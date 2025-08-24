Rai Sport Domenica 24 Agosto 2025: diretta Mondiali Canoa, Ginnastica Ritmica, Pallavolo Femminile

In vista del weekend, Domenica 24 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 10:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Canoa. Mondiali Sprint Milano - Semifinali e Finali (diretta)

dall'Idroscalo di Milano

Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto

Interviste: Stefano De Agostini



Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 2a giornata gruppo B: ITALIA - Cuba (diretta)

da Phuket [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Fabrizio Piacente

Le Azzurre scendono in campo per un confronto decisivo contro Cuba, determinante per consolidare il percorso nel torneo iridato. L'obiettivo è confermare ambizioni di vertice e proseguire con slancio la corsa verso le fasi finali.



Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finale Individuale Cerchio/Palla (diretta)

da Rio de Janeiro [Brasile]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio



Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finale a Squadre: 5 Nastri (diretta)

da Rio de Janeiro [Brasile]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Tornano le "Farfalle", reduci dal recente successo agli Europei di Tallinn. Nel concorso individuale, l'Italia schiererà le stelle Sofia Raffaeli e Tara Dragas.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finale Individuale Clavette/Nastro (diretta)

da Rio de Janeiro [Brasile]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio



Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finale a Squadre: 3 Palle/2 Cerchi (diretta)

da Rio de Janeiro [Brasile]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio



Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 24 Agosto 2025

ore 06:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 13a tappa (replica)

da Losanna [Svizzera]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

dall'Idroscalo di Milano

Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto

Interviste: Stefano De Agostini

da Bruxelles [Belgio]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Exeter [Gran Bretagna]

Telecronaca: Vito Giannulo e Michela Tondinelli

Inizia il cammino della Nazionale italiana femminile guidata da Fabio Roselli: nella prima partita del girone D l'Italia affronta la Francia, dando il via a un percorso ricco di sfide nella Coppa del Mondo 2025.

dall'Idroscalo di Milano

Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto

Interviste: Stefano De Agostini

da Capodarco [Macerata]

Telecronaca: Umberto Martini

ore 16:55 Nuoto. Mondiali Junior Otopeni Otopeni - Finali 6a giornata (diretta)

da Otopeni [Romania]

Telecronaca: Davide Novelli e Aglaia Pezzato

daArnhem [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta nei Paesi Bassi, dove si disputa la Gara 2 dell’MX2.

da Rio de Janeiro [Brasile]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

daArnhem [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Torna l'adrenalina con la seconda manche del GP dei Paesi Bassi: colpi di gas, polvere e duelli all'ultimo sorpasso per avvicinare il titolo mondiale.

da Rio de Janeiro [Brasile]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

ore 01:00 Nuoto. Mondiali Junior Otopeni - Otopeni - Finali 6a giornata (replica)

ore 03:35 Rugby Femminile: Coppa del Mondo Inghilterra 2025 girone D: Francia - ITALIA (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MX2 dei Paesi Bassi - gara 2 (diretta)

daArnhem [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta nei Paesi Bassi, dove si disputa la Gara 2 dell’MX2.



Mondiale Motocross - MXGP dei Paesi Bassi - gara 2 (diretta)

daArnhem [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Torna l'adrenalina con la seconda manche del GP dei Paesi Bassi: colpi di gas, polvere e duelli all'ultimo sorpasso per avvicinare il titolo mondiale.

