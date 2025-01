Diretta Rai Sport Sabato 4 Gennaio 2025 - Sci Alpino Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme

In vista del weekend, Sabato 4 Gennaio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Alle ore 11:00, il TG Sport Sera del Sabato inaugura la giornata sportiva con un notiziario in diretta dallo studio SR8 di Roma. Questo appuntamento mattutino offre agli spettatori l'opportunità di rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo dello sport, anticipando i principali eventi del giorno. Successivamente, alle ore 18:10, un secondo aggiornamento del TG Sport Sera del Sabato, sempre trasmesso dallo studio SR8 di Roma, riepiloga gli eventi sportivi più importanti della giornata, offrendo un quadro completo degli sviluppi.

Alle 18:30, va in onda uno speciale imperdibile: Dribbling - La nostra storia, a cura di Monica Matano. Questa puntata celebra il mezzo secolo di vita del programma con una raccolta dei momenti più significativi delle puntate passate, rendendo omaggio ai protagonisti dello sport italiano. Tra gli intervistati, spiccano nomi come Sara Errani, Vanessa Ferrari e Patrizio Oliva, insieme a una retrospettiva sui conduttori storici del programma, da Nando Martellini a Antonella Clerici. Lo speciale rappresenta un’occasione unica per rivivere i momenti iconici e indimenticabili dello sport italiano, intrecciando storie, emozioni e successi.

La giornata si conclude alle ore 23:00 con 90° Minuto del Sabato, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini dallo studio SR5 di Roma. Questo storico appuntamento offre un’analisi approfondita della giornata calcistica, con immagini esclusive della Serie A, collegamenti dai campi e dibattiti in studio sugli episodi salienti. L’uso della moviola arricchisce le discussioni, fornendo una lettura dettagliata delle decisioni arbitrali e dei momenti più controversi.

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma





Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Speciale Dribbling - La nostra Storia

a cura di Monica Matano

Puntata speciale di Dribbling, in onda sabato 4 gennaio alle 18.30 su Rai 2. Si chiama “La nostra storia” e contiene il meglio delle puntate fin qui trasmesse, più alcuni “omaggi” alla lunga vicenda del rotocalco sportivo che ha da poco oltrepassato il traguardo del mezzo secolo di vita. In poco più di mezz’ora sono stati racchiusi i momenti più significativi di servizi e interviste con i protagonisti dello sport italiano che hanno raccontato a Dribbling la loro storia: Sara Errani, Simona Quadarella, Pino e Gianni Maddaloni, Alice D’Amato, Alice Bellandi, Arianna Errigo, Alessia Maurelli, Giorgio Minisini, Vanessa Ferrari, Alberta Santuccio, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Marco Baroni, Rosella Sensi, Rebecca Corsi, Fabrizio Miccoli, Giovanni De Carolis, Patrizio Oliva e molti altri. In più, le immagini delle prime puntate di Dribbling, nato nel dicembre del 1973, e dei suoi storici conduttori, da Nando Martellini a Gianfranco De Laurentis, da Gianni Minà ad Antonella Clerici ad Andrea Fusco. La programmazione normale di Dribbling, condotto da Monica Matano con la regia di Daniela Fagiolari, riprenderà sabato 11 gennaio, sempre alle 18.30 su Rai 2.



Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 4 GENNAIO 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD di sabato 4 gennaio 2025 è ricco di eventi che coprono diverse discipline sportive, con una particolare attenzione agli sport invernali. La giornata inizia alle 06:00 con la replica delle Olimpiadi di Parigi 2024, presentando il meglio delle gare del 3 agosto, per poi passare alle 07:00 con il TG Sport Mattino, un notiziario in diretta che fornisce gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport. Alle 07:30 è in programma la replica delle emozionanti gare di Sci di Fondo del Tour de Ski 2024/25 nella Val di Fiemme, con le gare di Sprint maschile e femminile in tecnica classica. La telecronaca è affidata a Marco Tripisciano e Marco Selle.

Subito dopo, alle 09:15, ci sarà la diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, con lo studio TV5 da Milano, condotto da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 09:25 inizierà la diretta della prima manche dello Slalom Gigante femminile da Kranjska Gora, in Slovenia, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 10:35, lo studio di Sci Alpino tornerà in diretta con una nuova edizione di "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25" da Milano, mentre alle 10:40 sarà la volta di "Speciale TG Sport: Donne Rebibbia", un programma curato da Monica Matano che approfondisce temi sociali legati allo sport.

Alle 10:55 spazio al Sci di Fondo con la diretta della 20 km Skiathlon maschile del Tour de Ski dalla Val di Fiemme, ancora con la telecronaca di Marco Tripisciano e Marco Selle. Alle 12:10 ci sarà il consueto appuntamento con la rubrica "Gli Imperdibili", seguita alle 12:15 dalla diretta dello studio di Sci Alpino. Alle 12:25 ci sarà la seconda manche dello Slalom Gigante femminile sempre da Kranjska Gora, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.

Nel pomeriggio, alle 13:35, tornerà lo studio di Sci Alpino in diretta da Milano. Alle 13:40 grande spazio al Salto con gli Sci con la Coppa del Mondo Quattro Trampolini da Innsbruck (Austria), commentata da Nicola Sangiorgio. Alle 15:30 il Tour de Ski tornerà con la diretta della 20 km Skiathlon femminile dalla Val di Fiemme, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Marco Selle. Alle 16:30, il palinsesto si sposterà sul Freestyle con la Coppa del Mondo 2024/25 Big Air da Klagenfurt (Austria), commentata da Stefano Ploner e Federico De Albertis.

Alle 18:10, Rai Sport HD trasmetterà una replica delle finali della Coppa Italia di Bocce, specialità Raffa, in diretta da Brescia, con Lorenzo Leonarduzzi come telecronista. Alle 19:05 sarà la volta della replica della 20 km Skiathlon maschile del Tour de Ski.

La serata proseguirà alle 20:20 con la diretta della partita di pallavolo femminile tra Perugia e Scandicci, valida per la sedicesima giornata della Serie A1 Tigotà 2024/25, con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La giornata si concluderà con la replica della Coppa del Mondo di Salto con gli Sci da Innsbruck alle 23:00 e la replica della 20 km Skiathlon femminile del Tour de Ski alle 00:00. Il palinsesto terminerà alle 01:50 con la replica del Freestyle Big Air.

ore 06:00 Olimpiadi Parigi 2024: Il Meglio delle gare del 3 Agosto

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Tour de Ski: Sprint Maschile/Femminile a tecn. Classica (replica)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle

dalla Val di Fiemme [Trento] Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle ore 09:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta)

da Kranjska Gora [Slovenia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Kranjska Gora [Slovenia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 10:35 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:40 Speciale TG Sport: Donne Rebibbia

a cura di Monica Matano

a cura di Monica Matano ore 10:55 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Tour de Ski: 20 km Skiathlon maschile (diretta)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle

dalla Val di Fiemme [Trento] Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle ore 12:10 Rubrica: Gli Imperdibili

ore 12:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 2a manche (diretta)

da Kranjska Gora [Slovenia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Kranjska Gora [Slovenia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 13:35 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:40 Salto con gli Sci: Coppa del Mondo - Quattro Trampolini: Innsbruck HS 128 (diretta)

da Innsbruck [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Innsbruck [Austria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 15:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Tour de Ski: 20 km Skiathlon femminile (diretta)

dalla Val di Fiemme [Trento]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle

dalla Val di Fiemme [Trento] Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle ore 16:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Big Air (diretta)

da Klagenfurt [Austria]

Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis

da Klagenfurt [Austria] Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis ore 18:10 Bocce. Coppa Italia di società specialità Raffa: Finali Brescia (replica)

da Brescia

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Brescia Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 19:05 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Tour de Ski: 20 km Skiathlon maschile (replica)

ore 20:20 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 16a giornata: Perugia - Scandicci (diretta)

da Perugia

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Perugia Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Salto con gli Sci: Coppa del Mondo 2024/25 Quattro Trampolini: Innsbruck HS 128 (replica)

ore 00:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Tour de Ski: 20 km Skiathlon femminile (replica)

ore 01:50 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Big Air (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta in streaming su Rai Sport HD sono disponibili tutto il giorno, 24 ore su 24, con la possibilità di seguire la programmazione in onda sul canale digitale. A partire dalle 13:30, puoi accedere alla diretta in streaming su Rai Play Sport 1 per seguire il Salto con gli Sci, valido per la Coppa del Mondo. L'evento in diretta sarà il Quattro Trampolini, con il trampolino di Innsbruck HS 128, trasmesso direttamente da Innsbruck, Austria. La telecronaca dell'evento sarà curata da Nicola Sangiorgio, che offrirà un'analisi approfondita della competizione.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Salto con gli Sci: Coppa del Mondo - Quattro Trampolini: Innsbruck HS 128 (diretta)

da Innsbruck [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

