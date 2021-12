Domenica Rai Sport, 5 Dicembre 2021 | diretta Sci Nordico, Rugby, Volley, Basket

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 5 Dicembre 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 5 Dicembre 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport | FORMULA 1 - Gp Stati Uniti 1981, Lo sprint finale di Piquet (archivio)

ore 09:05 Rubrica: Perle di Sport | FORMULA 1 - GP Giappone 1976 (archivio)

ore 09:15 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2021/2022 Staffetta Maschile 4 x 7,5 km (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Lillehammer [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 10:50 Rubria: Perle di Sport | CICLISMO - Giri di Lombardia 2002-2003, La doppietta di Michele Bartoli (archivio)

ore 11:40 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2021/2022 Staffetta Femminile 4 x 5 km (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Lillehammer [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 12:50 Rubrica: Perle di Sport | CALCIO - Milan: 18° scudetto, la firma di Allegri (archivio)

ore 13:10 Biliardo: spec. Stecca 2a Prova Fibis Challenge 2a giornata (replica)

da Saint Vincent [Aosta]

Telecronaca: Enrico Romagnoli e Massimo Guggiola

da Saint Vincent [Aosta] Telecronaca: Enrico Romagnoli e Massimo Guggiola ore 15.20 Rugby: C Italiano Peroni Top 10 2021/22 #9 Valorugby Emilia - HBS Colorno (diretta)

da Reggio Emilia

Telecronaca: Andrea Fusco, Andrea Gritti, Armando Palanza

da Reggio Emilia Telecronaca: Andrea Fusco, Andrea Gritti, Armando Palanza ore 17:25 Rubrica: Perle di Sport | SCI Sestrière 1997, L'ultimo mondiale di Tomba (archivio)

ore 17:55 Rubrica: Perle di Sport | CICLISMO - Giro d'Italia 1989, La "prima" di Cipollini (archivio)

ore 18:15 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa ore 18:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Super G Femminile (diretta)

da Lake Louise [Canada]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Lake Louise [Canada] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 19:45 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa ore 20:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Discesa Libera Maschile (diretta)

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Beaver Creek [Stati Uniti] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 21:15 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano In studio: Simone Benzoni e Paolo De Chiesa ore 21:30 Basket M: Campionato Italiano Serie A 2021/22 #10: Bertram Derthona - Fortitudo Bologna (diretta)

da Casale Monferrato [Alessandria]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini

da Casale Monferrato [Alessandria] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini ore 22:40 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 #10: Allianz Milano - Kioene Padova (replica)

dall'Allianz Cloud di Milano

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dall'Allianz Cloud di Milano Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 01:20 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 (Lake Louise/CAN) Super G Femminile (replica)

ore 02:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 (Beaver Creek/USA) Discesa Libera Maschile (replica)

ore 03:45 Rugby: Campionato Italiano Peroni Top 10 2021/22 - 9a giornata andata: Valorugby Emilia - HBS Colorno (replica)

ore 05:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2021/2022 - Staffetta Maschile 4 x 7,5 km (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 5 Dicembre 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 #10: Allianz Milano - Kioene Padova (diretta)

dall'Allianz Cloud di Milano

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dall'Allianz Cloud di Milano Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Basket M: Campionato Italiano Serie A 2021/22 #10: Bertram Derthona - Fortitudo Bologna (diretta)

da Casale Monferrato [Alessandria]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini

da Casale Monferrato [Alessandria] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 12:30 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Pattinaggio di Figura sul Ghiaccio 2021 Campionato Italiano - Finali (diretta)

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 5 dicembre sarà presentata ancora da Guido Ardone. In apertura, alle 12.30, subito linea all’anticipo di Serie A, Bologna-Fiorentina con Diego Carmignani e Nicola Zanarini. A seguire, “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini, con in scaletta, due partite di Serie A (Venezia-Verona e Spezia-Sassuolo) e tre di Serie B: Como-Pisa, Ascoli-Parma e dalle 16.15 Brescia-Monza. In programma anche il basket, con l’incontro tra Brindisi e Milano alle 17. Dalle 18, la radiocronaca del posticipo di Serie A Sampdoria-Lazio; la Formula1 con il Gran Premio d’Arabia Saudita (Manuel Codignoni) e la Coppa del mondo di sci con il SuperG femminile (Emilio Mancuso). Alle 20.45 il calcio d’inizio del posticipo di Serie A, Juventus-Genoa (Daniele Fortuna e Stefano Tallia) e la Coppa del mondo di sci con il SuperG maschile. Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog