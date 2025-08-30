Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiRai › Diretta Rai Sport Sabato 30 Agosto 2025: Mondiali Volley Italia-Germania, Europei Basket Italia-Georgia
Diretta Rai Sport Sabato 30 Agosto 2025: Mondiali Volley Italia-Germania, Europei Basket Italia-Georgia - immagine di copertura per i programmi TV

Diretta Rai Sport Sabato 30 Agosto 2025: Mondiali Volley Italia-Germania, Europei Basket Italia-Georgia

Logo Rai - Palinsesti e Programmi TV
R
Programmi Rai
Logo del canale Rai Sport - Programmazione completa
R
Palinsesti Rai Sport

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 30 agosto 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Sabato 30 Agosto 2025: Mondiali Volley Italia-Germania, Europei Basket Italia-GeorgiaIn vista del weekend, Sabato 30 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

Lo sport trova ampio spazio sulle reti generaliste Rai con una programmazione che accompagna lo spettatore per tutta la giornata. Su Rai 2 si parte alle 10:50 con l’appuntamento informativo del TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano, che propone notizie, aggiornamenti e servizi sui principali avvenimenti sportivi nazionali e internazionali.

Alle 11:50 l’attenzione si sposta sul grande volley femminile con gli Ottavi di finale dei Mondiali 2025, in programma a Bangkok. L’Italia affronta la Germania in una sfida ad alta tensione che mette di fronte due delle squadre più competitive del panorama internazionale. La telecronaca è affidata a Marco Fantasia con il supporto tecnico di Giulia Pisani, mentre da studio intervengono Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini e Consuelo Mangifesta per analizzare i momenti più caldi del match e commentare le scelte tattiche delle due formazioni. Dopo la pallavolo, spazio al basket: alle 13:50 sempre su Rai 2 va in scena la seconda giornata del gruppo C degli Europei maschili 2025 da Limassol, con l’Italia chiamata ad affrontare la Georgia. Gli Azzurri vogliono dare continuità al loro percorso continentale e rafforzare le proprie ambizioni nel torneo. Maurizio Fanelli e Sandro De Pol raccontano la partita in telecronaca, con approfondimenti e analisi da studio a cura di Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda.

La giornata sportiva prosegue alle 18:20 con l’edizione serale del TG Sport del Sabato, trasmessa in diretta dallo studio SR5 di Roma, che offre un ampio riepilogo con notizie, aggiornamenti e anticipazioni sulla domenica di competizioni. In chiusura, alle 23:00, torna la storica rubrica “Il Sabato al 90°”, condotta da Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti in diretta dallo studio TV2 di Milano. La trasmissione racconta la giornata di Serie A attraverso immagini esclusive, collegamenti dai campi e l’analisi tecnica degli ospiti, senza dimenticare gli episodi arbitrali passati al vaglio della moviola.

  • ore 10:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano   
     
  • ore 11:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Ottavi | Italia - Germania (diretta)
    da Bangkok [Thailandia]
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta
    Agli ottavi del Campionato Mondiale Femminile 2025, l'Italia affronta la Germania in una sfida ad alta intensità. Le Azzurre cercano di proseguire il cammino iridato contro una delle squadre più forti del torneo, pronte a mettere in campo grinta, tecnica e determinazione per conquistare un posto tra le migliori del mondo.
     
  • ore 13:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 2a giornata gruppo C ITALIA - Georgia (diretta)
    da Limassol [Cipro]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda
    L'Italia affronta la Georgia nel secondo turno degli Europei 2025. Gli Azzurri puntano a consolidare le proprie ambizioni nel torneo continentale.
     
  • ore 18:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 23:00  - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 30 Agosto 2025

La giornata di Rai Sport HD di sabato 30 agosto 2025 si apre alle prime luci dell’alba, quando alle 6:00 viene proposta la replica delle finali dei Mondiali Sprint di Canoa, sulla distanza dei 5000 metri dall’Idroscalo di Milano. Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto guidano la telecronaca, mentre Stefano De Agostini raccoglie le impressioni dei protagonisti. A seguire, alle 7:00, arriva l’appuntamento quotidiano con il TG Sport Mattina, in diretta, che aggiorna sulle principali notizie sportive.

La mattinata continua alle 7:30 con la pallavolo maschile e la Fipav Cup Elite di Torino, dove nella prima giornata l’Italia affronta la Turchia. Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta accompagnano gli spettatori in questo test importante per la Nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali nelle Filippine. Alle 9:45 l’atletica si prende la scena con la seconda giornata delle finali della Diamond League da Zurigo, raccontata da Luca Di Bella e Guido Alessandrini: al Letzigrund si assegnano i titoli che chiudono il prestigioso circuito internazionale.

Dopo pranzo, alle 13:15, spazio al ciclismo giovanile con la replica del Gran Premio Capodarco, telecronaca di Silvano Ploner, storica classica che mette in vetrina i migliori talenti italiani. Alle 13:50 torna in diretta la pallacanestro con la seconda giornata degli Europei 2025, che vedrà l’Italia affrontare la Georgia a Limassol. La partita è raccontata da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, con l’approfondimento in studio di Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda, in una sfida cruciale per consolidare le ambizioni azzurre.

Alle 15:00 arriva l’appuntamento con la rubrica Radiocorsa, dedicata al mondo del ciclismo, che spazia dalle gare dilettantistiche alle professionistiche fino ai ricordi degli eventi storici. Subito dopo, dalle 15:30, il motocross diventa protagonista con le repliche del Mondiale 2025 da Arnhem, in Olanda: prima la gara 2 della MX2 e, alle 16:20, la gara 2 della MXGP, entrambe raccontate da Gianluca Gafforio e Mirko Milani, in un fine settimana che vede i grandi nomi della disciplina sfidarsi sul difficile tracciato olandese.

Alle 17:20 viene trasmesso lo speciale del TG Sport dedicato allo Scudetto del Verona, curato da Luca Cardinalini. Poi, alle 18:05, spazio al volley femminile con la replica dell’ottavo di finale del Mondiale tra Italia e Germania da Bangkok, con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre in studio Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta analizzano la prestazione delle Azzurre.

La prima serata si infiamma alle 20:20 con un altro appuntamento live della Fipav Cup Elite di Torino, che vede l’Italia affrontare la Germania. Anche in questo caso la telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, in un test che rappresenta una prova generale prima dell’impegno iridato.

La notte di Rai Sport HD scorre tra repliche: alle 23:00 torna in differita Italia-Georgia di basket dagli Europei, seguita alle 00:50 da Italia-Germania di volley femminile. Infine, alle 3:30, si chiude ancora con la Fipav Cup Elite e la sfida maschile Italia-Germania, offrendo a chi ama lo sport la possibilità di rivivere tutte le emozioni di una giornata intensa fino alle prime ore del mattino.

  • ore 06:00 Canoa. Mondiali Sprint Milano: Finali Canoa 5000 (replica)
    dall'Idroscalo di Milano
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto
    Interviste: Stefano De Agostini
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Pallavolo M.le: Fipav Cup Elite Torino 2025 1a giornata: ITALIA - Turchia (replica)
    da Torino
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Nel quadrangolare internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, ultimo test per la Nazionale prima dei Campionati del Mondo nelle Filippine, gli Azzurri affrontano la Turchia.
  • ore 09:45 Atletica. Finali Diamond League: Zurigo - 2a giornata Atletica Diamond League: Zurigo Finali  2a giornata (replica)
    da Zurigo [Svizzera]
    Telecroanca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini
    Prosegue a Zurigo la fase conclusiva della Diamond League 2025: al Letzigrund va in scena la seconda e ultima giornata di finali, con le gare decisive che assegneranno i titoli ai protagonisti del circuito.
  • ore 13:15 Ciclismo GP Capodarco (replica)
    da Capodarco [Fermo]
    Telecronaca: Silvano Ploner
     Una delle classiche del calendario nazionale giovanile, con i migliori talenti del ciclismo italiano in gara per la vittoria e la maglia di prestigio.
  • ore 13:50 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 2a giornata gruppo C ITALIA - Georgia (diretta)
    da Limassol [Cipro]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda
    L'Italia affronta la Georgia nel secondo turno degli Europei 2025. Gli Azzurri puntano a consolidare le proprie ambizioni nel torneo continentale.
  • ore 15:00 Rubrica: Radiocorsa
    Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.
  • ore 15:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP dei Paesi Bassi MX2 - gara 2 (replica)
    da Arnhem [Olanda]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
    Il Mondiale Motocross si sposta nei Paesi Bassi, dove si disputa la Gara 2 dell'MX2.
  • ore 16:20 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP dei Paesi Bassi MXGP - gara 2 (replica)
    da Arnhem [Olanda]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
    Sul tracciato olandese di Arnhem si disputa la seconda gara dell' MXGP del Mondiale Motocross 2025. Prosegue la sfida tra i protagonisti di questa stagione.
  • ore 17:20 Speciale Tg Sport Scudetto Verona
    a cura di Luca Cardinalini
  • ore 18:05 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Ottavi | Italia - Germania (replica)
    da Bangkok [Thailandia]
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta
    Agli ottavi del Campionato Mondiale Femminile 2025, l'Italia affronta la Germania in una sfida ad alta intensità. Le Azzurre cercano di proseguire il cammino iridato contro una delle squadre più forti del torneo, pronte a mettere in campo grinta, tecnica e determinazione per conquistare un posto tra le migliori del mondo.
  • ore 20:20 Pallavolo M.le: Fipav Cup Elite Torino 2025 2a giornata: ITALIA - Germania (diretta)
    da Torino
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Nel quadrangolare internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, ultimo test per la Nazionale prima dei Campionati del Mondo nelle Filippine, gli Azzurri affrontano la Germania.
  • ore 23:00 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 2a giornata gruppo C: ITALIA - Georgia (replica)
  • ore 00:50 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Ottavi | Italia - Germania (replica)
  • ore 03:30  Pallavolo. Fipav Cup Men Elite Torino: Italia-Germania Pallavolo. Fipav Cup Men Elite Torino: Italia-Germania (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.   Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo,...
    D
    DAZN
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 29 Agosto alle 20:45 | LECCE - MILAN    Sabato 30 Agosto alle 20:45 |  PISA - ROMA  Domenica 31 Agosto alle 18:00 |  TORINO - FIORENTINAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Pechino Express - Fino al tetto del mondo, edizione 2025 in prima tv in chiaro TV8

    Una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura è ai nastri di partenza: la stagione 2025 di Pechino Express è pronta al check-in da venerdi 29 Agosto per la prima volta in chiaro su TV8. Un viaggio spettacolare e adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Coda a caccia del record di gol. Entella a secco in B da 20 partite, Carrarese-Padova in campo 78 anni dopo. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 2a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB...
    S
    Sport
    venerdì, 29 agosto 2025

  • THE BRUTALIST, film pluripremiato con Adrien Brody, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema il pluripremiato film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce THE BRUTALIST,in onda venerdì 29 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in Selezione Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Leone d'Argento per la Miglior Regia, e vincitore di tre Golden...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • RTL 102.5 trasmette radiocronaca integrale Champions League ed Europa League 2025/26

    RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha acquisito per la seconda stagione consecutiva i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League, l'evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo. RTL 102.5 ha inoltre acquisito i diritti per la trasmissione delle radiocronache integrali delle partite della AS Roma nella stagione 2025/2026 di UEFA...
    T
    Televisione
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Serie BKT, tutte le partite live su LaB Channel anche su OneFootball TV

    La Lega Serie B compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo verso i tifosi, annunciando la distribuzione di LaB Channel, il canale ufficiale della Serie BKT, anche su OneFootball TV. Grazie a questo accordo, i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie BKT in diretta e rivedere gli highlights post-gara in tutto il mondo, Italia compresa. Il canale, fruibile tramite l'APP di OneFootball Tv, sarà accessibile già da questo fine settimana da...
    S
    Sport
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Serie C Sky Wifi sbarca su OneFootball: quattro match live ogni weekend nel mondo (e una su Fifa+)

    La Serie C Sky Wifi compie un passo significativo verso l’internazionalizzazione grazie all’accordo che affianca alla già consolidata presenza su Fifa+ la distribuzione dei match anche su OneFootball, piattaforma globale che vanta una community superiore ai 100 milioni di tifosi. La collaborazione è resa possibile dall’intesa con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali di Lega Pro, e permetterà di trasmettere ogni fine...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (28-31 Agosto) F1 Zandvoort, WRC Paraguay, GT Germania, Indycar Tennesee

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, WRC, GT World Challenge, Lamborghini Super Trofeo e NTT Indycar Series. F1 A ZANDVOORT – Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13.30 con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Francesco Gabbani nuovo giudice racconta musica e carriera

    Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di X Factor, al via da giovedì 11 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. Da quel giorno ritroveremo all’opera la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani. E nel percorso di avvicinamento a #XF2025, giovedì 28 agosto - su Sky e NOW e sempre disponibile on demand...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

    Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

    DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione...
    D
    DAZN
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Benfica-Fenerbache, play-off Champions: diretta esclusiva Prime Video con Piccinini e Ambrosini

    Tutto pronto per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, che vedrà Benfica e Fenerbahce affrontarsi nuovamente in una sfida decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre. L’andata a Istanbul si era conclusa 0-0, con la squadra di José Mourinho incapace di prevalere, lasciando la qualificazione apertissima: tutte e due le squadre dovranno dare il massimo per assicurarsi il passaggio del turno, con i portoghesi determinati a conquistare la vittoria...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • FIBA EuroBasket 2025 su Sky Sport Basket 205 e streaming NOW: Italia con Tranquillo e Pessina

    Le stelle più luminose del basket europeo si sfidano da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre sui parquet di FIBA EuroBasket 2025, in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’edizione 2025 dei Campionati Europei regalerà emozioni, equilibrio e spettacolo e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontarla minuto per minuto. Con una novità: il canale Sky Sport Basket, la nuova “casa” per tutti gli...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209

    Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213). L'offerta dei canali Sky Sport è disponibile anche in streaming su NOW.    Il viaggio nel "più...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 30 Agosto 2025: Mondiali Volley Italia-Germania, Europei Basket Italia-Georgia

    In vista del weekend, Sabato 30 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 30 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore II, Sabato 30 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Il Gladiatore II, il nuovo capitolo epico firmato da Ridley Scott. Trascorsi trent’anni dagli eventi che avevano visto protagonista Massimo Decimo Meridio, la scena si sposta su Lucio, interpretato da Paul Mescal, costretto a combattere nell&...
     sabato, 30 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 29 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (29 - 31 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, appuntamento con i campionati esteri in streaming su NOW. In campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 3&...
     venerdì, 29 agosto 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 29 Agosto - 4 Settembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 29 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨