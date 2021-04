Sabato Rai Sport, 17 Aprile 2021 | in diretta Canottaggio, Basket Carrozzina, Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 17 Aprile 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Sarà un'intervista esclusiva a Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, realizzata da Donatella Scarnati, ad aprire la puntata di sabato 17 aprile di Dribbling, in onda alle 18.10 su Rai2. La strada verso le riaperture da parte di tutto il mondo sportivo, dopo l'annuncio del Governo della presenza del pubblico all'Olimpico per la prima partita dell'Europeo, si fa più chiara e lancia un segnale importante che non si limita solo al mondo del calcio, ma a tutto lo sport. Dopo il TGSport, ampia pagina sulla volata Champions: mancano appena 8 giornate al termine della Serie A e ci sono sei squadre in lizza per tre posti per il trofeo più prestigioso d’Europa. Alberto Malesani proverà ad analizzare il finale di stagione, con alcuni pronostici interessanti anche sul 31esimo turno, dominato da Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, il posticipo di domenica al Diego Armando Maradona. Sempre più intensi, intanto, i sussurri di mercato con il futuro in gioco di tanti calciatori importanti, come Gigi Donnarumma che, gestito dal manager Mino Raiola, mantiene ancora in bilico il suo rinnovo di contratto con il Milan. Di lui e di altri casi scottanti si occuperà l’esperto di calcio mercato di RaiSport Paolo Paganini. Tiziana Alla, invece, tornerà sulla dolorosa vicenda di Malika Chahly, la ragazza di 22 anni cacciata da casa dopo la rivelazione della sua omosessualità, ed alla quale è arrivata la solidarietà della FIGC e della nazionale femminile affinché venga garantita, come valore assoluto, la piena realizzazione della persona umana, come hanno ribadito al microfono di Raisport la Ct Milena Bertolini ed Elena Linari. Stefano Bizzotto, infine, ha incontrato Dorothea Wierer, la biathleta italiana tre volte campionessa mondiale a livello individuale e due volte vincitrice della coppa del mondo, per un bilancio sulla stagione appena conclusa. Dribbling è il rotocalco di Raisport, a cura di Donatella Scarnati, condotto da Simona Rolandi con Massimo De Luca e Domenico Marocchino.

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Saxa Rubra [Roma]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 17 Aprile 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 09:00 Canottaggio: Regata Internazionale Memorial Paolo D'Aloja - 1a giornata (diretta)

da Piediluco [Terni]

Telecronaca: Davide Novelli e Bruno Mascarenhas

da Piediluco [Terni] Telecronaca: Davide Novelli e ore 12:00 Basket in Carrozzina: C.Italiano 2020/21 Finale #2: UnipolSai Briantea84 Cantù - S. Stefano Avis (diretta)

da Meda [Monza-Brianza]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto

da Meda [Monza-Brianza] Telecronaca: Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto ore 14:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 17:40 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 17:50 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 20:20 Pallavolo Femminile: C. Italiano serie A1 Finale #1: Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara (diretta)

dal PalaVerde di Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal PalaVerde di Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Rubrica: Novantesimo Minuto Serie B (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:15 Rubrica: Novantesimo Minuto Serie B (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:35 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 17 Aprile 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Girone B: ITALIA - Slovenia (replica del 30/3)

- Slovenia (replica del 30/3) ore 04:15 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Girone D: Svizzera - Portogallo (replica del 31/3)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



LO SPORT ALLA RADIO:

Su Radio1, automobilismo, MotoGp e calcio saranno al centro della puntata di Sabato Sport, condotta da Guido Ardone il 17 aprile. Apertura alle 14 con le qualifiche del Gp di Formula1 di San Marino con la radiocronaca di Manuel Codignoni. Alle 14.30, uno spazio alla manifestazione podistica Vivicittà con le interviste a Tiziano Pesce, presidente Uisp e con Stefano Mei, presidente Fidal. Dalle 14.50 Filippo Corsini condurrà Tutto il calcio minuto per minuto con incontri di serie A (Sampdoria-Verona con Rita Lucido, Crotone-Udinese con Antonio-Lopez) e di Serie B (Empoli-Brescia con Sara Meini, Vicenza-Lecce con Antonello Brughini, Salernitana-Venezia con Luigi Carbone). Aggiornamenti in studio per gli altri match di serie B (Monza-Cremonese, Pisa-Cosenza, Reggina-Reggiana). Dalle 15.10 si inseriranno collegamenti con le qualifiche del MotoGp in Portogallo (Diego Forletta). Alle 16 il derby veneto Cittadella-Chievo (con Dario Giordo), mentre alle 18 un altro anticipo di serie A Sassuolo-Fiorentina (con Cristiano Piccinelli) e per la Serie B Pordenone-Frosinone (Sebastiano Franco). Dalle 20.25 la presentazione e la radiocronaca dell’anticipo di Serie A Cagliari-Parma (con Diego Carmignani) e per il basket Milano-V.Bologna (con Massimo Barchiesi) e a seguire, fino alla chiusura alle 23.30, i commenti e la moviola con Sebino Nela e Filippo Grassia. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla Sabato. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica Sabatole irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 18:00 Calcio Serie A: Sassuolo vs Fiorentina (diretta)

dallo stadio Mapei - Città del Tricolore - Reggio Emilia

Telecronaca: Gianluigi Zamponi



