Domenica Rai Sport, 3 Aprile 2022 | diretta Ciclismo Giro delle Fiandre, Pallavolo, Basket

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 15:35 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Giro delle Fiandre (diretta)

da Oudenaarde [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

Inviato: Stefano Rizzato



ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 3 Aprile 2022

ore 06:30 TG Sport Notiziario differita Roma autori vari

ore 08:00 Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 2a giornata: Finali (replica)

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

ore 10:00 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Giro delle Fiandre (diretta)
da Oudenaarde [Belgio]
Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari
Inviato: Stefano Rizzato

da Oudenaarde [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

Inviato: Stefano Rizzato



ore 15:45 Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 3a giornata: Finali (differita)
da Torino
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

ore 16:20 Canottaggio 2022: The Boat Race: Oxford > Cambridge (diretta)
da Londra [Gran Bretagna]
Telecronaca: Davide Novelli e Bruno Mascarenhas

da Londra [Gran Bretagna]

Telecronaca: Davide Novelli e Bruno Mascarenhas

ore 16:55 Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 3a giornata: Finali (differita)
da Torino
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi

ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 Quarti #2 | Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino (diretta)
da Piacenza
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:35 Basket: C Italiano Serie A 2021/22 | Nutribullet Treviso Basket - GeVi Napoli (diretta)
da Pala Verde di Treviso
Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

da Pala Verde di Treviso

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

ore 22:30 Biliardo: Stecca 5a Prova Fibis Challenge - 1a Giornata (diretta)
da Ragusa
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola

da Ragusa

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola

ore 00:30 Motocross: C. Mondiale 2022 MXGP Portogallo - gara 1 (differita)
da Agueda [Portogallo]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 01:30 Motocross: C. Mondiale 2022 MXGP Portogallo - gara 2 (differita)
da Agueda [Portogallo]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 02:35 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 Quarti #2 | Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova (replica)
da Monza
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Monza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

ore 04:30 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2021/22 Quarti #2 | Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

) ore 15:30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Ciclismo: GP Indurain (diretta)

da Estella Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari



) da Estella Lizarra [Spagna] Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari ore 10:00 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali 2022 3a giornata: Finali (diretta)

da Torino

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi



) da Torino Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 14:55 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Motocross: C. Mondiale 2022 MXGP Portogallo - gara 1 (diretta)

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani





LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 3 aprile sarà presentata da Guido Ardone. In apertura, alle 12.30, subito linea all’anticipo di Serie A, Fiorentina-Empoli (Giuseppe Bisantis e Sara Meini). Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta due partite di Serie A (Atalanta-Napoli e Udinese-Cagliari) e due di Serie B (dalle 15.30 Como-Monza e Crotone-Perugia). A seguire, linea a Filippo Grassia e Fulvio Collovati per la consueta moviola. Alle 18.00 la conduzione passerà a Massimiliano Graziani. Subito, il calcio d’inizio di Sampdoria-Roma e in contemporanea, il match di basket Brescia-Trento e il volley con Cisterna-Perugia. Alle 20.00 la partenza del MotoGp d’Argentina. Alle 20.45 l’incontro di Serie A, Juventus-Inter (Francesco Repice e Massimo Orlando). Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

