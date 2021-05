Sabato 1 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Ploi

Delivery Man

Vince Vaughn nel remake di 'Starbuck - 533 figli e non saperlo'. Un uomo scopre che le sue donazioni alla banca del seme hanno prodotto centinaia di figli. E alcuni vogliono incontrarlo..

Gli ultimi saranno ultimi

Dramma sociale di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La vita di una donna, licenziata perche' incinta, si intreccia con quella di un poliziotto tormentato.

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

Ploi - Alla ricerca del papà

Avventura animata di Arni Asgeirsson. Un pulcino della specie dei migratori pivieri, a causa di un falco, ha il terrore di volare. Dovra' vincere le sue paure per ritrovare la famiglia

John Wick 3 - Parabellum

Terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves. John Wick ha ucciso un gangster e gli viene concessa un'ora di tempo per fuggire da New York ed evitare di essere eliminato.

Rapimento in diretta

Il mondo spietato delle news in un thriller di Philippe Gagnon. Una giornalista insoddisfatta diventa di colpo famosa dopo essere stata presa in ostaggio da un misterioso rapitore.

French Kiss

Commedia romantica con Meg Ryan e Kevin Kline. Kate scopre che il suo fidanzato, in Francia per lavoro, la tradisce. Decisa a riconquistarlo, lo raggiunge, ma non tutto va come previsto.

Grido di libertà

Denzel Washington e Kevin Kline nel Sudafrica degli anni 70, per ripercorrere la storia dell'attivista Steve Biko e del giornalista Donald Woods, uniti nella lotta all'Apartheid.

King of Thieves

Michael Caine e Jim Broadbent nel thriller che ricostruisce un furto passato alla storia. Gran Bretagna: un gruppo di criminali in pensione mette a segno la rapina di Hatton Garden.

Wake Up - Il risveglio

Action con Jonathan Rhys Meyers. Risvegliatosi in ospedale senza memoria, un uomo scopre di essere stato scambiato per un serial killer. Si getta alla ricerca della propria identita'.

Le conseguenze dell'amore

Toni Servillo nel capolavoro che ha consacrato Paolo Sorrentino. Un uomo misterioso vive da anni in un hotel in Svizzera. L'attrazione per una donna fara' emergere il suo indicibile segreto.

Il risolutore - A man apart

Sean Vetter e Demetrius Hicks fanno parte di un piccolo gruppo di agenti della polizia di confine tra Stati Uniti e Messico dediti al controllo delle frontiere e a bloccare il flusso della droga. Mentre il noto narco-trafficante Memo Gamboa e' in cella, si scatena una lotta intestina tra bande rivali. Sean e Demetrius si trovano coinvolti in un'avventura mozzafiato. Vittima di questa "guerra" e' la moglie di Sean che viene uccisa durante uno scontro. Sean e Demetrius meditano vendetta....

Interstellar

Una piaga sta uccidendo i raccolti della Terra. Da diversi decenni l'umanita' e' in crisi e quasi tutti sono diventati agricoltori per supplire a queste esigenze. L'ex astronauta Cooper, mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all'intuito della figlia che la NASA e' ancora attiva in gran segreto. Cosi' viene a sapere che la Terra sta per esaurirsi, ma vi e' un cunicolo spazio-temporale vicino a Saturno, che conduce ad un'altra galassia. Andare e tornare e' l'unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli.

Crazy, Stupid, Love

La vita di Cal Weaver crolla improvvisamente quando la moglie Emily chiede il divorzio. Per costruirsi una nuova esistenza Cal si affida a Jacob Palmer, un noto playboy. Con i suoi insegnamenti Cal cerchera' di riconquistare la famiglia mentre Jacob, abbandonando i modi da dongiovanni, si lancera' in una relazione nuova e piu' matura con Hannah.

Ma che bella sorpresa

La storia segue le vicende di un uomo alle prese con la sua vita dopo la fine di un'importante relazione d'amore. Bisio interpreta Guido e il film viene costruito intorno a lui, cercando di analizzare i danni provocati in un essere umano dall'amore e affrontando la tematica della sofferenza e del dolore con i toni tipici della commedia italiana. Guido e' un professore milanese lasciato dalla propria ragazza. Neanche le persone piu' care riescono a confortarlo, finche' si innamora di Silvia, una donna bellissima che incarna tutte le qualita' che l'uomo ha sempre sognato in una donna. Con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini ("Benvenuti al Sud") e Renato Pozzetto.

