecutivo e provando ad entrare nella lotta ai piani più alti della classifica.



Telecronaca: Andrea Verdolini

Dopo la sconfitta con il Fiorenzuola, il Rimini torna in campo, questa volta contro l'Ancona. Gli avversari hanno vinto l'ultima partita con l'Alessandria e puntano al secondo centro consecutivo, per consolidare il proprio posto nelle prime dieci del Girone B. Per i padroni di casa, attualmente undicesimi, vincere vorrebbe dire conquistare punti fondamentali nella lotta alla zona play off della classifica. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia lo scorso ottobre e, in quell'occasione, a vincere fu il Rimini. Vedremo se l'Ancona riuscirà ad espugnare il Romeo Neri, prendendosi così la propria rivincita.



Telecronaca: Alessandro Ferrari

Il Siena non vince da tre giornate consecutive, troppe per una squadra in lotta per rimanere nella zona play off. Dopo l'ultima sconfitta contro il Gubbio, i padroni di casa sono pronti a sfidare il Fiorenzuola. La grande stagione degli avversari prosegue, con due vittorie nelle ultime due di campionato. Attualmente, il Fiorenzuola è al quarto posto in classifica, a soli cinque punti dalla vetta. Per gli avversari è quindi importante fare risultato, per provare a rilanciarsi nella lotta al podio del Girone B. Vedremo se il Siena tornerà a vincere davanti ai propri tifosi, o se invece gli avversari riusciranno ad espugnare l'Artemio Franchie a centrare così il loro terzo successo consecutivo.

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

ore 12:00 Serie C 18a Giornata Girone A: Sangiuliano vs Triestina (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Il Sangiuliano ha perso l'ultima partita in casa della Juve Next Gen e deve tornare subito a vincere, per non rischiare di cadere nella zona play out della classifica. L'occasione per rifarsi arriva contro la Triestina, in questo nuovo turno di campionato. Gli avversari, attualmente ultimi, sono reduci dal buon pareggio con la Feralpisalò e devono continuare a fare punti, per poter provare ad uscire dalla zona retrocessione e lottare per la salvezza. Entrambe non possono più permettersi di sbagliare, l'unico obbiettivo deve essere la vittoria. Allo stadio Ferruccio di Seregno, si attende solo il fischio d'inizio di Sangiuliano vs Triestina



Telecronaca: Dimitri Canello

L'Arzignano ha perso l'ultima partita contro il Novara e ed è a secco di vittorie da ben tre giornate consecutive. L'occasione per tornare a vincere arriva contro la Juve Next Gen. Gli avversari hanno conquistato un pass per la semifinale di Coppa Italia, battendo il Padova nei quarti di finale. Per i bianconeri è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. Fare punti è fondamentale, per non rischiare di uscire dalla zona play off. Vedremo se una delle due formazioni riuscirà ad uscire vittoriosa dal Tommaso Dal Molin.



Telecronaca: Davide Maino

Dopo il brutto passo falso contro la Triestina, la Feralpisalò torna in campo per rifarsi. L'avversario di questa giornata è il Novara, reduce dalla bella vittoria contro l'Arzignano. I padroni di casa sono al momento secondi in classifica, ad un solo punto di svantaggio dalla vetta. Tornare subito a vincere è fondamentale, per provare a superare il Vicenza e allungare sulle dirette rivali. Il Novara ha invece l'occasione di infliggere un duro colpo ad una diretta avversaria, provando così a migliorare una classifica che al momento lo vede in sesta posizione. Vedremo quale sarà l'esito finale di questo scontro ai vertici del Girone A.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Dopo la sconfitta contro la Pro Patria, il Lecco è pronto ad ospitare il Padova in questo nuovo impegno di campionato. Gli avversari hanno perso contro la Juve Next Gen e sono quindi stati eliminati dalla Coppa Italia. Vincere in casa del Lecco potrebbe essere l'occasione di riprendersi dal brutto colpo e rialzare subito la testa, conquistando punti importanti per provare ad entrare in zona play off. I padroni di casa, attualmente quinti, non possono permettersi di commettere errori, per non rischiare di essere sorpassati in classifica dalle inseguitrici. Vedremo se il Padova riuscirà ad espugnare il Rigamonti-Ceppi, o se sarà invece il Lecco a tornare alla vittoria proprio davanti ai suoi tifosi.



Telecronaca: Paolo Moneti

Il Mantova ha vinto una partita importantissima in chiave salvezza, battendo 3-1 il Renate, avversario sulla carta superiore. In questa giornata, i padroni di casa giocheranno contro la Pro Vercelli. La squadra ospite, attualmente al 10° posto, è reduce da una grande vittoria contro il Pordenone e ha bisogno di continuare su questa strada, per allungare sulle rivali e non rischiare di uscire dalla zona play off. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa, che lo scorso aprile si imposero per 3-0. Vedremo se, questa volta, la Pro Vercelli riuscirà ad espugnare il Danilo Martelli.



Telecronaca: Jacopo Chiodo

Dopo aver perso contro il Vicenza, la Pergolettese scende in campo con la Pro Sesto in questo nuovo turno di campionato. La squadra ospite arriva da due vittorie consecutive ed è attualmente terza in classifica, ad un solo punto di svantaggio dalla vetta. Una vittoria potrebbe portare la Pro Sesto sul gradino più alto del Girone A. Vedremo se i padroni di casa riusciranno a bloccare il filotto di vittorie consecutive degli avversari, tornando a conquistare i 3 punti proprio al Giuseppe Voltini.



Telecronaca: Davide Casi

Il Piacenza ha perso l'ultima partita contro la Pro Sesto e deve tornare subito a fare punti, per non tornare all'ultimo posto della classifica. L'avversaria di questa giornata è la Pro Patria che arriva da una bella vittoria contro il Lecco. Gli ultimi due precedenti sono finiti con un pareggio. Vedremo se, questa volta, avremo un vincitore al termine dei novanta minuti.



Telecronaca: Walter Topan

Scontro diretto per la vetta quello tra Pordenone e Vicenza. I padroni di casa sono attualmente ad un solo punto di svantaggio dalla capolista e non vincono da tre giornate consecutive. Il Vicenza, primo in classifica, ha invece vinto la partita di Coppa Italia contro la Viterbese, conquistando dunque un biglietto per la semifinale. I biancorossi stanno attraversando un ottimo momento di forma, con 7 successi nelle ultime 7 gare giocate e, contro una diretta rivale, sono pronti a centrare l'ottava vittoria consecutiva. L'ultimo testa a testa finì 1-0 per il Vicenza. Vedremo se, questa volta, sarà invece il Pordenone a sorridere, tornando così finalmente a vincere davanti al proprio pubblico.



Telecronaca: Nicola Pitton

La Virtus Verona ha vinto una partita importante in ottica salvezza, battendo 1-0 l'Albinoleffe. L'occasione per centrare il secondo successo consecutivo arriva in questo nuovo impegno stagionale. L'avversario da battere è il Renate. La squadra ospite è reduce dalla pesante sconfitta contro l'Entella che gli è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Inoltre, il Renate ha perso le ultime due partite di campionato e ha bisogno di tornare a fare punti, per non compromettere ulteriormente una classifica che lo vede al momento al settimo posto. L'ultimo incrocio finì 0-0. Vedremo se, questa volta, una delle due squadre riuscirà a conquistare i tre punti.



Telecronaca: Davide Mancini

Prosegue il momento negativo del Latina, a secco di vittorie da ben 8 partite e con un solo gol segnato nelle ultime 4. Malgrado la mancanza di vittorie, i padroni di casa sono attualmente undicesimi e ancora in lotta per la zona play off. Per provare ad entrare nelle prime dieci, il Latina deve battere l'Audace Cerignola, reduce dalla sconfitta contro il Crotone. Ad entrambe serve una vittoria per provare a migliorare le rispettive classifiche. Vedremo se una delle sue squadre riuscirà ad uscire vittoriosa dal Domenico Francioni.



Telecronaca: Daniel Rizzo

Grande momento per il Picerno: quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare hanno rilanciato in classifica Reginaldo e compagni, passati dalla zona playout a quella playoff. Chi vuole uscire dalla bassa classifica è la Virtus Francavilla, battuta dalla capolista Catanzaro nell'ultimo turno



Telecronaca: Francesco Guarino

Il Potenza, dopo tre pareggi consecutivi, finalmente è tornato a vincere, centrando così il sesto risultato utile consecutivo. L'avversario da affrontare in questo turno è il Giugliano. Gli ospiti sono quarti in classifica e, dopo la vittoria contro il Foggia, devono continuare a fare punti e tentare di allungare sulle inseguitrici. L'ultimo incrocio è finito in parità. Vedremo se, questa volta, una delle due squadre riuscirà a battere la rivale.



Telecronaca: Alfredo Ghionna

Il Taranto ha vinto il posticipo della scorsa giornata, battendo 2-0 il Pescara. Dopo aver festeggiato il grande successo, è arrivato il momento di tornare in campo, questa volta contro il Monterosi. Anche gli avversari hanno vinto la loro ultima gara, battendo 2-1 la Viterbese. Attualmente, le due squadre sono entrambe a 20 punti e fuori dalla zona play off. Vincere diventa quindi di fondamentale importanza, per allungare sulla rivale e avvicinarsi alle prime dieci del Girone C. L'ultimo incrocio è finito 2-1 per il Monterosi. Vedremo se, questa volta, a vincere lo scontro diretto sarà invece il Trento.



Telecronaca: Lorenzo Siggillino

La Viterbese ha interrotto il suo cammino in Coppa Italia, venendo eliminata ai quarti di finale dal Vicenza. La squadra di casa non vince da 5 giornate consecutive e rischia di finire all'ultimo posto in classifica. Per riprendersi da queste ultime delusioni, i gialloblu devono aggiudicarsi lo scontro salvezza contro la Turris. Gli avversari, attualmente a +7 in classifica, non vincono da due giornate e sono alla ricerca di punti importanti per uscire dalla zona play out. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione, nello scontro in Coppa Italia vinto proprio dai padroni di casa. Vedremo dunque se, questa volta, la Turris riuscirà a prendersi la propria rivincita, uscendo trionfante dall'Enrico Rocchi di Viterbo.



Telecronaca: Federico Principi

La Virtus Entella ha battuto 5-2 il Renate e si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia. Archiviato il successo, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. La squadra da battere questa volta è la Recanatese, a secco di vittorie da ben 4 giornate consecutive e reduce dall'importante pareggio rimediato al Nespoli contro l'Olbia. I padroni di casa hanno bisogno di punti per continuare a restare fuori dalla zona play out. La squadra ospite invece non può permettersi errori, la lotta per le prime 10 posizioni della classifica è serrata ed ogni passo falso può costare molto caro. Vedremo se, al triplice fischio, una delle due squadre uscirà vincente dal Nicola Tubaldi.



Telecronaca: Vito Coppola

L'Avellino ha vinto la sua ultima gara in casa della Turris ed è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo, per provare ad entrare nella zona play off della classifica, attualmente distante di un solo punto. Per farlo, i padroni di casa devono prima battere la Fidelis Andria, reduce dalla sconfitta contro la Juve Stabia. La squadra ospite è in lotta per la salvezza e non può permettersi di sbagliare in due partite consecutive. Inoltre, le due squadre si sono già affrontate ad ottobre in Coppa Italia, nell'1-0 che regalò all'Avellino il passaggio del turno. Per la Fidelis è dunque giunto il momento di prendersi la propria rivincita, espugnando il Partenio-Lombardi e conquistando 3 punti fondamentali per tentare la fuga dalla zona play out.



Telecronaca: Matteo Pirritano

Dieci punti nelle ultime quattro partite per il Crotone di Franco Lerda: i rossoblu cercano di tenere il passo della capolista Catanzaro. Allo Scida arriva la Gelbison, reduce da ben tre 0-0 consecutivi. Primo incontro ufficiale fra le due squadre



Telecronaca: Antonio Fioretto

Periodo positivo per la Juve Stabia: vespe reduci da sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie e altrettanti pareggi. Il Messina, invece, è chiamato alla svolta: i biancoscudati, ultimi in classifica, non vincono dallo scorso 6 novembre e hanno perso senza segnare le ultime tre partite giocate



Telecronaca: Vincenzo Murgolo

Il Pescara dell'ex Alberto Colombo cerca il riscatto al Veneziani. I biancazzurri, dopo la sconfitta nel big match contro il Catanzaro, hanno perso anche con Virtus Francavilla e Taranto. Periodo non semplice anche per il Monopoli: solo una vittoria nelle ultime sei partite per i biancoverdi



Telecronaca: Davide Maino

Il Trento non vince da sei partite consecutive in campionato. La zona retrocessione è sempre più vicina e, dopo l'ultima disfatta contro il Padova, i padroni di casa devono assolutamente provare a reagire. Per farlo, bisogna prima vincere la gara contro l'Albinoleffe. Gli avversari arrivano da un brutto passo falso contro la Virtus Verona e rischiano seriamente di finire in zona play out in caso di sconfitta. L'ultimo incrocio sorride ai padroni di casa, che faranno di tutto per ripetersi e tornare finalmente a trionfare davanti ai propri tifosi.

LUNEDI 12 DICEMBRE 2022

ore 20:30 Serie C 18a Giornata Girone C: Foggia vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Antonio Di Donna

A soli 5 giorni di distanza dall'ultima sfida in Coppa Italia, Foggia e Catanzaro tornano una contro l'altra, questa volta in campionato. I padroni di casa hanno festeggiato la vittoria contro gli avversari, che ha permesso al Foggia di raggiungere la semifinale. Il Catanzaro invece ha l'occasione di vendicarsi, dopo aver subito la sua prima sconfitta stagionale. Al Pino Zaccheria ci si aspetta una partita molto diversa da quella di coppa, gli avversari sono più che intenzionati ad espugnare la casa del Foggia e mantenere l'imbattibilità in campionato. Vedremo se i rossoneri riusciranno a ripetere l'impresa, portandosi a casa punti fondamentali in ottica play off.

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Rugby Peroni Top 10 8^ Giornata 10-dic 15:00 Lyons Piacenza vs Cus Torino (diretta)

Telecronaca: Alessandro Groppi

Telecronaca: Alessandro Soragna

Pallamano Serie A maschile 14^ giornata 10-dic 16:30 Albatro vs Campus Italia (diretta)

Pallamano Serie A maschile 14^ giornata 10-dic 17:00 Brixen vs Fondi (diretta)

Pallamano Serie A femminile 11^ Giornata 10-dic 17:30 Ferrara vs Salerno (diretta)

Pallamano Serie A femminile 11^ Giornata 10-dic 18:00 Erice vs Padova (diretta)

Pallamano Serie A femminile 11^ Giornata 10-dic 18:00 Teramo vs Mezzocorona (diretta)

Pallamano Serie A maschile 14^ giornata 10-dic 18:30 Sassari vs Merano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 14^ giornata 10-dic 18:30 Pressano vs Conversano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 14^ giornata 10-dic 18:30 Cassano Magnago vs Romagna (diretta)

Pallamano Serie A femminile 11^ Giornata 10-dic 18:30 Casalgrande Padana vs Mestrino (diretta)

Basket LBA 10^ Giornata 10-dic 19:00 Venezia vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Mirko Fusi - Commento: Paolo Lepore

Bordocampo ed interviste: Andrea Martucci

Basket LBA 10^ Giornata 10-dic 20:00 Napoli vs Trento (diretta)

Telecronaca: Giulio Alfano

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Daniele La Spina

Telecronaca: Matteo Aldemonte

Telecronaca: Pietro Ramella Bon

Telecronaca: Cesare Venturoli

Telecronaca: Daniele Groegan

Telecronaca: Andrea Gardina

Telecronaca: Matteo Gandini - Commento: Andrea Niccolai

Telecronaca: Michele Zavagnini

Telecronaca: Marco Barzizza

Bordocampo ed interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Andrea Caraffi

Bordocampo ed interviste: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Emilio Ripari

