Sabato Rai Sport, 10 Aprile 2021 | in diretta Canottaggio, Pallavolo, Rally

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 10 Aprile 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Qual è la bellezza dell’Inter di Conte? A questo interrogativo risponderà l’anteprima di Dribbling, in onda sabato 10 aprile alle 18.10 su Rai2. Cosa ricorderanno, i tifosi nerazzurri, di questa stagione? I primi due mesi in campionato di “bel” gioco con risultati poco costanti, oppure questo girone di ritorno a punteggio pieno? L’Inter deve andare dall’”estetista” come ha proposto il tecnico o può piacere così? Con la solita ironia, gli Autogol, ospiti di questa puntata, daranno la loro versione e le loro risposte a Simona Rolandi e ai due opinionisti della trasmissione, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino. Dopo il TGSport, ampia pagina sul "cluster" di Covid19, scoppiato in Nazionale: nei dieci giorni trascorsi dagli azzurri nella bolla per le tre partite di qualificazione al Mondiale, tanti positivi, ultimo Daniele De Rossi, alla sua prima trasferta come componente dello staff tecnico. Per parlarne in maniera approfondita, in studio ci sarà Massimo Ciccozzi, professore ordinario di Epidemiologia presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Paulo Dybala, intanto, tra tormenti per infortuni e rinnovi contrattuali, è tornato ad essere determinante in campo, contro il Napoli. La Juventus di Pirlo si può permettere di perderlo? Quale sarà il progetto sportivo del Presidente Agnelli per la prossima stagione, con Pirlo o senza? E che cosa c’è dietro il pranzo tra Agnelli e Allegri? Solo un incontro tra amici? Anche a questi quesiti, oltre agli esperti tecnici, risponderanno a loro modo gli Autogol. Nonostante gli spifferi di Trigoria e il silenzio della nuova proprietà della Roma, nel frattempo, un altro Paulo, Fonseca, va avanti in Europa League e si ribella alle chiacchiere, come quella che il suo destino sia legato ad un algoritmo: Dribbling scoprirà cosa c’è di vero e cosa è frutto di fantasia. La puntata si chiuderà con un’intervista a Nancy Brilli, che regalerà la sua visione dello sport.

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Saxa Rubra [Roma]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 10 Aprile 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Calcio Campionato Italia Serie B 2020/21 33a giornata: Reggiana - Empoli (replica del 9/4)

dal Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Andrea Agostinelli

Bordocampo ed interviste: Umberto Martini

dal Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Andrea Agostinelli
Bordocampo ed interviste: Umberto Martini

ore 10:30 Canottaggio: Campionati Europei 2021 - 1a Giornata Semifinali (diretta)

da Varese

Telecronaca: Davide Novelli e Bruno Mascarenhas

da Porto Potenza Picena [Macerata]
Telecronaca: Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto

da Porto Potenza Picena [Macerata]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto

da Porto Potenza Picena [Macerata] Telecronaca: Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto ore 14:00 Canottaggio: Campionati Europei 2021 - 1a Giornata Semifinali (diretta)

da Varese

Telecronaca: Davide Novelli e Bruno Mascarenhas

da Ostia [Roma]
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Ostia [Roma] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 17:00 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 17:05 Automobilismo: Campionato Italiano Rally 68a edizione Rally Sanremo (diretta)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Stella Bruno e Dario Nicoli

da Sanremo [Imperia] Telecronaca: Stella Bruno e Dario Nicoli ore 18:25 Rubrica: Radio Corsa (replica)

a cura di Andrea De Luca

a cura di Andrea De Luca ore 19:45 Sci di Fondo 2021: Camp. Italiano Passo Cereda (differita)

da Trento

Telecronaca: Gianfranco Benicasa

da Trento Telecronaca: Gianfranco Benicasa ore 20:20 Pallavolo Femminile: C.Italiano Play Off Semifinale #2: Saugella Monza - Igor Gorgonzola Novara (diretta)

da Arena di Monza [Monza-Brianza]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Arena di Monza [Monza-Brianza] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Rubrica: Novantesimo Minuto Serie B (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:35 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:35 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 10 Aprile 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio Nazionale: Qualificazioni Coppa del Mondo Qatar '22 | Lituania - ITALIA (replica del 31/3)

(replica del 31/3) ore 04:15 Calcio Nazionale: Europeo U21 Ungheria/Slovenia '21 | ITALIA - Slovenia (replica del 30/3)

- Slovenia (replica del 30/3) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 10:30 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Canottaggio: Campionati Europei 2021 - 1a Giornata Semifinali (diretta)

da Varese

Telecronaca: Davide Novelli e Bruno Mascarenhas



LO SPORT ALLA RADIO:

Tennis, Sardegna Open - Cagliari (Emilio Mancuso)

ore 14:00 Serie B, 33a giornata Ascoli - Monza (Berardo Aurini)

ore 14:00 Serie B, 33a giornata Cremonese - Pordenone (Dario Giordo)

ore 14:00 Serie B, 33a giornata Lecce - Spal (Antonio Gnoni)

ore 14:00 Serie B, 33a giornata Entella - Salernitana (Antonio Viazzi)

ore 15:00 Serie A, 30a giornata Spezia - Crotone (Manuel Codignoni)

ore 16:00 Serie B, 33a giornata, Frosinone - Cittadella (Antonello Brughini)

ore 18.00 Serie A, 30a giornata, Parma - Milan (Massimo Barchiesi e Nicola Zanarini)

ore 20:45 Serie A, 30a giornata, Udinese - Torino (Cristiano Piccinelli e Sebastiano Franco)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla Sabato. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica Sabatole irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Udinese vs Torino (diretta)

dallo stadio Friuli - Dacia Arena di Udine

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

