Diretta Rai Sport Sabato 18 Ottobre 2025 Pallavolo Femminile Supercoppa, Pattinaggio, Rugby

In vista del weekend, Sabato 18 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.
Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.
La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.
LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)
ore 11:00 - RAIDUE:
Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
dallo studio TV1 - Milano
ore 17:20 - RAIDUE:
Pallavolo Femminile: Supercoppa Fineco 2025 Imoco Conegliano vs Vero Volley Milano (diretta)
dal PalaTrieste di Trieste
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta
Di fronte, ancora una volta, due squadre che negli ultimi anni hanno alimentato una rivalità accesissima: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Un duello che promette spettacolo, tecnica e grande intensità, dopo i recenti confronti che hanno infiammato palazzetti e tifosi. Conegliano arriva a Trieste con l’obiettivo di confermare la propria supremazia e arricchire la bacheca, forte di un organico collaudato e della consueta potenza offensiva. Milano, dal canto suo, cerca il colpo grosso per inaugurare la stagione con un trofeo prestigioso, alimentare la fiducia nel nuovo roster e dare un segnale chiaro alle rivali.
ore 19:30 - RAIDUE:
Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
dallo studio SR5 - Roma
ore 23:05 - RAIDUE:
Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
dallo studio TV2 - Milano
Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.
PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 18 Ottobre 2025
- ore 06:00 Rubrica: Dribbling - Matteo Piano
- ore 06:05 Ciclismo: Tour de France 2025 Tour di Notte - 15a tappa: Muret - Carcassonne (replica)
La 15a tappa del Tour è caratterizzata da alcune salite da affrontare: la Côte de Saint-Ferréol, la Côte de Sorèze, il Pas du Sant.
- ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
- ore 07:30 Calcio. Serie C Sky Wifi Calcio. Serie C: - 9a g.ta Dolomiti Bellunesi-Lumezzane (replica)
dallo stadio "Omero Tognon" di Fontanafredda [Pordenone]
Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani
Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli
- ore 09:30 Ciclismo 2025: Serenissima Gravel (replica)
da Cittadella [Padova]
Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato
- ore 10:20 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers: Coppie - prog. Corto (replica)
da Angers [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi
- ore 11:55 Arrampicata Sportiva. C.to Italiano Lead Arco C.to Italiano Lead Arco (replica)
da Arco [Trento]
Telecronaca: Silvano Ploner
- ore 12:55 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Danza Ritmica (diretta)
da Angers [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi
- ore 14:20 Rubrica: Perle di Sport - Speciale Palio di Siena
- ore 14:30 Rubrica: Gli Imperdibili - Noi del rione sanità (promp)
Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. Il rione Sanità, cuore dimenticato di Napoli, è da sempre associato a violenza, criminalità e disperazione. Ma qualcosa comincia a cambiare con l’arrivo del nuovo parroco Don Giuseppe, prete visionario, anima ostinata e rivoluzionaria, ispirato alla figura reale di Don Antonio Loffredo. Dolore e amore, determinazione e scoramento, paura e ardire si intrecciano in questa storia in cui don Giuseppe non arretra mai e insegue con tutto sé stesso il suo sogno di giustizia.
- ore 14:35 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Coppie - prog. Libero (diretta)
da Angers [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi
- ore 16:25 Rugby. Serie A Elite maschile: 2a giornata: Mogliano Veneto - Rovigo (diretta)
da Mogliano Veneto [Treviso]
Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti
- ore 18:30 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Uomini - prog. Corto (diretta)
da Angers [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi
- ore 19:40 Rubrica: Perle di Sport - Berger e la Benetton
- ore 19:55 Pattinaggio di Figura. Grand Prix de France Angers Coppie - prog. Libero (diretta)
da Angers [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franco Bianconi
- ore 21:35 Automobilismo: Rally Camp. Italiano Sanremo 7a tappa - gara 1 (differita)
da Sanremo [Imola]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
- ore 22:40 Calcio: Mondiali Femminili U17 - Gruppo A: Italia-Costa Rica (differita)
da Salé [Marocco]
Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
Le ragazze di Viviana Schiavi faranno il loro debutto con la Costa Rica. Una sfida che rievoca dolci ricordi e che riporta alla mente l’unico altro precedente azzurro a questi Mondiali di categoria: era il 2014, alla guida dell’Italia c’era l’attuale coordinatore delle Nazionali giovanili femminili, Enrico Sbardella, e quella competizione si disputò proprio in Costa Rica.
LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING
24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD
Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
ore 14:25 - Rai Play Sport 1
Automobilismo: Rally Camp. Italiano Sanremo - gara 1 (diretta)
da Sanremo [Imola]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
ore 14:55 - Rai Play Sport 2
ore 18:05 - Rai Play Sport 1
Pattinaggio di Figura: Grand Prix - Angers: Corto Uomini (diretta)
da Angers [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
