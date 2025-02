Guida TV Sky Cinema e NOW: The Bikeriders, Lunedi 3 Febbraio 2025

Lunedi 3 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308, "The Bikeriders", un viaggio nell’America ribelle della fine degli anni '60 diretto da Jeff Nichols, con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. Il film racconta l’ascesa e la caduta di un club di motociclisti nel Midwest, immergendo lo spettatore in un mondo fatto di scorribande, fratellanza e violenza, mentre il sogno di libertà si scontra con la dura realtà della criminalità e del potere. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Blue Jasmine", un capolavoro firmato Woody Allen che ha valso a Cate Blanchett l’Oscar e il Golden Globe per la sua straordinaria interpretazione. Jasmine, una donna dell’alta società newyorkese, vede la sua vita crollare dopo lo scandalo finanziario del marito e si trasferisce a San Francisco per cercare di ricostruire il proprio futuro, ma le ferite del passato non sono facili da superare. Un dramma intenso, con una protagonista indimenticabile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Il buono, il brutto e il cattivo", nella sua versione restaurata, il leggendario western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Ambientato durante la guerra di secessione americana, il film segue le vicende di tre pistoleri pronti a tutto per impossessarsi di un carico d’oro nascosto in un cimitero. Tra duelli memorabili e la colonna sonora iconica di Ennio Morricone, una pellicola che ha fatto la storia del cinema.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Free Willy - Un amico da salvare", un classico degli anni ‘90 che racconta l’emozionante amicizia tra Jesse, un ragazzino ribelle, e Willy, un’orca tenuta in cattività in un parco acquatico. Quando il giovane scopre che l’animale è in pericolo, decide di mettere in atto un audace piano per restituirgli la libertà, dando vita a un’avventura toccante e avvincente. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Mio padre è un sicario", un thriller adrenalinico in cui Ashley, coinvolta in un’impresa criminale che mette a rischio la vita della figlia, si rivolge disperatamente a suo padre Matt, ex sicario ora in esilio alle Isole Cayman. Tra sparatorie, colpi di scena e azione mozzafiato, il film trascina lo spettatore in una corsa contro il tempo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Synchronic", un intrigante fanta-thriller con Jamie Dornan e Anthony Mackie. Quando la figlia di un paramedico scompare misteriosamente, lui scopre l’esistenza di una nuova droga sintetica in grado di alterare la percezione del tempo. Mentre cerca disperatamente di salvarla, si troverà di fronte a una sconvolgente realtà in cui passato, presente e futuro si mescolano in modo imprevedibile.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Last Christmas", una commedia romantica che fonde ironia e sentimento sulle note delle canzoni di George Michael. Emilia Clarke e Henry Golding danno vita a una storia in cui Kate, un’aspirante cantante costretta a lavorare come elfo in un negozio natalizio, incontra il misterioso e affascinante Tom, che le farà riscoprire la gioia di vivere. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Lockdown all'italiana", una commedia firmata Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia di Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e paradossali che raccontano con leggerezza uno dei periodi più surreali della nostra epoca.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "La vita accanto", il toccante dramma diretto da Marco Tullio Giordana con Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon. La nascita di Rebecca, una bambina con una vistosa macchia rossa sul viso, sconvolge la sua famiglia benestante, portando a dolorose riflessioni sul pregiudizio e sull’accettazione. Una storia intensa che affronta con delicatezza il tema della diversità e della ricerca della propria identità. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Unbroken", un war movie biografico diretto da Angelina Jolie e sceneggiato dai fratelli Coen. La pellicola racconta la straordinaria storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpico che, durante la Seconda guerra mondiale, viene fatto prigioniero dai giapponesi nel Pacifico. Sopravvissuto a torture e privazioni indicibili, la sua vicenda è una potente testimonianza di coraggio e resilienza.

The Bikeriders

Viaggio nell'America di fine anni 60 di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. L'ascesa, le scorribande e la decadenza di un club di motociclisti nel Midwest.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Blue Jasmine

Oscar e Golden Globe a Cate Blanchett in una pellicola di Woody Allen. Una donna in crisi lascia New York e si trasferisce a San Francisco per rimettere ordine nella sua vita.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il buono, il brutto e il cattivo

Versione restaurata del celebre western di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Guerra di secessione americana: tre pistoleri inseguono un carico d'oro.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Free Willy - Un amico da salvare

L'incredibile storia d'amicizia tra un ragazzino ribelle e un'orca. Incaricato della pulizia di un acquario, Jesse fa amicizia con Willy, un'orca capace di mirabolanti esibizioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mio padre è un sicario

Quando Ashley viene coinvolta in un'impresa criminale che mette a rischio la vita sua e della figlia, si rivolge al padre Matt che attualmente vive alle Isole Cayman.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Synchronic

Fanta-thriller con Jamie Dornan e Anthony Mackie. La scomparsa della figlia costringe un paramedico a indagare su una nuova droga sintetica in grado di alterare la percezione del tempo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Last Christmas

La musica di George Michael in una romantica commedia con Emilia Clarke e Henry Golding. Kate fa l'elfo in uno shop natalizio e sogna di cantare. L’incontro con Tom le cambierà la vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lockdown all'italiana

Commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia del Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La vita accanto

Marco Tullio Giordana dirige una pellicola con Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon. La nascita di Rebecca, con una macchia rossa sul viso, getta nello sconforto una ricca famiglia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Unbroken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)