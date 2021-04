Mercoledi 28 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Nel Bagno Delle Donne

Nel bagno delle donne

Luca Vecchi di 'The Pills' e Stella Egitto nella commedia di Marco Castaldi. Un uomo disperato resta chiuso nel bagno delle donne all'interno di un cinema e il suo caso diventa virale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La promessa dell'assassino

Thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel. Londra: dopo il ritrovamento di un diario, una giovane ostetrica finisce nella rete della mafia russa.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Quel pomeriggio di un giorno da cani

Oscar alla sceneggiatura per un film simbolo degli anni 70, con Al Pacino diretto da Sidney Lumet. Due reduci del Vietnam rapinano una banca ma rimangono intrappolati con degli ostaggi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Papa' è un fantasma

Sidney Poitier dirige Bill Cosby in una commedia fantastica. A un padre vittima di un incidente viene concesso di restare come fantasma accanto ai suoi figli in attesa di un miracolo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Trappola in fondo al mare

Paul Walker e Jessica Alba in un action 'in apnea'. Alla ricerca di un leggendario relitto nelle acque delle Bahamas, quattro amici trovano un carico di droga e finiscono nei guai.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Codice d'emergenza

Mischa Barton e Ving Rhames in un thriller ad alta tensione. Un criminale rapisce la figlia di un'operatrice del 911 e di un poliziotto costringendoli a stare al suo folle gioco di sangue.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

New in Town - Una single in carriera

Commedia sentimentale con Renee Zellweger. Inviata a supervisionare una fabbrica in Minnesota, Lucy supera l'ostilita' della comunita' locale, vivendo un'esperienza ricca di sorprese.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Armie Hammer e Dev Patel nella ricostruzione dell'attacco terroristico di Mumbai. Novembre 2008: un gruppo di jihadisti colpisce i punti strategici della citta', tra cui l'hotel Taj Mahal.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sergente Bilko

Commedia con Steve Martin e Dan Aykroyd. Il sergente Bilko ha trasformato la base militare di Fort Knox in un parco divertimenti. Ma un severo colonnello e' in arrivo per l'ispezione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Codice Mercury

Action con Bruce Willis e Alec Baldwin. Un bambino autistico decifra un codice segreto del Ministero della Difesa. Il governo decide di ucciderlo, ma un agente FBI lo protegge.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il caso Freddy Heineken

Un famoso caso di cronaca per Anthony Hopkins, Jim Sturgess e Sam Worthington. 1983: una banda dai criminali elabora un piano per sequestrare il magnate della birra Freddy Heineken.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Hunger Games - Il canto della rivolta Parte 1

Sequel di "Hunger Games: La ragazza di fuoco", e trasposizione cinematografica del romanzo "Il canto della rivolta" di Suzanne Collins. Si sono conclusi i 75esimi Hunger Games: la resistenza e' riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma non Peeta. Suo malgrado Katniss e' diventata il simbolo della ribellione, e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra contro la capitale. Ma anche Snow sta sfruttando l'influenza di Peeta come volto del potere. Con Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Everest

Jake Gyllenhaal e Kira Knightley in un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna piu' alta del mondo.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Vicky Cristina Barcelona

Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson) sono grandi amiche ma hanno un approccio totalmente diverso verso l'amore. Vicky e' una ragazza molto posata ed e' fidanzata con un ragazzo molto rispettabile. Cristina invece e' sessualmente ed emotivamente disinibita ed e' alla continua ricerca della passione travolgente. Le due ragazze decidono di trascorrere un'estate a Barcellona, Vicky desidera trascorrere gli ultimi mesi da single facendo delle ricerche per il suo Master mentre Cristina vuole cambiare aria e allontanarsi per un po' dall'ultimo disastro sentimentale. Una sera, mentre si trova in un galleria d'arte, Cristina incrocia lo sguardo con l'uomo piu' intenso e provocante della sala, Juan Antonio (Javier Bardem), un fascinoso pittore. Con Javier Bardem, S. Johansson e P. Cruz.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il cosmo sul como'

Quattro episodi, piu' uno di raccordo, che propongono comportamenti e relazioni in cui possiamo riconoscerci. Nel primo, Milano Beach, tre amici hanno appuntamento il 3 agosto alle 6 del mattino per partire per le vacanze estive ma imprevisti e i litigi portano ad un cambio di programma. In L'autobus del peccato, il prete di una cadente chiesa di periferia e il suo sacrestano, desideroso di comprarsi una moto, trovano i soldi grazie ad un imbranato parrocchiano innamorato. In Falsi prigionieri, in una pinacoteca-castello stile Harry Potter, i personaggi ritratti nelle opere di celebri artisti si animano, parlano e trasmigrano da un quadro all'altro. In temperatura basale, il desiderio di paternita' si scontra con difficolta' di ogni genere tra cui l'incontro con una psicologa dai risultati tragicomici. Ma la vita e' piu' grande di noi e la soluzione e' altrove.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)