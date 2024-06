Diretta Rai Sport Sabato 22 Giugno 2024 - Calcio Euro 2024 Turchia - Portogallo e Belgio - Romania

In vista del weekend, Sabato 22 Giugno 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Alle ore 11:00 su RAIDUE, potrai seguire in diretta il notiziario "TG Sport Giorno", trasmesso dallo studio TV1 di Milano. Questo segmento fornirà aggiornamenti sportivi di vario genere.

Successivamente, alle ore 13:30, sempre su RAIDUE, andrà in onda la rubrica "Dribbling Europei", anche questa in diretta, trasmessa dallo stadio SR3 di Roma. In studio ci saranno Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati. Questa trasmissione storica offrirà servizi colorati, storie e interviste dagli inviati a Berlino e in Germania, in occasione degli Europei di calcio 2024.

Alle ore 18:00 su RAIDUE, disponibile anche su Rai 4K canale 101 DTT e 210 Tivùsat, verrà trasmessa in diretta la partita di calcio degli Europei 2024: Turchia vs Portogallo, dal BVB Stadion di Dortmund. La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento di Antonio Di Gennaro. In zona mista per le interviste ci sarà Francesco Rocchi. A partire dalle 17:15, ci sarà lo studio pre-partita con Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Ubaldo Righetti e Mauro Bergonzi.

Alle ore 21:00 su RAIUNO, anche questo evento disponibile su Rai 4K canale 101 DTT e 210 Tivùsat, si potrà assistere in diretta alla partita degli Europei 2024: Belgio vs Romania, dal Cologne Stadium di Colonia. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro, con il commento di Andrea Stramaccioni. In zona mista per le interviste ci sarà Alessandra D'Angiò. Lo studio pre-partita, dalle ore 20:33, sarà condotto da Simona Rolandi, insieme a Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano e Mauro Bergonzi.

Alle ore 23:10 su RAIUNO, sempre in diretta e disponibile anche su Rai 4K canale 101 DTT e 210 Tivùsat in 4K, andrà in onda la rubrica "Notti Europee", dallo studio SR3 di Roma. In studio saranno presenti Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni. Paola Ferrari e Marco Mazzocchi condurranno il programma di approfondimento dedicato agli Europei di calcio, con servizi e ospiti in studio, e Giusy Meloni esplorerà il mondo social.

Infine, alle ore 00:45 su RAIUNO, disponibile anche su Rai 4K canale 101 DTT e 210 Tivùsat, verrà trasmessa la replica della partita Belgio vs Romania, giocata al Cologne Stadium di Colonia. La telecronaca sarà di Dario Di Gennaro, con il commento di Andrea Stramaccioni e le interviste di Alessandra D'Angiò.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano





: dallo studio TV1 - Milano ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Turchia vs Portogallo (diretta)

dal BVB Stadion Dortmund di Dortmund

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

In zona mista per le interviste: Francesco Rocchi

Studio (dalle 17:15): Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Ubaldo Righetti, Mauro Bergonzi



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Belgio vs Romania (diretta)

dal Cologne Stadium di Colonia [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro - Commento: Andrea Stramaccioni

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Belgio vs Romania (replica)

dal Cologne Stadium di Colonia [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro - Commento: Andrea Stramaccioni

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 22 Giugno 2024

Alle ore 06:00, si apre la giornata con la replica del Giro d'Italia 2024, 13a tappa da Riccione a Cento, con la telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, e la motocronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato. Alle ore 07:00, la rubrica "Reparto Corse" sarà presentata da Gianluca Gafforio, seguita alle 07:30 dalla replica della partita di calcio degli Europei 2024: Paesi Bassi vs Francia, dal Leipzig Stadium di Lipsia, con Stefano Bizzotto e Daniele Adani al commento. Alle ore 09:30, si potrà seguire la replica delle finali della 1a giornata del Trofeo Sette Colli Roma di nuoto, con Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi alla telecronaca e Elisabetta Caporale a bordo vasca per le interviste.

Alle ore 11:20, sarà trasmessa la replica della Dolomites Saslong Half Marathon dalla Val Gardena, commentata da Gianfranco Benincasa, seguita alle 11:55 dalla replica del GP Vallelunga del Campionato Italiano GT Endurance, con Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli alla telecronaca. Alle ore 12:55, si prosegue con la replica della Coppa del Mondo di Skeet femminile da Lonato del Garda, con Davide Novelli e Sabatino Durante alla telecronaca. Alle ore 14:00, in diretta da Casa Azzurri a Iserlohn in Germania, la rubrica "Diretta Azzurra", seguita alle 14:45 dal promo "Gli Imperdibili". Alle 14:50, sarà la volta della finale della Coppa del Mondo di Discesa Sprint di canoa in diretta da Mezzana, con Franco Bragagna e Gabriele Biasioli.

Alle ore 16:45, ci sarà uno speciale del Tg Sport dedicato a Patrizio Oliva, seguito alle 16:55 dalla replica della gara 2 del Campionato Mondiale MXGP di motocross da Maggiora, con Gianluca Gafforio e Mirko Milani al commento. Alle ore 17:55, in diretta da Roma, la 2a giornata delle finali del Trofeo Sette Colli di nuoto, con Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi alla telecronaca e Elisabetta Caporale per le interviste a bordo vasca.

Alle ore 20:30, in differita da Basilea, saranno trasmesse le finali a squadre di sciabola femminile e spada maschile degli Europei di scherma 2024, con Federico Calcagno e Stefano Pantano alla telecronaca e Simone Benzoni per le interviste. Tra le protagoniste della giornata ci saranno Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Alice Volpi. A mezzanotte, andrà in onda il "TG Sport Notte" in diretta, seguito alle 00:20 dalla replica della finale della Coppa del Mondo di Discesa Sprint di canoa. Alle 02:00, verrà ritrasmesso il GP Vallelunga del Campionato Italiano GT Endurance, e alle 03:00, la replica delle finali a squadre di sciabola femminile e spada maschile degli Europei di scherma da Basilea.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 13a tappa- Riccione > Cento (replica)

da Cento [Ferrara]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

con Gianluca Gafforio

dal Leipzig Stadium di Lipsia [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Vallelunga [Roma]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Casa Azzurri a Iserlohn [Germania]

da Casa Azzurri a Iserlohn [Germania] ore 14:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 14:50 Canoa: Coppa del Mondo di Discesa Finale Prova Sprint (diretta)

da Mezzana [Trento]

Telecronaca: Franco Bragagna e Gabriele Biasioli

ore 16:55 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MXGP: Italia - gara 2 (replica)

da Maggiora [Novara]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Roma

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

Interviste: Simone Benzoni

Gli Europei di scherma che si svolgono a Basilea vanno di scena il fioretto femminile e e la sciabola maschile. Fra le protagoniste della giornata, Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Alice Volpi.

ore 00:20 Canoa: Coppa del Mondo di Discesa Finale Prova Sprint (replica)

ore 02:00 Automobilismo: C.to Italiano Gt Endurance: GP Vallelunga (replica)

ore 03:00 Scherma: Camp. Europei 2024 - Basilea Finali a squadre Sciabola femminile e Spada maschile (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Per tutta la giornata, su Rai Sport HD sarà disponibile il live streaming della programmazione continua del canale. Potrai seguire tutti gli eventi sportivi trasmessi in alta definizione, disponibili 24 ore su 24. Alle ore 10:55 su Rai Play Sport 1, sarà trasmessa in diretta da Basilea la finale degli Europei di Scherma con il fioretto femminile e la sciabola maschile. La telecronaca sarà curata da Federico Calcagno e Stefano Pantano, mentre Simone Benzoni si occuperà delle interviste. Tra le protagoniste della giornata ci saranno le atlete Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Alice Volpi.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 10:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Europei di Scherma - Finali: Fioretto femminile e Sciabola maschile (diretta)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

Interviste: Simone Benzoni

Gli Europei di scherma che si svolgono a Basilea vanno di scena il fioretto femminile e e la sciabola maschile. Fra le protagoniste della giornata, Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Alice Volpi.





