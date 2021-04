Sabato Rai Sport, 24 Aprile 2021 | in diretta Ginnastica, Calcio a 5, Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 24 Aprile 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Nella settimana che ha rischiato di rivoluzionare il mondo del calcio, Dribbling, il rotocalco di Raisport curato da Donatella Scarnati, in onda sabato 24 aprile alle18.10 su Rai2, dedica la sua anteprima ad una ricostruzione delle 48 ore di vita della Superlega, il progetto che ha spaccato il mondo dei tifosi e degli addetti ai lavori di tutta Europa. In studio Simona Rolandi e gli opinionisti della trasmissione, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino, ne discuteranno con chi conosce il mondo dello sport molto bene: Franco Carraro, membro del Comitato Olimpico Internazionale e già Presidente di molte istituzioni sportive, che rimarrà in collegamento durante tutta l’anteprima. A Londra, invece, dove si è consumata la controriforma più impetuosa, gli inviati di Raisport hanno raccolto le proteste delle istituzioni, dei tifosi ma anche dei tecnici e dei calciatori; l'ex Ct della Germania, Jürgen Klinsmann, esprimerà le proprie opinioni al microfono di Stefano Bizzotto. Per tornare al calcio più amato, dopo l’intervallo del TGSport, ampia pagina sulla 34ª giornata di campionato con le voci degli allenatori come Antonio Conte che affronterà in casa il Verona di Ivan Jurić, mentre la Juventus di Andrea Pirlo sarà di scena nell’ostile Firenze e la Roma di Paulo Fonseca, già in assetto per la semifinale di Europa League contro il Manchester United, in programma la prossima settimana, volerà a Cagliari. Nella seconda parte della trasmissione le emozioni di una grande campionessa: Federica Pellegrinini parla, in esclusiva per Dribbling, al microfono di Elisabetta Caporale. Lo scorso 2 aprile 2021 ha vinto i 200 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti per la trentesima volta in carriera, diciannove anni dopo la prima, nell’ormai lontano 2002, e si è qualificata ufficialmente per la sua quinta Olimpiade, diciassette anni dopo la prima volta, che fu ad Atene 2004, ma le emozioni non cambiano. Chiuderà la puntata un tributo al trofeo di Euro 2020, sempre più vicino, che è arrivato a Roma. Il Trophy Tour - che condurrà la coppa in un viaggio itinerante attraverso l'Europa - ha fatto tappa nella capitale, tra i luoghi più suggestivi della città: Pincio, Campidoglio, Colosseo e - sotto una pioggia battente - ponte Sant'Angelo.

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Saxa Rubra [Roma]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 24 Aprile 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 09:20 Rubrica: Memory Vincenzo Torriani (archivio)

ore 10:20 Rubrica: Cento Giri 9a puntata L'ultimo Patron (archivio)

ore 11:15 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 11:20 Basket in Carrozzina: C.Italiano 2020/21 Finale #3: UnipolSai Briantea84 Cantù - S. Stefano Avis (diretta)

da Meda [Monza-Brianza]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Carlo Di Giusto

ore 13:30 Ginnastica Artistica: Campionati Europei 2021 2a giornata: Finali Attrezzi Maschile/Femminile (diretta)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Andrea Fusco e Carmine Luppino

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Andrea Fusco e Carmine Luppino

ore 15:50 Calcio a 5: Final Eight Coppa Italia 2021 Semifinale #1 Italservice Pesaro - Todis Lido di Ostia (diretta)

da Rimini

Telecronaca: Lucio MIchieli

ore 17.50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Finale #4: Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia (diretta)

dall'Eurosuole di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta e Fabio Vullo

dall'Eurosuole di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta e Fabio Vullo

ore 20:40 Calcio a 5: Final Eight Coppa Italia 2021 Semifinale #2 Feldi Eboli - Acqua&Sapone Unigross (diretta)

da Rimini

Telecronaca: Lucio MIchieli

da Rimini

Telecronaca: Lucio MIchieli

ore 23:00 Rubrica: Novantesimo Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 00:15 Ciclismo 2021: Giro Di Romagna per Dante Alighieri 3a tappa: Cattolica > San Leo (differita)

da San Leo [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

da San Leo [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

ore 00:45 Pugilato: Camp. Mondiale IBO pesi Super Piuma (differita del 23/4)

da Zagarolo [Roma]

Telecronaca: Davide Novelli e Marco Tripisciano

da Zagarolo [Roma]

Telecronaca: Davide Novelli e Marco Tripisciano

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 24 Aprile 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Girone B: ITALIA - Slovenia (replica del 30/3)

- Slovenia (replica del 30/3) ore 04:15 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Girone D: Svizzera - Portogallo (replica del 31/3)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 13:30 - Rai Play (www.raiplay.it)

Ginnastica Artistica: Campionati Europei 2021 2a giornata: Finali Attrezzi Maschile/Femminile (diretta)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Andrea Fusco e Carmine Luppino

LO SPORT ALLA RADIO:

ore 15:00 Serie A, 33a giornata Genoa - Spezia (Cristiano Piccinelli e Rita Lucido)

ore 16:00 Serie B, rec. 30a giornata Pordenone - Pisa (Sebastiano Franco)

ore 18:00 Serie A, 33a giornata Parma - Crotone (Manuel Codignoni)

ore 18.00 Volley, Civitanova - Perugia (Manuela Collazzo)

ore 20:45 Serie A, 33a giornata Sassuolo - Sampdoria (Giuseppe Bisantis e Nicola Zanarini)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla Sabato. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica Sabatole irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Sassuolo vs Sampdoria (diretta)

dallo stadio Mapei - Città del Tricolore - Reggio Emilia

Telecronaca: Gianluigi Zamponi



