Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiRai › Diretta Rai Sport Domenica 21 Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo
Diretta Rai Sport Domenica 21 Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo - immagine di copertura per i programmi TV

Diretta Rai Sport Domenica 21 Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo

Logo Rai - Palinsesti e Programmi TV
R
Programmi Rai
Logo del canale Rai Sport - Programmazione completa
R
Palinsesti Rai Sport

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

domenica, 21 settembre 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Domenica 21 Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo, MotoCrossIn vista del weekend, Domenica 21 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

Lo sport di oggi sulle reti Rai generaliste offre una programmazione ricca e continua, con ampio spazio all’atletica e alla pallavolo, oltre agli appuntamenti informativi e di approfondimento. La giornata si apre alle 11:00 su Rai 2 con il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 di Milano, una finestra essenziale per aggiornarsi sulle ultime notizie sportive. Subito dopo, alle 11:15, la rete resta collegata con Tokyo per la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera: la prima parte della sessione serale vedrà la telecronaca di Luca Di Bella, Stefano Tilli e Guido Alessandrini, con Elisabetta Caporale bordopista per interviste e approfondimenti direttamente dal Giappone.

Il pomeriggio prosegue ancora con l’atletica: alle 13:30 va in onda la terza e ultima parte della sessione serale, sempre con lo stesso team di telecronisti, per seguire le finali e le prove decisive della seconda giornata. L’attenzione si sposta poi sulla pallavolo maschile: alle 15:25 Rai 2 trasmette in diretta da Manila l’esordio dell’Italia ai Mondiali 2025 contro l’Algeria. La telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, mentre le interviste dal campo sono di Edi Dembinski. In studio, Cristina Caruso e Matteo Piano guideranno il pre e post partita per analisi e commenti.

La fascia preserale delle 17:50 è dedicata al TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR5 di Roma, per un riepilogo completo della giornata sportiva. In seconda serata, alle 22:45, spazio alla rubrica La Nuova DS, condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni, che con un format rinnovato e uno studio dinamico racconta il calcio e gli altri sport, integrando dati, interviste e opinioni di ospiti come Lele Adani, Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, con l’analisi arbitrale di Mauro Bergonzi e l’angolo social curato da Laura Barth.

A chiudere la programmazione, alle 00:25, torna l’atletica con la terza giornata dei Mondiali di Tokyo, sempre con il team composto da Di Bella, Tilli e Alessandrini, con Caporale per le interviste bordopista. All’interno della trasmissione, alle 00:40, è prevista la rubrica L’Altra DS, uno spazio di approfondimento notturno per chi vuole restare aggiornato anche a fine giornata.

  • ore 09:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Ottavi |  ITALIA vs Argentina (diretta)
    da Manila [Filippine]
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Interviste: Edi Dembinski
    Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano
    Gli Azzurri di Fefè De Giorgi incontrano l'Argentina agli ottavi all'Araneta Coliseum di Quezon City.
     
  • ore 12:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)
    da Tokyo [Giappone]
    Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini
    Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale
    Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.
     
  • ore 13:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)
    da Tokyo [Giappone]
    Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini
    Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale
    Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.
     
  • ore 14:35 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Maschile Individuale Elite (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan
    Interviste a cura di: Ettore Giovannelli
    Studio: Alessandro Fabretti
     
  • ore 17:55 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 22:45 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Nuova DS (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
    Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni
    Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 21 Settembre 2025

  • ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 20a tappa (replica)
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 - Australia MX2 - gara 2 (diretta)
    da Darwin [Australia]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio
  • ore 08:35 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 - Australia MXGP - gara 2  (diretta)
    da Darwin [Australia]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio
  • ore 09:35 Speciale TG Sport Rio 2016
  • ore 10:00 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Elite Donne (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan
    Interviste a cura di: Ettore Giovannelli
    Studio: Alessandro Fabretti
  • ore 12:55 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)
    da Tokyo [Giappone]
    Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini
    Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale
    Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.
  • ore 13:30 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Maschile Individuale Elite (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan
    Interviste a cura di: Ettore Giovannelli
    Studio: Alessandro Fabretti
  • ore 14:30 Speciale TG Sport. Varenne 
  • ore 14:45 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)
    da Tokyo [Giappone]
    Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini
    Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale
    Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.
  • ore 15:45 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 - Australia MX2 - gara 2 (replica)
  • ore 16:45 Speciale TG Sport. Zico
  • ore 16:55 Calcio Serie C Sky Wifi: 2025/26 5a giornata: Benevento - Atalanta U23 (diretta)
    da Benevento
    Telecronca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini
    Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi
  • ore 19:00 Pallavolo Femm.le: Trofeo Mimmo Fusco Finalissima (diretta)
    da Busto Arsizio (VA)
    Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
  • ore 21:30 Bocce: Camp. Mondiale Petanque (differita)
    da Roma
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
  • ore 23:30 Nuoto: Camp. Mondiali Paralimpici Singapore 2025 1a giornata (differita)
    da Singapore
    Telecronaca: Tommaso Mecarozzi
  • ore 01:00 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Maschile (replica)
  • ore 04:35 Motocross. Mondiale MXGP di Australia - gara 2 2025 (replica)
  • ore 05:30 Rubrica Reparto Corse

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 09:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Bocce: Mondiali - Camp. Mondiale Petanque (diretta)
    da Roma
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
     
  • ore 09:30  - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)
    Mondiale Motocross - MXGP di Australia - gara 2 (diretta)
    da Darwin [Australia]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio
    Il circuito di Hidden Valley Raceway, a Darwin, Australia ospita l'ultimo GP stagionale che decide il titolo del Mondiale 2025
     
  • ore 10:40  - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)
    da Tokyo [Giappone]
    Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini
    Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale
    Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.
     
  • ore 11:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Nuoto: Camp. Mondiali Paralimpici Singapore 2025 1a Giornata (diretta)
    da Singapore
    Telecronaca: Tommaso Mecarozzi

 Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Amichevole Tortona: Bertram Derthona vs Virtus Bologna in diretta su Sky Sport Basket e NOW

    Su Sky e in streaming su NOW una importante tappa di avvicinamento alla grande stagione del basket italiano che sta per ripartire. Domenica 21 settembre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Palazzetto della Cittadella dello sport di Tortona, scenderanno sul parquet Bertram Derthona Tortona e Virtus Olidata Bologna, per una sfida amichevole dai contenuti tecnici e agonistici elevatissimi. La diretta sarà su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Nel pieno...
    S
    Sky Italia
    domenica, 21 settembre 2025

  • Mondiali di ciclismo 2025: tutti i 13 titoli in diretta su Eurosport e discovery+ da Kigali

    EUROSPORT TRASMETTE I MONDIALI DI CICLISMODAL 21 AL 28 SETTEMBRE SU DISCOVERY+ CI SONO 13 TITOLI IRIDATI DA COGLIERE SULLE STRADE DI KIGALI, IN RUANDA, AI PRIMI MONDIALI AFRICANI DI CICLISMO: DAL 21 SETTEMBRE ALLA GARA ELITE MASCHILE DI DOMENICA 28 IN DIRETTA INTEGRALE SU EUROSPORT E DISCOVERY+LA RASSEGNA IRIDATA SARÀ COMMENTATA DA LUCA GREGORIO E PIETRO PISANESCHI, CON LE VOCI TECNICHE DI RICCARDO MAGRINI, WLADIMIR BELLI, MORENO MOSER E ILENIA LAZZARO Dal 21 al 28...
    S
    Sport
    domenica, 21 settembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Domenica 21 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV,  il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A.  DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26 In...
    D
    DAZN
    sabato, 20 settembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 4a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 20 Settembre alle 20:45 | UDINESE - MILAN    Domenica 21 Settembre alle 18:00 | COMO - FIORENTINA  Lunedi 22 Settembre alle 20:45 |  NAPOLI - PISAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    sabato, 20 settembre 2025

  • Weekend di fuoco su Eurosport: Mondiali di atletica, ciclismo, Laver Cup, Bol d’Or e Ocean Race in diretta

    Sabato 20 e domenica 21 settembre Eurosport è sempre in diretta con 5 eventi sportivi notevoli, intensi e spettacolari e a partire dai Mondiali di atletica Tokyo 2025, con le ultime medaglie in palio per l’Italia già d’oro nel salto in lungo di Mattia Furlani fra i 3 argenti e 2 bronzi di una Nazionale sempre più protagonista: oggi dalle 11:50 su Eurosport 1 un programma di finali con Nadia Battocletti e Antonella Palmisano già...
    S
    Sport
    sabato, 20 settembre 2025

  • Serie A, Serie B e Lega Pro unite lanciano nuova campagna contro la pirateria

    La Lega Calcio Serie A, con la Lega B e la Lega Pro lanciano da stasera una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali delle 3 Leghe e sulle televisioni partner prima dell’inizio di ogni partita. Il nuovo spot evidenzia in modo diretto i rischi concreti che corre chi si abbona a canali illegali per la visione delle gare, consegnando inconsapevolmente i propri dati personali al...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Si parte questa sera con Frosinone-Südtirol e Palermo-Bari, big match Venezia-Cesena, il Modena va a MantovaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 4a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La sfida tra Frosinone e Südtirol, in programma venerdì 19 settembre alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe, inaugurerà la 4ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. I giallazzurri hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate e si presentano con una difesa ancora imbattuta, segno della solidità costruita da...
    D
    DAZN
    venerdì, 19 settembre 2025

  • 4,1 milioni di spettatori per la prima giornata di UEFA Champions League su Sky e NOW

    Grande esordio per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience*, con il 5,7% di share tv* e 2...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

  • X Factor 2025: Audizioni 2 infiammano il palco, giudici divisi e talenti da brividi su Sky e NOW

    Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025. Anche in questa nuova, lunga, carrellata di aspiranti concorrenti, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi – i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle – si son ritrovati davanti tanto talento e tante esibizioni sorprendenti. Ad accompagnare gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo fino a un metro dal palco, l’energia e il carisma di Giorgia. La seconda parte di...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

  • UEFA Women’s Champions League Disney+: sorteggio in diretta con Juventus e Roma qualificate

    Venerdì 19 settembre, Disney+ darà il via alla stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League trasmettendo in diretta streaming l’attesissimo sorteggio della fase campionato. Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella fase campionato. In diretta streaming dalle 12:00 (ora...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Nicolas Maupas protagonista in L’Amore in Teoria, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema L’AMORE IN TEORIA, una commedia sentimentale firmata da Luca Lucini con Nicolas Maupas, in onda venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Netflix, tratta da un soggetto di Gennaro Nunziante e con la sceneggiatura firmata da Amina Grenci e Teresa Fraioli, L’AMORE IN TEORIA...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Maxi operazione anti-pirateria: smantellata IPTV66 nella Repubblica Dominicana

    Arrestati gli operatori di IPTV66 nella Repubblica Dominicana a seguito di una segnalazione penale dell’ACE. Gli indagati rischiano accuse per violazione del copyright e riciclaggio di denaro, oltre ad altri reati. L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha confermato con soddisfazione il successo dell’operazione che ha portato allo smantellamento di una delle più grandi reti IPTV illegali...
    E
    Economia
    giovedì, 18 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (18 - 21 Settembre) F1 Azerbaigian, GT Valencia, MXGP Australia

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, GT World Challenge, MXGP e gli speciali di Sky Sport dedicati a Ollie Bearman. F1 A BAKU– Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 18 settembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: seconda serata di Audizioni, nuovi talenti pronti a conquistare i giudici

    Giovedì 18 settembre torna su Sky e in streaming su NOW X Factor 2025. Seconda parte di Audizioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle che, dopo gli ottimi ascolti dell’esordio di una settimana fa e l’incremento del 41% di interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear rispetto al debutto della scorsa stagione, si appresta ad accogliere sul palco altri ragazzi che sognano di arrivare sul palco dei Live. Portando o una cover o un...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 18 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 21 Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo

    In vista del weekend, Domenica 21 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è ...
     domenica, 21 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il sesso degli angeli, Domenica 21 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. La prima serata Sky Cinema e NOW offre una programmazione varia e di grande richiamo. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda Il sesso degli angeli, commedia di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. La ...
     domenica, 21 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 20 Settembre 2025 Mondiali Tokyo Atletica Leggera, Rugby, Pallavolo

    In vista del weekend, Sabato 20 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&...
     sabato, 20 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Sabato 20 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) c’è Miss Sloane - Giochi di potere, diretto da John Madden, con Jessica Chastain nei panni di una lobbista determinata e spietata che combatte contro una legge sul controllo delle armi, mett...
     sabato, 20 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 19 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨