Diretta Rai Sport Domenica 31 Agosto 2025: Europei Basket Italia - Bosnia, Rugby e Pallavolo

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

domenica, 31 agosto 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Domenica 31 Agosto 2025: Europei Basket Italia - Bosnia, Rugby e PallavoloIn vista del weekend, Domenica 31 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano   
     
  • ore 17:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 20:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 3a giornata gruppo C ITALIA - Bosnia (diretta)
    da Limassol [Cipro]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda
    L'Italia affronta la Bosnia-Erzegovina nel terzo incontro della fase a gironi agli Europei maschili 2025, in una sfida che mette alla prova tecnica, determinazione e ambizioni degli Azzurri nel torneo continentale.
     
  • ore 22:45 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Nuova DS (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
    Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni
    Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 31 Agosto 2025

  • ore 06:00 Ciclismo : Tour de France Tour di Notte 1' Tappa (replica)
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Rubrica - Il Sabato al 90° (replica)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
  • ore 08:30 Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finali All Around: Nastro Cerchio e Palla (replica)
    da Rio de Janeiro [Brasile]
    Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
  • ore 11:40 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Ottavi | Italia - Germania (replica)
    da Bangkok [Thailandia]
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Interviste: Edi Dembinskli
    Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta
    Agli ottavi del Campionato Mondiale Femminile 2025, l'Italia affronta la Germania in una sfida ad alta intensità. Le Azzurre cercano di proseguire il cammino iridato contro una delle squadre più forti del torneo, pronte a mettere in campo grinta, tecnica e determinazione per conquistare un posto tra le migliori del mondo.
  • ore 14:00 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 2a giornata gruppo C ITALIA - Georgia (replica)
    da Limassol [Cipro]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda
    L'Italia affronta la Georgia nel secondo turno degli Europei 2025. Gli Azzurri puntano a consolidare le proprie ambizioni nel torneo continentale.
  • ore 15:50 Ciclismo GP Capodarco (replica)
    da Capodarco [Fermo]
    Telecronaca: Silvano Ploner
     Una delle classiche del calendario nazionale giovanile, con i migliori talenti del ciclismo italiano in gara per la vittoria e la maglia di prestigio.
  • ore 16:20 Rugby. Coppa del Mondo Femminile Inghilterra: ITALIA - Sud Africa (diretta)
    da York [Gran Bretagna]
    Telecronaca: Vito Giannulo e Michela Tondinelli
  • ore 18:30 Pallavolo M.le: Fipav Cup Elite Torino 2025 3a giornata: ITALIA - Paesi Bassi (diretta)
    da Torino
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Nel quadrangolare internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, ultimo test per la Nazionale prima dei Campionati del Mondo nelle Filippine, gli Azzurri affrontano i Paesi Bassi.
  • ore 20:30 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Ottavi | Italia - Germania (replica)
  • ore 23:00 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 3a giornata gruppo C ITALIA - Bosnia (replica)
    da Limassol [Cipro]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda
    L'Italia affronta la Bosnia-Erzegovina nel terzo incontro della fase a gironi agli Europei maschili 2025, in una sfida che mette alla prova tecnica, determinazione e ambizioni degli Azzurri nel torneo continentale.
  • ore 01:30 Rugby. Coppa del Mondo Femminile Inghilterra: ITALIA - Sud Africa (replica)
  • ore 03:30 Pallavolo M.le: Fipav Cup Elite Torino 2025 3a giornata: ITALIA - Paesi Bassi (replica)
     

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
     Pallavolo M.le: Fipav Cup Elite Torino 2025 3a giornata: ITALIA - Paesi Bassi (diretta)
    da Torino
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Nel quadrangolare internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, ultimo test per la Nazionale prima dei Campionati del Mondo nelle Filippine, gli Azzurri affrontano i Paesi Bassi.

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

