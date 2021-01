Martedi 12 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, Matthias Et Maxime

Lord of War

Intrighi post-Guerra Fredda per Nicolas Cage, Jared Leto ed Ethan Hawke, diretti da Andrew Niccol. Un detective insegue un trafficante che sta vendendo ai dittatori le armi dell'ex Urss.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Matthias Et Maxime

Xavier Dolan dirige e interpreta una pellicola sui rapporti affettivi. Un bacio appassionato davanti alla macchina da presa rimette in discussione il legame tra due amici d'infanzia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Peppermint - L'angelo della vendetta

'Revenge movie' con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita. Dopo l'assoluzione della gang che ha sterminato la sua famiglia, una donna decide di farsi giustizia da sola (SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Lorenzo Mattotti dirige un film d'animazione tratto dall'opera di Dino Buzzati. Quando suo figlio viene rapito dai cacciatori, il re degli orsi decide di invadere la piana degli uomini.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

District 9

Sharlto Copley in un fanta-action prodotto da Peter Jackson. Johannesburg: un virus sconosciuto scatena la guerra fra esseri umani e una comunita' di alieni confinati in un ghetto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Domino

Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce in un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen, sulle tracce di un killer, vengono coinvolti in un intrigo internazionale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Qualcuno da amare

Commovente love story con Christian Slater e Marisa Tomei. Un timido aiuto cuoco salva una ragazza da un'aggressione. I due si innamorano, ma la loro felicita' viene ostacolata dal destino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Recount

Kevin Spacey e Laura Dern, premiata con il Golden Globe, nella cronaca della sfida elettorale, decisa per un pugno di voti, fra George W. Bush e Al Gore alle elezioni americane del 2000.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una famiglia al tappeto

Commedia con Vince Vaughn e la partecipazione di Dwayne Johnson e Lena Headey sulla storia vera di Paige (Florence Pugh), la piu' giovane campionessa della World Wrestling Entertainment.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I delitti del BarLume - Mare forza quattro | ON DEMAND IN 4K HDR CON SKY Q SAT

Tornano i personaggi di Pineta nel 15esimo film della produzione Sky Original. Una forte mareggiata di fine marzo riporta un cadavere proprio sotto al BarLume

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Farewell - Una bugia buona

Toccante dramma corale che celebra l'amore familiare. I parenti dell'anziana Nai Nai organizzano un matrimonio per riunirsi attorno alla donna, ignara delle sue gravi condizioni di salute.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Edge of Tomorrow - Senza domani

Da 5 anni sulla Terra si combatte una gigantesca invasione aliena. Il maggiore Cage e' costretto a scendere sul campo di battaglia e, nell'estremo tentativo di uccidere un alieno, si fa saltare in aria. Il contatto con il sangue di quell'essere gli conferisce un potere soprannaturale: a seguito di ogni scontro mortale, Cage si risveglia e rivive la stessa giornata.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Il cacciatore di giganti

Un'antica guerra riaffiora il giorno in cui un giovane agricoltore apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una spaventosa razza di giganti. Liberi di vagare sulla Terra per la prima volta da centinaia di anni, i giganti reclamano i territori un tempo perduti, costringendo il giovane Jack (Nicholas Hoult), a prendere parte alla battaglia della sua vita per fermarli. Lottando per un regno, per i suoi abitanti e per l'amore di una principessa coraggiosa, Jack si ritrova faccia a faccia con questi inarrestabili guerrieri, che credeva esistessero solo nelle leggende, ed ha l'occasione di diventare egli stesso una leggenda...

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Blind Side

La storia vera di Michael Oher, un giovane giocatore di football professionista, che cerca, grazie al sostegno della famiglia adottiva e alla passione per lo sport, di superare un'infanzia difficoltosa vissuta tra la strada e la tossicodipendenza della madre. Oscar alla miglior attrice a Sandra Bullock.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Non chiamatemi papa'

Rocco (Jerry Cala') e' un chitarrista stravagante che e' stato cacciato di casa dalla moglie Vera (Marina Suma). L'uomo viene ospitato da Ugo (Umberto Smaila), un suo vecchio compagno di conservatorio. Anche Ugo e' stato lasciato dalla moglie e vive con i due figli e una colf.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)