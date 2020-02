Mercoledi 5 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

I delitti del BarLume - Donne con le palle

Tra campionati di beach volley, cervi in fuga e giri di scommesse clandestine i nostri protagonisti del BarLume si troveranno a indagare sull'ennesimo misterioso omicidio

I Morti Non Muoiono

Jim Jarmusch dirige Bill Murray e Adam Driver in una zombie-comedy. I defunti escono dalle tombe e assalgono gli abitanti di una cittadina. Un trio di poliziotti organizza la resistenza

Will Hunting - Genio ribelle

Oscar a Robin Williams e alla sceneggiatura per il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon e Ben Affleck. Un genio allo sbando incontra uno psicologo. La sua vita cambiera' per sempre

Kung Fu Panda

Fiaba di arti marziali con un simpatico e goloso panda. Secondo un'antica profezia, Po sarebbe il prescelto 'Guerriero del Dragone'. Si affida cosi' a un severo maestro di Kung Fu

La gurra dei mondi

Steven Spielberg dirige Tom Cruise nello spettacolare remake di un classico della fantascienza. Un operaio cerca di difendere la sua famiglia durante una violenta invasione aliena

The Contender

Joan Allen, Gary Oldman e Jeff Bridges in un dramma politico. La nomina a vicepresidente di una donna scatena le rappresaglie degli avversari che scavano nel suo passato per screditarla

Appuntamento con l'@more

Miles Teller e Analeigh Tipton in una commedia romantica sul mondo degli incontri online. L'avventura di una sola notte fra Alec e Megan prende una piega inaspettata a causa di una bufera

L'impero del crimine

Christian Slater, Patrick Dempsey e Anthony Quinn in un gangster movie ambientato nella New York del Proibizionismo. Quattro criminali si alleano per spodestare i boss del quartiere

I visitatori

Jean Reno in una divertente commedia sui viaggi nel tempo. Per rimediare a un omicidio, un cavaliere medievale si affida a un mago per tornare nel passato, ma finisce per errore nel 1992

Backtrace

Indagini pericolose in un action con Sylvester Stallone e Matthew Modine. A un detenuto che ha perso la memoria viene iniettato un siero sperimentale con effetti imprevedibili.

Hollywoodland

Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema

Rampage: Furia animale

Basato sull'omonimo videogioco degli anni ottanta. Un gorilla dal pelo argentato, un lupo e un rettile diventano creature mostruose a causa di un esperimento genetico andato per il peggio. Il primatologo Davis Okoye si unisce alle forze armate per impedire il disastro e salvare il suo amico gorilla.

Momentum

Alex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose, bensi' una chiavetta usb nascosta tra esse. Da quel momento la ragazza e' in pericolo di vita: un assassino vuole ucciderla e lei deve scoprire i segreti che l'hanno resa un bersaglio.

Grindhouse - Planet terror

Una tranquilla cittadina texana viene invasa all'improvviso dai sickos, zombie desiderosi di sangue umano infettati da un agente biochimico. Una ballerina di lap dance che sogna di diventare una stand up comedian e si ritrovera' con una protesi di un fucile automatico al posto di una gamba, un esperto di arti marziali e un medico in crisi coniugale tenteranno un'estrema difesa.

Questo piccolo grande amore

Durante una manifestazione studentesca Andrea e Martina si incontrano: lui universitario, lei ancora liceale, entrambi vivranno la loro prima, intensa, storia d'amore.

Sono pazzo di Iris Blond

Romeo (Carlo Verdone) e' un cantante in voga negli anni settanta a Roma e ormai caduto in disgrazia. Lasciato anche dalla fidanzata cade in crisi depressiva; si ritrova a suonare a Bruxelles per un pubblico di anziani, dove pero' conosce e si innamora di Iris Blond (Claudia Gerini)..

