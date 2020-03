Sabato 28 Marzo sui canali Sky Cinema HD

SKY #IoRestoACasa | Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, fino al 3 aprile 2020, dà la possibilità a TUTTI gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto ovvero i pacchetti Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente.



Blood Money - A qualsiasi costo

Avvincente action-thriller con John Cusack. Durante un'escursione, tre ragazzi trovano del denaro di proprieta' di un criminale, ma l'avidita' li mettera' uno contro l'altro.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un marito a metà

Frizzante commedia francese su un triangolo amoroso. Dopo aver scoperto che il marito la tradisce, Sandrine propone all'amante Virginie un accordo: l'affidamento congiunto dell'uomo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

MIIB - Men in Black II

Will Smith e Tommy Lee Jones nel secondo capitolo della saga fanta-action. Una malvagia aliena vuole impossessarsi di una potentissima pietra. Ma gli agenti J e K sono pronti a fermarla.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi

Tornano le pirotecniche avventure dell'eccentrico Flint. A bordo della sua macchina, il giovane inventore torna a Swallow Marinata per salvare il mondo dall'invasione di creature mutanti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I vichinghi

Guerrieri all'assalto in un action che esalta la mitologia del popolo di Thor. Costretto da una tempesta a rifugiarsi in Scozia, un gruppo di predoni vichinghi rapisce la figlia del Re.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Biancaneve nella Foresta Nera

Sam Neill e Sigourney Weaver nella rivisitazione in chiave dark della celebre fiaba. Una bellissima fanciulla subisce le angherie della crudele matrigna ed e' costretta a fuggire nel bosco.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di 'Pretty Woman'. Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tapei - City of Love

Dal romanzo di Tao Lin, una tormentata love story con Ellie Bamber e Justin Chon. Una ragazza si innamora di un regista che le propone di raccontare la loro relazione in un documentario.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Asterix & Obelix: missione Cleopatra

Monica Bellucci e Gerard Depardieu nelle avventure dei simpatici guerrieri gallici. Asterix, Obelix e Panoramix devono costruire un palazzo nel deserto per accontentare la regina egiziana.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all'intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Insospettabili sospetti

Spassosa commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Quando la banca mette sul lastrico tre anziani amici, questi decidono di rapinarla.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Attenti al gorilla

Spassosa commedia con Frank Matano diretta da Luca Miniero ("Benvenuti al Sud", "Benvenuti al Nord"). Frank Matano veste i panni di Lorenzo, un avvocato fallito che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della citta', e la vince. Ma e' costretto a portarsi a casa Peppe, un gorilla.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

San andreas

Dopo un disastroso terremoto, un pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles tenta di salvare i suoi cari. Con D. Johnson.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Collateral Beauty

Howard e' il manager di un'azienda pubblicitaria che, dopo la morte della figlia, non riesce a tornare a vivere. I suoi soci, nonche' amici di una vita, si preoccupano sia per lui che per l'azienda. Dopo aver scoperto che Howard scrive lettere all'Amore, al Tempo e alla Morte, decidono di ingaggiare tre attori che impersonino queste tre entita', per riportare l'amico alla realta' e fargli affrontare il suo dolore.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Il ricco, il povero e il maggiordomo

Esilarante film campione d'incassi con il noto trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo, ricco broker milanese, subisce un tracollo finanziario che porta sul lastrico lui e Giovanni, il suo fido maggiordomo. I due trovano nel povero e scansafatiche Aldo la risoluzione dei loro problemi.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)