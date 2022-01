Sabato Rai Sport, 15 Gennaio 2022 | diretta Sci Alpino Zauchensee / Wengen, Volley, Pattinaggio

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Gennaio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Dribbling, in onda sabato 15 gennaio alle 18:20 su Rai2, mette in prima pagina quella che ormai sta diventando una telenovela: il caso Novak Djokovic vs Australia che ormai ha superato i confini dello sport, diventando un caso mediatico globale alimentando un dibattito dai toni molto accesi. Sarà la padrona di casa Simona Rolandi con i suoi ospiti fissi, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, il direttore Massimo De Luca, il dirigente sportivo Gian Paolo Montali e l’atleta paralimpico Simone Barlaam, a introdurre l’argomento avvalendosi anche di un commento esclusivo di Adriano Panatta. Nella pagina successiva i nuovi protocolli anti-Covid19 nello sport, soprattutto nel calcio, che gestiranno le attività nei prossimi mesi, con l'analis del dottor Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi in rappresentanza del Dipartimento della protezione civile e componente del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute. Tornando al calcio giocato collegamento con Torino in previsione di Juventus-Udinese con Alessandro Antinelli, che riassumerà la situazione di tutto il turno della Serie A. Sono giorni di viglia, inoltre, per la nazionale italiana di calcio a 5 di Massimiliano Bellarte che, dal 19 gennaio al 4 febbraio in Olanda, disputerà la fase finale degli Europei 2022 nel Gruppo B con il Kazakistan, la Slovenia e la Finlandia. Nella seconda parte, intervista a Federica Pellegrini che, in occasione dell’uscita del film Underwater, ha mostrato un ritratto vulnerabile della Divina e, per la prima volta, la donna dietro l'atleta. In chiusura di puntata il ricordo di chi la prossima settimana avrebbe compiuto 80 anni: Cassius Marcellus Clay Jr., alias Muhammad Ali, nato a Louisville il 18 gennaio 1942 e morto a Scottsdale il 3 giugno 2016, considerato uno dei pugili più forti di tutti i tempi. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia affidata ad Annarita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 15 Gennaio 2022

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Pattinaggio di Figura 2022: Campionati Europei Men Free Skating (replica)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini

ore 10:30 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 10:45 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Discesa Libera Femminile (diretta)

da Zauchensee [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Zauchensee [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

ore 12:00 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 12:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Discesa Libera Maschile (diretta)

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 13:45 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:50 Pattinaggio di Figura 2022: Campionati Europei Ice Dance Free Dance + Victory (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini

ore 16:25 Rubrica: L'Uomo e Il mare (replica)

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 16:55 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:50 Ciclocross: Nazionale San Fior (differita del 28/12)

da San Fior [Treviso]

Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

ore 17:20 Ciclocross: Giro d'Italia 2021/22 7a tappa (differita del 30/12)

da Ferentino [Frosinone]

Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

da Ferentino [Frosinone]

Telecronaca: Umberto Martini e Nicola Argesi

ore 18:25 Pattinaggio di Figura 2022: Campionati Europei Woman Free Skating (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini

ore 20:30 Pallavolo F: Campionato Italiano serie A 2021/22 VBC Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara (diretta)

da Cremona

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Cremona

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma

ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Sport Disabili: World Para Snow Sports Championships (differita)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Claudio Arrigoni

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 17:30 - Rai Sport Web (www.raisport.it)

Pattinaggio di Figura 2022: Campionati Europei Woman Free Skating (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini



LO SPORT ALLA RADIO:

“Sabato sport” del 15 gennaio in onda su Rai Radio1 sarà presentato da Guido Ardone. Apertura alle 14 con un aggiornamento di Emilio Mancuso sui risultati delle libere maschili e femminili della Coppa del Mondo di Sci e un approfondimento sui nuovi protocolli del campionato di calcio con Monica Colombo, inviata del Corriere della Sera. Poi il commento alle voci degli allenatori di Serie A insieme all’ex portiere dell’Atalanat, Fabrizio Ferron. A seguire “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta la partita di Serie A, Sampdoria-Torino, e cinque di Serie B: Reggina-Brescia, Parma-Crotone, Cremonese-Como, Cittadella-Cosenza e, dalle 16.15, Pisa-Frosinone. Alle 18 il calcio d’inizio di Salernitana-Lazio con la radiocronaca di Daniele Fortuna e Fabrizio Cappella. Al termine la consueta moviola. Alle 20.45 il calcio d’inizio dell’ultimo anticipo di A, Juventus-Udinese (Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia). Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

