Diretta Rai Sport Domenica 21 Settembre 2025 Mondiali Atletica Leggera, Pallavolo, Ciclismo

In vista del weekend, Domenica 21 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Lo sport di oggi sulle reti Rai generaliste offre una programmazione ricca e continua, con ampio spazio all’atletica e alla pallavolo, oltre agli appuntamenti informativi e di approfondimento. La giornata si apre alle 11:00 su Rai 2 con il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 di Milano, una finestra essenziale per aggiornarsi sulle ultime notizie sportive. Subito dopo, alle 11:15, la rete resta collegata con Tokyo per la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera: la prima parte della sessione serale vedrà la telecronaca di Luca Di Bella, Stefano Tilli e Guido Alessandrini, con Elisabetta Caporale bordopista per interviste e approfondimenti direttamente dal Giappone.

Il pomeriggio prosegue ancora con l’atletica: alle 13:30 va in onda la terza e ultima parte della sessione serale, sempre con lo stesso team di telecronisti, per seguire le finali e le prove decisive della seconda giornata. L’attenzione si sposta poi sulla pallavolo maschile: alle 15:25 Rai 2 trasmette in diretta da Manila l’esordio dell’Italia ai Mondiali 2025 contro l’Algeria. La telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, mentre le interviste dal campo sono di Edi Dembinski. In studio, Cristina Caruso e Matteo Piano guideranno il pre e post partita per analisi e commenti.

La fascia preserale delle 17:50 è dedicata al TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR5 di Roma, per un riepilogo completo della giornata sportiva. In seconda serata, alle 22:45, spazio alla rubrica La Nuova DS, condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni, che con un format rinnovato e uno studio dinamico racconta il calcio e gli altri sport, integrando dati, interviste e opinioni di ospiti come Lele Adani, Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, con l’analisi arbitrale di Mauro Bergonzi e l’angolo social curato da Laura Barth.

A chiudere la programmazione, alle 00:25, torna l’atletica con la terza giornata dei Mondiali di Tokyo, sempre con il team composto da Di Bella, Tilli e Alessandrini, con Caporale per le interviste bordopista. All’interno della trasmissione, alle 00:40, è prevista la rubrica L’Altra DS, uno spazio di approfondimento notturno per chi vuole restare aggiornato anche a fine giornata.

ore 09:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Ottavi | ITALIA vs Argentina (diretta)

da Manila [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano

Gli Azzurri di Fefè De Giorgi incontrano l'Argentina agli ottavi all'Araneta Coliseum di Quezon City.



ore 12:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.



ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.



ore 14:35 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Maschile Individuale Elite (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan

Interviste a cura di: Ettore Giovannelli

Studio: Alessandro Fabretti



ore 17:55 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 21 Settembre 2025

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 20a tappa (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 - Australia MX2 - gara 2 (diretta)

da Darwin [Australia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

ore 08:35 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 - Australia MXGP - gara 2 (diretta)

da Darwin [Australia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

da Darwin [Australia] Telecronaca: Gianluca Gafforio ore 09:35 Speciale TG Sport Rio 2016

ore 10:00 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Elite Donne (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan

Interviste a cura di: Ettore Giovannelli

Studio: Alessandro Fabretti

da Kigali [Ruanda] Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan Interviste a cura di: Ettore Giovannelli Studio: Alessandro Fabretti ore 12:55 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.

ore 13:30 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Maschile Individuale Elite (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan

Interviste a cura di: Ettore Giovannelli

Studio: Alessandro Fabretti

da Kigali [Ruanda] Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan Interviste a cura di: Ettore Giovannelli Studio: Alessandro Fabretti ore 14:30 Speciale TG Sport. Varenne

ore 14:45 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.

ore 15:45 Motocross: Camp. Mondiale MXGP 2025 - Australia MX2 - gara 2 (replica)

ore 16:45 Speciale TG Sport. Zico

ore 16:55 Calcio Serie C Sky Wifi: 2025/26 5a giornata: Benevento - Atalanta U23 (diretta)

da Benevento

Telecronca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi

da Benevento Telecronca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi ore 19:00 Pallavolo Femm.le: Trofeo Mimmo Fusco Finalissima (diretta)

da Busto Arsizio (VA)

Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Busto Arsizio (VA) Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 21:30 Bocce: Camp. Mondiale Petanque (differita)

da Roma

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Roma Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 23:30 Nuoto: Camp. Mondiali Paralimpici Singapore 2025 1a giornata (differita)

da Singapore

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi

da Singapore Telecronaca: Tommaso Mecarozzi ore 01:00 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Crono Maschile (replica)

ore 04:35 Motocross. Mondiale MXGP di Australia - gara 2 2025 (replica)

ore 05:30 Rubrica Reparto Corse

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Bocce: Mondiali - Camp. Mondiale Petanque (diretta)

da Roma

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi



ore 09:30 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MXGP di Australia - gara 2 (diretta)

da Darwin [Australia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

Il circuito di Hidden Valley Raceway, a Darwin, Australia ospita l'ultimo GP stagionale che decide il titolo del Mondiale 2025



ore 10:40 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 9a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Cala il sipario sui Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo con la nona e ultima giornata di gare.



ore 11:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto: Camp. Mondiali Paralimpici Singapore 2025 1a Giornata (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi

