Venerdi 7 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Misteri nascosti

Misteri nascosti

Antiche leggende scozzesi in un thriller con Radha Mitchell e Rupert Graves. La scoperta di un cadavere che presenta strani segni trascina una dottoressa in una spirale di terrore.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

ATTIVA SKY CINEMA CON UN'AMPIA SCELTA DI TITOLI DI OGNI GENERE

Il Padrino

3 Oscar al primo capitolo della saga di Francis F. Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino. Dopo l'attentato al padre, Mike comincia l'ascesa nella malavita a capo della famiglia Corleone.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Anni 50: pedinato dai sovietici, Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Babe - Maialino coraggioso

Oscar agli effetti speciali alla deliziosa favola diretta da Chris Noonan. Un intraprendente maialino porta il suo humour all'interno di una fattoria abitata da eccentrici animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il mondo dei replicanti

Bruce Willis in un thriller fantascientifico. In una societa' del futuro gli uomini sono connessi a dei cloni robot che vivono al loro posto, ma un virus inizia a mietere vittime.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shadowhunters - Città di ossa

Un fantasy con Lily Collins e Lena Headey. Dopo aver scoperto di appartenere ad una secolare stirpe di guerrieri, una ragazza dovra' difendere la sua citta' delle forze del male.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amore senza confini - Beyond Borders

Angelina Jolie e Clive Owen in un travolgente dramma romantico. Una donna benestante ma annoiata, abbandona le comodita' borghesi per intraprendere un'azione umanitaria in Africa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Fuga da Pretoria

Daniel Radcliffe in un avvincente biopic. 1978: Tim Jenkin e Stephen Lee, attivisti sudafricani anti-apartheid detenuti nel carcere di Pretoria, pianificano un'incredibile evasione.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sono solo fantasmi

Christian De Sica dirige e interpreta una commedia con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Napoli: tre fratelli squattrinati si improvvisano 'ghostbusters' per incassare un'eredita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

In amore niente regole

George Clooney dirige e interpreta una commedia brllante con Renee Zellweger e John Krasinski. 1925: un capitano di football e un giovane fuoriclasse si innamorano della stessa donna.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dogtooth

Terzo film di Yorgos Lanthimos, premiato a Cannes. Tre fratelli vivono confinati in una villa in una realta' distorta creata dai genitori. L'arrivo di un'estranea cambiera' tutto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Jupiter - Il destino dell'universo

Film di fantascienza con Mila Kunis e Channing Tatum. Jupiter sembra una ragazza come tante altre, ma un giorno scopre di essere l'oggetto del desiderio di una famiglia di alieni e viene cosi' rapita da quello che diventera' il suo oggetto del desiderio, un mercenario mezzo uomo-mezzo cane.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Keeper

Roland Sallinger e il collega Trevor fanno irruzione nel covo di alcuni trafficanti. Trevor propone di intascarsi una parte del denaro sequestrato ai malviventi. Al rifiuto di Roland Trevor gli spara ma non mortalmente. Quando viene a sapere che Roland e' sopravvissuto, Trevor decide di ucciderlo. Con Steven Seagal

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Prova a incastrarmi

Il piu' lungo processo per crimini della storia degli Stati Uniti duro' 21 mesi (1987-88) in un'aula in cui erano presenti 20 imputati con 19 difensori. Perche' il mafioso Jackie DiNorscio non solo rifiuto' di collaborare con la Giustizia ma decise di difendersi da solo?

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Nessuno come noi

Ambientata nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e smartphone, commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento. Betty, Sarah Felberbaum, e' un'insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto, Alessandro Preziosi, e' un noto docente universitario, affascinante, alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica decidono di iscrivere il figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente.Alla loro vicenda si intreccia quella di Vince, che e' perdutamente innamorato di Cate, la bellissima compagna di classe, che finisce a sua volta per perdere la testa per Romeo, il migliore amico di Vince nonche' figlio di Umberto.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

