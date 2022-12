Sabato Rai Sport (Web e Play), 10 Dicembre 2022 | diretta Qatar 2022, Sci Alpino Sestriere e Val D'isere

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 10 Dicembre 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 10:15 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Femminile - 1a manche (diretta)

da Sestriere [Torino]

Telecroanca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:25 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Femminile - 2a manche (diretta)

da Sestriere [Torino]

Telecroanca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Nello Studio TV5 - Milano: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 15:40 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - Quarti di Finale | Marocco vs Portogallo (diretta)

da Al Thumama Stadium di Doha [Qatar]

Telecronaca: Dario Di Gennaro - Commento: Andrea Stramaccioni

Studio da Doha [Qatar]: Marco Lollobridida e Claudio Marchisio

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio Rai Sport a Doha [Qatar]

ore 19:45 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - Quarti di Finale | Inghilterra vs Francia (diretta)

da Al Bayt Stadium di Al Khor [Qatar]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Studio da Doha [Qatar]: Alessandro Antinelli e Daniele Adani

ore 22:00 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Rubrica: Il Circolo dei Mondiali | 10 Dicembre 2022 (diretta)

dallo studio TV3 - Milano

In studio: Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi, Diego Antonelli

Il Circolo dei Mondiali racconta l'evento in Qatar utilizzando il calcio come una lente globale per leggere la società contemporanea. Sport, informazione e intrattenimento si fondono per un nuovo racconto di questi mondiali così particolari, per la prima volta giocati in autunno. Al tavolo con la conduttrice anche il cast fisso composto da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. In ogni puntata si aggiunge anche un grande ospite a sorpresa, protagonista delle discussioni e delle "sfide" in studio. Dalle 23:00 il programma continua in esclusiva solo su RaiPlay.

ore 23:00 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Rubrica: Bobo TV - Speciale Qatar

Con: Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola

Schierata in formazione tipo – Vieri, Adani, Cassano e Ventola – la Bobo TV racconta a suo modo i Mondiali: non più solo su Twitch ma anche su Rai1 e RaiPlay attraverso 22 pillole da 4 minuti circa, in onda al termine delle partite programmate sui canali Rai, compresa la finalissima. Una linea diretta Italia/Qatar all'insegna dell'intrattenimento sul calcio.

ore 23:10 - RAIUNO HD:

Documentario: Paolo Rossi - Un campione è un sognatore che non si arrende mai

Il documentario di Michela Scolari e Gianluca Fellini getta una luce importante e rivelatrice sulla vita del grande goleador appena scomparso. Raccontando la sua vicenda calcistica e umana, con i suoi trionfi e le sue cadute, come quella sul calcio-scommesse, vuole mostrare la straordinaria volontà di Paolo e la sua determinazione a non arrendersi mai. Volontà che negli ultimi anni lo ha portato ad abbracciare l'impegno sociale al fianco dei ragazzi romeni abbandonati dalle famiglie che vengono assistiti dalla Fondazione Parada a Bucarest.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 10 Dicembre 2022

ore 06:00 Pattinaggio di figura: ISU Grand Prix 2022 Finale Torino - libero coppie (replica)

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini

ore 07:00 Notiziario: TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Ciclocross Ciclocross del Ponte - Elite Donne (replica)

da Faè di Oderzo [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

ore 08:25 Ciclocross Ciclocross del Ponte - Elite Uomini (replica)
da Faè di Oderzo [Treviso]
Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Faè di Oderzo [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

ore 09:15 Rubrica: Studio Sci (diretta)
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Maschile - 1a manche (diretta)

da Val D'isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Bordopista ed interviste: Ettore Giovannelli

ore 10:10 Rubrica: Studio Sci (diretta)
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:15 Snowboard: Coppa del Mondo 2022/2023 Slalom Gigante Parallelo (diretta)

da Winterberg [Germania]

da Winterberg [Germania] ore 11:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 10 Km Femminile tecnica classica (differita)

da Beitostolen [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 12:25 Rubrica: Studio Sci (diretta)
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)

da Val D'isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Bordopista ed interviste: Ettore Giovannelli

ore 13:25 Rubrica: Studio Sci (diretta)
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:30 Pattinaggio di figura: ISU Grand Prix 2022 Finale Torino - Libero Maschile (diretta)

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco

ore 14:15 Rubrica: Sportabilia
a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 14:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 14:50 Rugby: Camp: Italiano Peroni Top 10 2022/23 Rugby Lions - Torino (diretta)

da Piacenza

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Visentin

Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi

ore 16:55 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2022/23 #11: Cisterna - Verona (diretta)
da Cisterna [Latina]
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Cisterna [Latina] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 19:35 Pattinaggio di figura: ISU Grand Prix 2022 Finale Torino - Libero Danza (diretta)

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco

ore 20:35 Corsa In Montagna Garda Trentino Half Marathon (replica)
da Garda [Verona]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Garda [Verona]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Garda [Verona] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 20:55 Pattinaggio di figura: ISU Grand Prix 2022 Finale Torino - Libero Femminile (diretta)

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco

ore 22:00 Pattinaggio di figura: ISU Grand Prix 2022 Finale Torino - libero Junior Maschile (differita)
da Torino
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco

ore 23:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 10 KM Maschile - Tecnica Classica differita
da Beitostolen [Norvegia]
Telecronaca: Franco Bragagna

da Beitostolen [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 00:15 Freestyle : Coppa del Mondo 2022/2023 Gobbe (differita)
da Idre Fjall [Svezia]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Idre Fjall [Svezia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 01:30 Rubrica: Reparto Corse
a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 02:30 Rugby: Camp: Italiano Peroni Top 10 2022/23 Rugby Lions - Torino (replica)

ore 04:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Ggante Maschile 2' Manche (replica)

ore 05:30 Rubrica: Sportabilia

Tutte le partite dei Mondiali di calcio 2022 saranno trasmesse anche in altissima definizione, ovvero in 4K, con una novità. Non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV connesse ad Internet (con almeno HbbTV versione 2.0.1 attivo e sintonizzate sul canale 101 DTT – avvio diretto – oppure sintonizzate su un qualsiasi canale Rai, attivando l’applicazione Rai TV+, sezione “Canali TV”, attivo all'interno del multiplex RAI A. Uno sforzo tecnologico supplementare, quello della Rai, per garantire ai telespettatori la migliore fruizione possibile di un evento planetario come la Coppa del Mondo di calcio.

Palinsesto RAI 4K (can. 101 DTT - 210 Tivùsat) del 10 Dicembre 2022

ore 06:00 Programmazione Rai 4K

ore 15:40 Calcio Mondiali Qatar 2022: Paesi Bassi vs USA (diretta)

ore 18:25 Game Show: L'Eredità - Sfida al Campione

ore 19:30 Notiziario: TG1

ore 19:45 Calcio Mondiali Qatar 2022: Argentina vs Australia (diretta)

ore 22:00 Rubrica: Il Circolo dei Mondiali | 10 Dicembre 2022 (diretta)

ore 23:00 Rubrica: BoboTV - Speciale Qatar

ore 23:05 Programmazione Rai 4K

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD



ore 16:05 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura: Isu Grand Prix, Finali: Libero maschile juniores (diretta)

da Torino

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco



ore 16:05 - Rai Play 3 da Torino Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi Bordopista ed interviste: Maddalena Montecucco ore 22:00 - Rai Play (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Il Circolo dei Mondiali | 10 Dicembre 2022 (diretta)

dallo studio TV3 - Milano

In studio: Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi, Diego Antonelli

Il Circolo dei Mondiali racconta l'evento in Qatar utilizzando il calcio come una lente globale per leggere la società contemporanea. Sport, informazione e intrattenimento si fondono per un nuovo racconto di questi mondiali così particolari, per la prima volta giocati in autunno. Al tavolo con la conduttrice anche il cast fisso composto da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. In ogni puntata si aggiunge anche un grande ospite a sorpresa, protagonista delle discussioni e delle "sfide" in studio.

