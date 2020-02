Lunedi 10 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

T ed Bundy - Fascino criminale

Zac Efron e Lily Collins nel biopic sul feroce serial killer Ted Bundy. Una donna scopre di aver vissuto per anni al fianco di un maniaco pluriomicida, ignara delle sue gesta efferate.

Domani è un altro giorno

Valerio Mastandrea e Marco Giallini in una toccante storia di amicizia. Tommaso torna a Roma dal suo migliore amico Giuliano, che ha preso una decisione irreversibile su se stesso.

Il meglio della notte degli Oscar 2020

Dal Dolby Theatre di Hollywood, una ricca sintesi con i momenti salienti dell'evento cinematografico dell'anno, la Notte degli Oscar 2020.

La partita perfetta

Da una storia vera, l'esaltante impresa di un gruppo di piccoli campioni. 1957: una squadra di baseball formata da bambini messicani affronta un lungo viaggio per un match importante.

Sotto assedio - White House Down

Avvincente action-movie con Channing Tatum e Jamie Foxx. In visita alla Casa Bianca con la figlia, un aspirante agente di sicurezza assiste all'attacco di un gruppo paramilitare.

Escape Room

Action horror diretto da Adam Robitel (Insidious - L'ultima chiave). 6 sconosciuti devono usare l'ingegno e risolvere enigmi per uscire vivi da una serie di stanze chiuse ermeticamente.

Un'avventura

Michele Riondino e Laura Chiatti in una commedia romantica sulle note di Battisti e Mogol. Puglia, anni 70: la ribelle Francesca torna nel paese natio e Matteo vuole riconquistarla.

A.I - Intelligenza artificiale

Da un'idea di Stanley Kubrick, un'opera di fantascienza di Steven Spielberg. Un androide bambino, in grado di provare emozioni, intraprende un lungo viaggio per scoprire le proprie origini.

Lo chiamavano Bulldozer

Bud Spencer e' l'allenatore perfetto in un'intramontabile commedia sportiva. Un ex campione di football americano guida una squadra di ragazzi di strada contro i Marines di una base Nato.

Pallottole in libertà

Un gioiello di comicita' con Adele Haenel e Audrey Tautou. Un'ispettrice di polizia scopre che suo marito, morto da eroe, conduceva in realta' una doppia vita da criminale incallito.

Red Joan

Judi Dench nella biografia di una spia del KGB. Sottoposta a interrogatorio, l'anziana vedova inglese Joan Stanley ripercorre la sua lunga militanza al servizio del regime comunista.

Saturno contro

Una coppia omosessuale profondamente legata; una coppia di coniugi di fronte alle prese con il tradimento; una donna spaventata all'idea di affrontare la morte; un uomo alle prese con la paura di invecchiare. Confidenze, amarezze, speranze e delusioni di un gruppo di amici quarantenni nella Roma d'oggi...

Uno di famiglia

Luca e' un ex attore diventato insegnante di dizione: un precario che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno di questi e' Mario Serrano', un bel ragazzo che cerca di togliersi l'accento calabrese. Un giorno, in uscita da casa sua, Mario viene quasi investito da un'auto in corsa, e Luca riesce a strattonarlo via appena in tempo, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Da quel momento Angela Serrano' prendera' sotto la sua ala Luca, che comincera' a essere protetto da una sfilza di Padrini: i Serrano' sono infatti una potentissima Famiglia che tiene in mano le sorti della Capitale.

The Prestige

Londra, fine '800: Robert e Alfred sono amici e compagni di lavoro nel "ramo" dell'illusionismo. Il fallimento di un "trucco" li divide, trasformandoli in acerrimi nemici. Si sfideranno in una feroce e spettacolare contesa artistica, senza esclusione di colpi ne' di "magie"; una contesa dove rischieranno tutto, anche la vita.

L'appartamento

V. Cassel e' Max, un giovane in procinto di sposarsi. Un giorno crede di riconoscere la voce di Lisa, M. Bellucci, suo vecchio amore, e decide di cercarla.

Kick - Ass 2

Sequel di Kick-Ass, film tratto dell'omonimo fumetto. Kick Ass si unisce agli altri supereroi, ma un nuovo super-cattivo li minaccia. Con J. Carrey.

