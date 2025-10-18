Diretta Rai Sport Sabato 18 Ottobre 2025 Pallavolo Femminile Supercoppa, Pattinaggio, Rugby

In vista del weekend, Sabato 18 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 17:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Femminile: Supercoppa Fineco 2025 Imoco Conegliano vs Vero Volley Milano (diretta)

dal PalaTrieste di Trieste

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta

Di fronte, ancora una volta, due squadre che negli ultimi anni hanno alimentato una rivalità accesissima: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Un duello che promette spettacolo, tecnica e grande intensità, dopo i recenti confronti che hanno infiammato palazzetti e tifosi. Conegliano arriva a Trieste con l’obiettivo di confermare la propria supremazia e arricchire la bacheca, forte di un organico collaudato e della consueta potenza offensiva. Milano, dal canto suo, cerca il colpo grosso per inaugurare la stagione con un trofeo prestigioso, alimentare la fiducia nel nuovo roster e dare un segnale chiaro alle rivali.



: dal PalaTrieste di Trieste Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta Di fronte, ancora una volta, due squadre che negli ultimi anni hanno alimentato una rivalità accesissima: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Un duello che promette spettacolo, tecnica e grande intensità, dopo i recenti confronti che hanno infiammato palazzetti e tifosi. Conegliano arriva a Trieste con l’obiettivo di confermare la propria supremazia e arricchire la bacheca, forte di un organico collaudato e della consueta potenza offensiva. Milano, dal canto suo, cerca il colpo grosso per inaugurare la stagione con un trofeo prestigioso, alimentare la fiducia nel nuovo roster e dare un segnale chiaro alle rivali. ore 19:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 23:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 18 Ottobre 2025

ore 06:00 Rubrica: Dribbling - Matteo Piano

ore 06:05 Ciclismo: Tour de France 2025 Tour di Notte - 15a tappa: Muret - Carcassonne (replica)

La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant.

La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Calcio. Serie C Sky Wifi Calcio. Serie C: - 9a g.ta Dolomiti Bellunesi-Lumezzane (replica)

dallo stadio "Omero Tognon" di Fontanafredda [Pordenone]

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

dallo stadio "Omero Tognon" di Fontanafredda [Pordenone] Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli ore 09:30 Ciclismo 2025: Serenissima Gravel (replica)

da Cittadella [Padova]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Cittadella [Padova] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 10:20 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers: Coppie - prog. Corto (replica)

da Angers [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi

da Angers [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi ore 11:55 Arrampicata Sportiva. C.to Italiano Lead Arco C.to Italiano Lead Arco (replica)

da Arco [Trento]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Arco [Trento] Telecronaca: Silvano Ploner ore 12:55 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Danza Ritmica (diretta)

da Angers [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi

da Angers [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi ore 14:20 Rubrica: Perle di Sport - Speciale Palio di Siena

ore 14:30 Rubrica: Gli Imperdibili - Noi del rione sanità (promp)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. Il rione Sanità, cuore dimenticato di Napoli, è da sempre associato a violenza, criminalità e disperazione. Ma qualcosa comincia a cambiare con l’arrivo del nuovo parroco Don Giuseppe, prete visionario, anima ostinata e rivoluzionaria, ispirato alla figura reale di Don Antonio Loffredo. Dolore e amore, determinazione e scoramento, paura e ardire si intrecciano in questa storia in cui don Giuseppe non arretra mai e insegue con tutto sé stesso il suo sogno di giustizia.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. Il rione Sanità, cuore dimenticato di Napoli, è da sempre associato a violenza, criminalità e disperazione. Ma qualcosa comincia a cambiare con l’arrivo del nuovo parroco Don Giuseppe, prete visionario, anima ostinata e rivoluzionaria, ispirato alla figura reale di Don Antonio Loffredo. Dolore e amore, determinazione e scoramento, paura e ardire si intrecciano in questa storia in cui don Giuseppe non arretra mai e insegue con tutto sé stesso il suo sogno di giustizia. ore 14:35 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Coppie - prog. Libero (diretta)

da Angers [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi

da Angers [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi ore 16:25 Rugby. Serie A Elite maschile: 2a giornata: Mogliano Veneto - Rovigo (diretta)

da Mogliano Veneto [Treviso]

Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

da Mogliano Veneto [Treviso] Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti ore 18:30 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Uomini - prog. Corto (diretta)

da Angers [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi

da Angers [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi ore 19:40 Rubrica: Perle di Sport - Berger e la Benetton

ore 19:55 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Coppie - prog. Libero (diretta)

da Angers [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi

da Angers [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi ore 21:35 Automobilismo: Rally Camp. Italiano Sanremo 7a tappa - gara 1 (differita)

da Sanremo [Imola]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Sanremo [Imola] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 22:40 Calcio: Mondiali Femminili U17 - Gruppo A: Italia-Costa Rica (differita)

da Salé [Marocco]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Le ragazze di Viviana Schiavi faranno il loro debutto con la Costa Rica. Una sfida che rievoca dolci ricordi e che riporta alla mente l’unico altro precedente azzurro a questi Mondiali di categoria: era il 2014, alla guida dell’Italia c’era l’attuale coordinatore delle Nazionali giovanili femminili, Enrico Sbardella, e quella competizione si disputò proprio in Costa Rica.

da Salé [Marocco] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Le ragazze di Viviana Schiavi faranno il loro debutto con la Costa Rica. Una sfida che rievoca dolci ricordi e che riporta alla mente l’unico altro precedente azzurro a questi Mondiali di categoria: era il 2014, alla guida dell’Italia c’era l’attuale coordinatore delle Nazionali giovanili femminili, Enrico Sbardella, e quella competizione si disputò proprio in Costa Rica. ore 00:55 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Danza Ritmica (replica)

ore 02:25 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Coppie - prog. Libero (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 14:25 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo: Rally Camp. Italiano Sanremo - gara 1 (diretta)

da Sanremo [Imola]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi



da Sanremo [Imola] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 14:55 - Rai Play Sport 2 ( GUARDA LA DIRETTA )

Calcio: Mondiali Femminili U17 - Gruppo A: Italia-Costa Rica (diretta)

da Salé [Marocco]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Le ragazze di Viviana Schiavi faranno il loro debutto con la Costa Rica. Una sfida che rievoca dolci ricordi e che riporta alla mente l’unico altro precedente azzurro a questi Mondiali di categoria: era il 2014, alla guida dell’Italia c’era l’attuale coordinatore delle Nazionali giovanili femminili, Enrico Sbardella, e quella competizione si disputò proprio in Costa Rica.



da Salé [Marocco] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Le ragazze di Viviana Schiavi faranno il loro debutto con la Costa Rica. Una sfida che rievoca dolci ricordi e che riporta alla mente l’unico altro precedente azzurro a questi Mondiali di categoria: era il 2014, alla guida dell’Italia c’era l’attuale coordinatore delle Nazionali giovanili femminili, Enrico Sbardella, e quella competizione si disputò proprio in Costa Rica. ore 18:05 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Angers: Corto Uomini (diretta)

da Angers [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog