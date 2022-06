Sabato Rai Sport (Web e Play), 4 Giugno 2022 | diretta Calcio Italia - Germania, Scherma, Rally

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 4 Giugno 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:20 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 20:30 - RAIUNO HD:

Calcio Nazionale A: Nations League 2022 1a giornata: ITALIA - Germania (diretta)

dallo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

Telecronaca: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla e Andrea Riscassi

Studio di presentazione: Alessandro Antinelli e Daniele Adani

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 4 Giugno 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Equitazione 2022: Piazza di Siena Coppa delle Nazioni (replica)

da Roma

Telecronaca: Claudio Icardi

ore 11:30 Scherma: Campionati Italiani Assoluti Individuali e a Squadre 4a giornata (replica)

da Courmayeur [Aosta]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

da Courmayeur [Aosta]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 13:25 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 13:30 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally 2022 Sardegna Coiluna > Loelle [Stage 2] (diretta)

da Pattada [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

ore 14:30 Ciclismo: Giro dell'Appennino 83a edizione (replica)

da Genova

da Genova

da Genova ore 15:30 Scherma: Campionati Italiani Assoluti Individuali e a Squadre 5a giornata (diretta)

da Courmayeur [Aosta]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 18:00 Rubrica: Radio Corsa Speciale Giro d'Italia (replica)

In studio: Franco Bortuzzo e Beppe Conti

In studio: Franco Bortuzzo e Beppe Conti

ore 18:50 Automobilismo: Camp.Italiano Gran Turismo Sprint GT Sprint - gara 1 (diretta)

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

ore 19:50 Calcio Nazionale: pre partita ITALIA - Germania (diretta)

dallo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

dallo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

ore 20:15 Ciclismo: Adriatica Ionica Race 2022: 1a tappa: Tarvisio > Monfalcone (differita)

da Monfalcone [Gorizia]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Monfalcone [Gorizia]

Telecronaca: Andrea De Luca

ore 21:30 Taekwondo: World Grand Prix Roma 2022 2a giornata - Finali (diretta)

da Roma

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

da Roma

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

da Roma Telecronaca: Fabrizio Tumbarello ore 22:30 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Mauro Valente

ore 23:00 Calcio Nazionale: Diretta Azzurra (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Cristina Caruso

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Cristina Caruso

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Cristina Caruso ore 24:00 Taekwondo: World Grand Prix Roma 2022 2a giornata (differita)

da Roma

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD



ore 15:50 - Rai Play 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo: Camp. Mondiale Rally 2022 Sardegna Coiluna > Loelle [Stage 3] (diretta)

da Pattada [Sassari]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli



da Pattada [Sassari] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli ore 17:50 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto Artistico: Camp. Italiani Assoluti 2022 Finali Duo e Duo Misto (diretta)

da Savona

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato sport del 4 giugno sarà presentato da Guido Ardone. Apertura alle 14.00 con i motori protagonisti: in diretta la radiocronaca delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di MotoGp con la cronaca di Nico Forletta e il commento di Massimo Angeletti. Attenzione anche al tennis: in programma la finale femminile del Roland Garros, a Parigi, l’inviato Emilio Mancuso. Dopo le 15.30, spazio a interviste e approfondimenti dal mondo del calcio. Si parlerà di Nazionale, del Monza neopromosso in A, del Milan e di mercato. Poi, la Formula1 con Cesare Fiorio e , il ciclismo in diretta con Moreno Argentin. Dopo le 20.00 fari puntati sulla Nazionale di calcio: per la Nations League si gioca a Bologna Italia-Germania. Calcio d’inizio alle 20.45, cronaca di Francesco Repice e Nicola Zanarini. Dopo la partita, fino alla chiusura alle 23.30, spazio ai commenti e alle domande per Sebino Nela e Filippo Grassia.

