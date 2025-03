Diretta Rai Sport Sabato 29 Marzo 2025 - Pattinaggio di Figura, Snowboard, Rugby, Pallavolo

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento stagionale del Motomondiale, che sbarca ad Austin, Texas, per il Gran Premio delle Americhe, e il secondo round della Superbike, in Portogallo. MOTOMONDIALE IN TEXAS – Si parte giovedì 27 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 18, per poi scendere in pista dalle 14.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della...